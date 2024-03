Liga, 27esima giornata: Real pari e polemiche. Ok Atletico, perde il Girona

Milano, 4 marzo 2024 - Fine settimana di fuoco in Liga con la controversa decisione arbitrale del signor Gil Manzano a tenere banco dopo il pareggio del Real Madrid sul campo del Valencia. Il direttore di gara ha fischiato la fine della partita su un cross di Brahim Diaz che esattamente tre secondi dopo il triplice fischio avrebbe portato al gol vittoria di Jude Bellingham. Non ne approfittano però le inseguitrici dei Blancos: il Barcellona si fa fermare sullo 0-0 dall'Atletico Bilbao, mente il Girona perde a Mallora. Questa sera il posticipo tra Osasuna e Deportivo Alavés chiuderà il turno. Ripercorriamo tutte le partite e vediamo come cambia la classifica.

Tutti i match del weekend

Ventisettesima giornata di Liga spagnola che si è aperta venerdì con il successo interno del Celta Vigo sull’Almeria per 1-0. Partita bloccata, ma dopo l’espulsione di Bruno Langa per gli ospiti al 65’ sono bastati otto minuti a Mingueza per segnare il gol vittoria. Pioggia di gol il sabato. Partiamo dal pareggio 1-1 tra Rayo Vallecano e Cadice, con Javi Hernandez che al 91’ regala un punto agli ospiti dopo il gol di Lejeune al 78’. Segue la vittoria del Siviglia per 3-2 sulla Real Sociedad. Partono benissimo gli andalusi, che nel primo quarto d’ora ne fanno due: all’11’, sugli sviluppi di un corner, ci mette il piede En-Nesyri, che due minuti dopo sigla la doppietta con il sinistro potente sulla giocata di Isaac Romero. Gli ospiti si rimettono in piedi poco prima della pausa con il rigore di André Silva in pieno recupero, ma al 65’ Sergio Ramos di testa rimette due reti di distanza tra le squadre. Al 92’ Brais Mendez riesce a trovare la rete del 3-2, ma i biancorossi gestiscono nel finale e portano a casa la vittoria. Da cinque a sei gol, già perché Getafe e Las Palmas pareggiano 3-3. All’11’ la sblocca Mata su assist di Diego Rico per il vantaggio dei padroni di casa che, dopo tre minuti, raddoppiano in contropiede grazie a Mason Greenwood. Un eurogol di Ramirez al 35’ sembra riaprire la partita, ma in questo frangente il Cadice ne ha di più e a al 45’ Mata da goleador diventa assistman per Maksimovic che fa 3-1. Nella ripresa però è tutt’un altro Las Palmas: la squadra di Pimienta accorcia al 50’ con Cardona. Non concede nulla offensivamente agli avversari e poi al 57’ ci pensa Munir a fare 3-3. All’83’ Mata sfiora il gol che suggellerebbe una rimonta incredibile, ma il suo tiro da fuori si stampa sul palo e la gara finisce in parità. Il big match del sabato è Valencia-Real Madrid, chiuso 2-2 tra mille polemiche. Primo tempo horror per i Blancos, che vanno sotto di due reti nel giro di tre minuti: al 27’ Hugo Duro segna di testa, poi Yaremchuk sfrutta un banale errore di Carvajal per fare 2-0. Il terzino si fa perdonare poco prima della pausa grazie a una bella palla per Vini che segna il gol che riapre la partita. Al 76’ ci pensa ancora una volta Vinicius, sul cross dell’ex Milan Brahim Diaz, pareggia i conti di testa. Il finale è infuocato: al 97’ calcio d’angolo per i Blancos, palla messa fuori che arriva sul lato destro, Brahim Diaz si libera di un avversario, mette dentro il pallone e Bellingham fa 3-2 allo scadere. L’arbitro Gil Manzano però ha fischiato la fine proprio sul traversone dell’ex Milan e quindi la rete non è convalidata. Tantissime le polemiche dei giocatori del Real, con Rudiger, Vini e proprio Bellingham (espulso) su tutti, ma al Mestalla finisce 2-2. Arrivando a domenica, pioggia di gol al Madrigal con i padroni di casa del Villareal che strapazzano il Granada 5-1. Assoluto protagonista Alexander Sorloth che segna una tripletta: prima sblocca il match al settimo minuto, poi raddoppia al 19' e il tris lo cala al 66'. Nel mezzo c'è spazio anche per i gol di Capoue al 32' e di Goncalo Guedes in apertura di secondo tempo, al 47'. Partita a senso unico, con il Granada che segna il gol della bandiera al 91' con Corbeanu. Nel penultimo appuntamento prima del ritorno di Champions con l'Inter l'Atletico torna alla vittoria a discapito del Betis per 2-1. Una partita con tantissimi assenti, perché ii Colchoneros erano senza Griezmann, Gimenez, Lemar e Azpilicueta, mentre il Betis senza Isco, Fekir e altri 5. Nel primo tempo dominio della squadra della capitale, con Depay che all'ottavo crossa un pallone che carambola tra Bellerin, Pezzella e Rui Silva e si insacca dietro le spalle di quest'ultimo. Al 25' c'è un rigore, dubbio, per l'Atletico per fallo di Rui Silva su Morata, l'ex Juve eprò dal dischetto sbaglia e Rui Silva gli para pure due tentativi di tap-in. Simeone però l'aveva detto nella conferenza pre partita che Morata avrebbe segnato e così, alla fine, è stato: al 44' di testa la mette per il doppio vantaggio e dopo 8 mesi torna al gol. Nel secondo tempo, svarione di Marcos Llorente in impostazione, palla regalata a William Carvalho e gran tiro piazzato all’incrocio da fuori area che accorcia le distanze al 62'. L'Atletico si scopre debole e rischia di subire il colpo del pareggio nonostante le scelte del Cholo di inserire sempre più difensori (fischiato dal pubblico per aver levato Morata per Savic). Oblak fa un miracolo su Guido Rodriguez, poi la palla sbatte sul palo e Ayoze da pochi passi manda fuori. L'Atletico si salva e trova i tre punti. Sgambetto del Mallorca al Girona, con Copete che manda aventi i padroni di casa al 33' che poi si rintanano nella propria metà campo e concedono pochissimo alla rivelazione della Liga che esce sconfitta per 1-0. Tanto possesso palla, tanto fraseggio, ma nessun gol al San Mamés tra Atletico Bilbao e Barcellona. Nel primo tempo Xavi ne cambia due per infortunio: fuori Frenkie de Jong e Pedri, dentro Lopez e Yamal. Saranno da valutare attentamente le condizioni dei due centrocampisti. Nella ripresa i ritmi restano compassati per larghi tratti, ci provano Lewandowski da una parte e Guruzeta dall'altra, ma la partita termina 0-0.

La classifica dopo 27 giornate

1) Real Madrid 66

2) Girona 59

3) Barcellona 58

4) Atletico Madrid 55

5) Atletico Bilbao 50

6) Betis Siviglia 42

7) Real Sociedad 40

8) Valencia 37*

9) Las Palmas 37

10) Getafe 35

11) Osasuna 33*

12) Alavés 29*

13) Villareal 32

14) Siviglia 27

15) Mallorca 27

16) Rayo Vallecano 26

17) Celta Vigo 24

18) Cadice 19

19) Granada 14*

20) Almeria 9

*una partita in meno