Liga. Xavi-Barça, è addio. In pole c’è Flick

Il Barcellona e Xavi Hernandez si separano. Il club catalano ha ufficializzato l’addio del tecnico spagnolo a fine stagione, spiegando che nel corso di un incontro il presidente Joan Laporta "ha comunicato a Xavi che non sarà l’allenatore del Barca nella stagione 2024-2025".

La società catalana fa sapere che

Xavi guiderà la squadra anche nell’ultima di campionato in programma domani contro il Siviglia e conclude assicurando che nei prossimi giorni comunicherà il nome del nuovo allenatore. Su questo fronte la stampa catalana non ha dubbi: sarà il tedesco Hans-Dieter Flick, ex Bayern Monaco ed ex ct della Germania.