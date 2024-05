Ligue 1: Monaco a valanga sul Clermont, colpo salvezza Le Havre

Milano, 6 maggio 2024 – Pioggia di gol e spettacolo nella trentaduesima giornata di Ligue 1 francese. Tra falli ed espulsioni il Montepellier vince a Tolosa, mentre il Metz perde al 93’ contro il Rennes lasciando per strada punti fondamentali per la salvezza. Passeggia il Monaco sul Clermont, tutto agile anche per il Lens contro il Lorient. Mancano all’appello Lilla-Lione di questa sera (lunedì 6 maggio) ore 21 e, per motivi di calendario, Reims-Olympique Marsiglia e il big match tra il Nizza di Farioli e il PSG campione che si giocheranno mercoledì 15 maggio alle ore 21. Ripercorriamo tutte le partite del fine settimana.

Tutti i match del weekend

Quasi tutti in campo, posticipi a parte, nella giornata di sabato in questa trentaduesima giornata di Ligue 1. La voce fuori dal coro è Tolosa-Montpellier di venerdì sera. Gli ospiti partono bene con il gol di Savanier su assist di Sylla al 27’, ma i padroni di casa reagiscono e centrano il pari sette minuti più tardi con Dallinga. Il Tolosa avrebbe anche ribaltato la partita, ma il Var annulla tutto. Nella ripresa, Savanier si fa cacciare fuori al 65’ e comincia l’assedio dei padroni di casa. Ma all’81’ arriva la beffa targata Khalil Fayad che fa 1-2, subito dopo Rasmus Nicolaisen prende il secondo giallo e il finale è 10 contro 10, dove gli ospiti difendono i tre punti. Sabato, il Lens vince 2-0 contro il Lorient grazie alle reti di Wahi e Costa nel secondo tempo, la squadra di Haise ora è sesta a -2 dal Nizza che però ha una gara in meno. Colpo salvezza del Le Havre che vince 3-1 contro lo Strasburgo. Dal punto di vista delle occasioni, partita dominata dai padroni di casa che passano al 24’ con Yassine Kechta che, al 65’ firma la doppietta. Guillbert accorcia a quattro dalla fine e lo Strasburgo si getta in avanti, ma al 96’ la chiude Ayew. Ora il Le Havre è 15esimo a 32 punti, a +3 dal Metz che al momento andrebbe ai playout, lo Strasburgo può comunque sorridere perché è salvo a 36 punti. Metz che si mangia le mani a dir poco nella sconfitta casalinga contro il Rennes. Al 17’ la sblocca il solito Mikautadze, ma tempo sei minuti che Amine Gouiri sfrutta al meglio l’assist di Terrier per il pareggio. Prima della pausa ancora decisivo Mikautadze che da goleador diventa assistman per Pape Diallo che fa 2-1. Il Metz gestisce fino al 71’ quando Traoré regala un rigore agli avversari che viene trasformato da Bourigeaud. La gara si infiamma, tantissimi contrasti anche fallosi, volano cartellini e poi, al 93’ Yildirim trova Kalimuendo che gela lo Stade Saint-Symphorien. Come se non bastasse, il georgiano Mikautadze in eccesso di foga si fa espellere. Non sbaglia niente il Monaco che va vicino a blindare il secondo posto: 4-1 al Clermont. Di fatto si gioca a una porta sola con l’ex Liverpool Minamino che pare le danze al 16’. Nell’unico tiro in porta di giornata degli ospiti arriva il gol di Cham al 34’, ma tre punti dopo Embolo rimette le cose a posto. Nel secondo tempo, sale in cattedra Wissam Ben Yedder che fa doppietta (57’ e 87’) e chiude il match. Clermont sempre ultimo a -4 dal terzultimo posto che vorrebbe dire spareggio. Nell’ultima partita, Brest e Nantes non si fanno male e pareggiano 0-0. La partita la fanno i padroni di casa, con tanto palleggio (72% possesso e 705 passaggi contro 262) ma poche azioni davvero pericolose.

La classifica dopo 32 giornate

1) PSG 70* - CAMPIONE

2) Monaco 61

3) Brest 57

4) Lilla 55*

5) Nizza 51*

6) Lens 49

7) Rennes 45

8) Olympique Marsiglia 44*

9) Lione 44*

10) Reims 40*

11) Tolosa 40

12) Montpellier 40

13) Racing Strasburgo 36

14) Nantes 33

15) Le Havre 32

16) Metz 29

17) Lorient 26

18) Clermont 25

*Una partita in meno