Ligue 1, classifica finale: Brest in Champions, beffato il Lilla. Farioli in Europa League

Milano, 20 maggio 2024 - Ultimo turno di Ligue 1 che regala emozioni ben oltre i novanta, canonici, minuti. Nella trentaquattresima giornata il Lione agguanta la Conference League grazie alla rete di Lacazette al 96', mentre il Nizza blinda l'Europa League e costringe il Lilla a passare dagli spareggi di Champions. Chi gioisce è il Brest, che vince e va diretto alla massima competizione europea per club. In fondo succede l'incredibile: il Metz perde 0-2 col PSG, mentre il Lorient ne rifila 5 al Clermont, le due squadre arrivano così a pari punti e con la stessa differenza reti (Lorient che ha recuperato un -7 dal Metz) ma a scendere è il Lorient. Ripercorriamo tutti i risultati e vediamo la classifica finale.

Tutti i match del weekend

Tutti in campo, in contemporanea, la domenica nel trentaquattresimo, e ultimo, turno di Ligue 1. Partiamo dalle partite cruciali per l'assegnazione dei posti in Europa, come quella tra Tolosa e Brest, vinta 0-3 dagli ospiti. Il gol che sblocca la sfida arriva in avvio di ripresa con Camara, il calcio di punizione di Amavi è la perla del 2-0 e la rete di Kenny Lala sigilla di fatto i tre punti del Brest. Per la squadra di Roy è fondamentale che il Lilla non vinca per evitare i preliminari di Champions. Gli uomini di Paulo Fonseca sono impegnati contro il Nizza di Farioli. Questi ultimi partono bene con Laborde al 10' segna il gol del vantaggio, poi per poco Boga e Guessand non raddoppiano. Al 55’ arriva il pareggio di Haraldsson ed André completa la rimonta venti minuti dopo. Sembra finita, ma non è così: calcio d'angolo al 93' per il Nizza, mischia, Lotomba colpisce e segna il gol del definitivo 2-2. Nizza in Europa League, il Brest supera il Lilla che dovrà giocare i preliminari di Champions League. Il Lione vince 2-1 con lo Strasburgo e dopo aver passato quasi metà anno in zona salvezza vola in Conference League. Al 39' la sblocca Lacazette, ma poi Diarra al 63' fa pari. Forcing finale dei padroni di casa che però si scoprono e subiscono una ripartenza dalla quale nasce un rigore a favore dello Strasburgo. Sul dischetto ci va Emegha che però centra il palo al 77'. Si va dall'altra parte e il Var annulla, giustamente, un potenziale penalty all'OL. In pieno recupero però è di nuovo il Var protagonista: questa volta il rigore c'è e Alexandre Lacazette fa doppietta e Lione in Europa. Ci spostiamo poi in fondo alla classifica, dove il Metz riceve i campioni del PSG e perde 0-2. Dopo 7’ il gran gol di Soler, capace di trovare una traiettoria perfetta all'incrocio dei pali con una conclusione dalla distanza, porta in vantaggio i parigini. Poi al 12' Asensio pesca Lee Kang-In in area per il raddoppio. Il Metz non riesce a reagire e Oukidja si rivelerà fondamentale parando di tutto. Sull'altro campo il Lorient deve vincere contro il Clermont e sperare di colmare quel -7 di differenza reti, portandosi almeno a +1 per evitare la retrocessione diretta. Il Clermont è già retrocesso e, di fatto, non c'è partita: Abergel apre le danze al 38', poi c'è il raddoppio grazie al calcio di rigore realizzato da Bamba. Il tris lo cala Bouanani al 54’, mentre Bamba Dieng realizza nove minuti dopo il poker che avvicina la differenza reti degli arancioni e del Metz, firmando anche il 5-0 al 90’. Il finale da favola però non si realizza: 5 gol fatti dal Lorient, 2 subiti dal Metz, differenza reti pari che avvantaggia i secondi che si giocheranno i playout, va giù la squadra di Le Bris. Negli altri match, il Reims vince 2-1 contro il Rennes grazie alle reti di Abdelhamid e Akieme, il gol ospite lo segna al 95' Rieder con un bellissimo calcio di punizione. Vince in trasferta l'Olympique Marsiglia a casa del Le Havre per 1-2. Aubameyang sblocca la partita dopo l'ora di gioco in ripartenza, l'ex Chelsea colpirà anche un palo di lì a poco. Il 2-0 viene siglato dal mancino da fuori area di Murillo al 72’, mentre al 97’ accorcia le distanze Bayo su calcio di rigore. Pareggiano 2-2 Lens e Montpellier, con i padroni di casa che buttano via la qualificazione alle coppe europee. Wahi sblocca la sfida dopo 4’ e colpisce un palo dopo un quarto d'ora, ma ci pensa Machado a realizzare il 2-0 al terzo minuto di recupero della prima frazione. Gara che sembra in controllo, ma che cambia radicalmente nella ripresa: Maamma segna al 58', poi due pali di fila del Montpellier con Maamma e Frankowski. Al 75' Davin segna la rete del pareggio che castiga il Lens. Chiude in bellezza il Monaco con un poker al Nantes. Ben Yedder sblocca l'incontro in avvio, Kehrer raddoppia al 10’ con un'incornata sugli sviluppi di un calcio di punizione e Camara cala il tris su calcio di rigore. Anche nella ripresa gioca solo la squadra del Principato, che trova il poker con Ben Seghir con un bel destro angolato dal limite dell'area.

La classifica finale

1) Paris Saint Germain 76 - CAMPIONE / CHAMPIONS LEAGUE

2) Monaco 67 - CHAMPIONS LEAGUE

3) Brest 61 - CHAMPIONS LEAGUE

4) Lille 59 - PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE

5) Nizza 55 - EUROPA LEAGUE

6) Lione 53 - CONFERENCE LEAGUE

7) Lens 51

8) Marsiglia 50

9) Reims 47

10) Rennes 46

11) Tolosa 43

12) Montpellier 41

13) Strasburgo 39

14) Nantes 33

15) Le Havre 32

16) Metz 29 - PLAYOUT RETROCESSIONE

17) Lorient 29 - RETROCESSO

18) Clermont 25 - RETROCESSO