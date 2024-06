Sarkic, portiere del Montenegro, morto a 26 anni

Londra, 15 giugno – Il portiere del Milwall Matija Sarkic è morto all'età di 26 anni. Lo ha annunciato il club inglese. Il nazionale montenegrino (9 presenze con la selezione del suo Paese) aveva appena terminato un raduno internazionale e la settimana scorsa aveva giocato nell'amichevole tra Montenegro e Belgio. L'ex giocatore dell'Aston Villa e dello Stoke City era arrivato al Milwall nell'agosto scorso per giocare nella seconda serie inglese con lo storico club londinese e aveva giocato 33 partite in questa stagione. Da quanto si apprende, il giocatore è stato trovato già senza vita in un appartamento di Budva. Tra le ipotesi, quella di un malore improvviso.

"Tutta la società invia il proprio affetto e le condoglianze alla famiglia e agli amici di Matija in questo momento immensamente triste. Il club per ora non rilascia ulteriori commenti e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia di Matija", si legge nella nota del Milwall.