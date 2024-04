Ligue 1, 30esima giornata: vince il Nizza, poker Psg. Il Monaco passa a Brest

Milano, 22 aprile 2024 - A quattro giornate dalla fine della Ligue 1 manca solo la matematica al Paris Saint Germain per portarsi a casa l'ennesimo titolo in patria. Nel frattempo continua la lotta per un posto in Champions League: il Monaco batte il Brest e lo scavalca al secondo posto, vincono Lilla, Nizza e Lens, dunque è davvero tutto apertissimo. In fondo alla classifica, in chiave salvezza, vittoria fondamentale del Metz che si tira fuori, almeno per il momento, dalla zona rossa. Ripercorriamo tutte le gare di questo fine settimana e vediamo come è cambiata la classifica.

Tutti i match del weekend

Si parte venerdì con il Nizza che torna a vincere e, soprattutto, convincere: 3-0 al Lorient. Gli uomini di Farioli passano al 22' con Sanson e chiudono avanti la prima frazione. I padroni di casa hanno sempre il pallino del gioco e al 53' arriva l'autorete di Tourè che, di fatto, chiude i giochi. C'è poi tempo a due dalla fine per il tris di Guessand. Sabato il Rennes vince contro il Nantes cambiando la partita nel secondo tempo. Dopo una prima frazione non esaltate chiusa 0-0, gli ospiti cambiano faccia e negli ultimi venti minuti la vincono: al 67' Kalimuendo stappa il match, poi il rigore del solito Bourigeaud e all'ultimo arriva anche la firma di Amine Gouiri. Vince di misura, ma tanto basta, il Lens in casa contro il fanalino di coda Clermont. Dopo 3' minuti rigore per i padroni di casa e rete di Sotoca, il Clermont si difende e prova a farsi vedere dalle parti di Samba. Nel secondo tempo il risultato non si muove, e c'è anche una rete annullata al Lens dal Var, e dunque finisce 1-0. Si arriva a domenica con il Metz che vince a Le Havre 0-1. Primo tempo non eccelso, poi il solito Mikautadze firma il gol partita in apertura di seconda frazione. Da segnalare anche il palo di nuovo di Mikautadze e la traversa di Sabbi a 15 dalla fine per il possibile pareggio. Stesso risultato in Lilla-Strasburgo. La partita per i padroni di casa la vince ovviamente Jonathan David che al 12' col destro da dentro l'area fa 1-0. Il Montpellier passa contro lo Stade de Reims e si porta a +8 dalla zona rossa. Sagnan apre le danze al 26’ sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre Agbadou risponde al 66' sempre da corner. Il gol decisivo lo firma Al-Taamari a quattro minuti dalla fine su un bel contropiede ospite. Il Monaco vince a Brest e si prendono la seconda posizione in classifica. Il primo gol è di una vecchia conoscenza della Serie A, Denis Zakaria che al 40' col destro la mette all'incrocio, poi in apertura di secondo tempo l'ex Liverpool Minamino raddoppia sull'assist di Diatta. Finale alquanto nervoso, con le espulsioni di Ben Seghir e Singo, il Monaco chiude in nove ma vince. Il Tolosa pareggia amaramente contro il Marsiglia. L'OM va avanti con Onana che impatta bene di testa su angolo, dopo un palo poco prima di Aubameyang. Nicolaisen risponde nel recupero della prima frazione con un altro gol sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, poi al 62' la rimonta la completa Gboho. Il Tolosa si difende, vuole i tre punti, ma deve fare i conti con il mancino di Moumbagna al minuto 96 che fa 2-2. Il Paris Saint Germain vince, e come se vince, contro il Lione per 4-1. Tempo cinque minuti e la partita è già indirizzata: autorete dell'ex Roma Matic e il gol di Beraldo su angolo. Goncalo Ramos cala il tris con un'incornata alla mezz'ora. Tante emozioni e occasioni in questo primo tempo: Nuamah accorcia al 37' e subito dopo va vicino a un incredibile pari, ma il suo tiro si stampa sul legno. Dall'altra parte arriva la doppietta di Goncalo Ramos che fa 4-1. Nella seconda frazione i ritmi si abbassano notevolemente, il PSG col palleggio controlla la gara e ora è a +11 dal Monaco.

La classifica dopo 30 giornate

1) PSG 66*

2) Monaco 55*

3) Brest 53

4) Lilla 52*

5) Nizza 47*

6) Lens 46

7) Rennes 42

8) Lione 41

9) Olympique Marsiglia 40*

10) Reims 40

11) Tolosa 37

12) Racing Strasburgo 36

13) Montpellier 36

14) Nantes 31

15) Metz 29

16) Le Havre 28

17) Lorient 26*

18) Clermont 22

*una partita in meno