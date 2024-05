Ligue 1, 33esima giornata: Psg ko contro il Tolosa. Vincono Nizza e Lione

Milano, 13 maggio 2024 – In Ligue 1 restano ancora aperti i discorsi per Europa e per la permanenza nella categoria. Nella parte alta della classifica vincono Nizza e Lilla che sono rispettivamente quinta e terza, mentre pareggiano Brest e Lens, con i primi che ora si ritrovano a -1 da David e compagni al quarto posto. In fondo perdono tutte: il Le Havre, sconfitto proprio dal Nizza, resta quindicesimo a +3 dal Metz, che occupa il posto riservato ai playout, e a +6 dalla penultima Lorient. Ripercorriamo le partite del fine settimana e vediamo la classifica in vista dell’ultimo turno di domenica prossima.

Tutti i match del weekend

Si comincia venerdì con due anticipi. Il Nizza batte il Le Havre 1-0 grazie alla rete dell’ex Atalanta Boga al 12’ che sblocca una partita altrimenti complicata per gli uomini di Farioli. Nell’altra gara pareggiano Brest e Reims, con la squadra di casa che va sotto al 25’ con la rete di Munetsi e poi riesce a riprenderla grazie a Brassier al 47’, l’ultimo minuto di recupero del primo tempo. La partita la fanno gli uomini di Roy, che vanno vicini al gol con Mounié e Camara ma alla fine il punteggio resta di 1-1, un pari pesante contro una squadra che non aveva nulla da chiedere al campionato. Poi tutti in campo la domenica alle ore 21. Cominciamo con la vittoria del Lione sul campo del Clermont, che aveva impattato bene il match sfiorando più volte il vantaggio. Poi nel secondo tempo Mangala sugli sviluppi di corner la mette per il vantaggio OL. I padroni di casa devono vincere per tenere vive le speranze di playout, ma la squadra di Sage tiene botta e condanna il Clermont alla Ligue 2. Il Lilla vince, non senza soffrire, contro il Nantes per 2-1. Dopo undici minuti il Jonathan David ne ha già fatti due: il primo all’ottavo di testa su angolo, poi in azione personale. In avvio di ripresa i canarini trovano le forze per accorciare con Abline al 54’. Finisce così, con il Lille che sale a 58 e va a pari col Brest, a +4 dal Nizza che però deve recuperare un match contro il PSG mercoledì 15 maggio. Non sbaglia il Monaco che vince a Montpellier 0-2, in una partita tra due squadre che non avevano nulla da chiedere al campionato. La gara si sblocca in avvio di ripresa con Balogun che al 52’ va da Ouattara che non sbaglia. Meno di un quarto d’ora dopo il Monaco colpisce in contropiede con Fofana che fa 2-0. I freschi campioni di Francia del PSG cadono all’ultima al Parco dei Principi contro il Tolosa. Bastano otto minuti a Mbappé per mettere la sua firma in quella che è l’ultima apparizione a Parigi con questa maglia. La reazione dei Violets è immediata: cinque minuti e Dallinga riesce a riportare l’incontro in equilibrio. Asensio colpisce il palo, ma il Tolosa fa la partita. Al 68’ la squadra di Carles Martinez la ribalta grazie al gran destro a girare di Gboho da fuori area. Gli uomini di Luis Enrique si riversano in avanti per cercare il pareggio, rischiando tanto e infatti al 95’ arriva il gol che chiude il match a opera di Magri. Stesso risultato, 3-1, in Marsiglia-Lorient. Dopo un buon primo tempo, l’OM la sblocca al 36’ con il solito Aubameyang su assist di Murillo e, prima della pausa, da calcio d’angolo ci mette il piede Gigot che fa 2-0. Prima di andare negli spogliatoi però c’è tempo anche per il gol del Lorient, per la precisione va a segno l’ex City Mendy. Al 54’ chiude la partita dal dischetto Aubameyang, che sigla così la doppietta personale. Altro, incredibile, harakiri del Metz che perde a casa del Racing Strasburgo. Dopo un primo tempo opaco, la sfida si accende nella ripresa con Mikautadze che segna la rete del vantaggio. Gli uomini di Patrick Vieira faticano a tornare in corsa, il Metz controlla la partita ma poi succede l’impensabile negli ultimi due minuti. All’89’ Emegha segna la rete dell’1-1 su assist di Gameiro, poi al 91’ Andrey Santos completa la rimonta. Ora il Metz è sedicesimo a 29 punti, in zona playout, e per la salvezza serve una vittoria e la contemporanea sconfitta del Le Havre all’ultima giornata. La sfida tra Rennes e Lens termina in parità. Prima frazione dominata dai falli e dai contrasti, si sente il peso della posta in palio visto che le due squadra stanno rincorrendo l’Europa. Al rientro in campo dopo l’intervallo i Sangueoro colpiscono, grazie al destro preciso di Fulgini al 48’. I padroni di casa alzano il pressing e cercano di riportare il match in equilibrio, cosa che riesce a otto dalla fine grazie a Ibrahim Salah che capitalizza la palla di Kalimuendo. Un punto a testa: il Lens che va a 50, sesto posto a pari con il Lione, mentre il Rennes a 46 dice addio ai sogni europei.

La classifica dopo 33 giornate

1) PSG 70* - CAMPIONE

2) Monaco 64

3) Brest 58

4) Lilla 58

5) Nizza 54

6) Lens 50

7) Lione 50

8) Olympique Marsiglia 47

9) Rennes 46

10) Tolosa 43

11) Reims 41

12) Montpellier 40

13) Racing Strasburgo 39

14) Nantes 33

15) Le Havre 32

16) Metz 29

17) Lorient 26

18) Clermont 25 - RETROCESSO