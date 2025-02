Ligue 1, il PSG dilaga contro il Brest

Roma, 3 febbraio 2025 – Il PSG riparte dopo il pareggio casalingo contro il Reims, e sconfigge il Brest con il risultato di 5-2. In questo momento, gli uomini di Luis Enrique salgono a quota 50 punti in classifica, a +10 sul Marsiglia, che supera 3-2 il Lione. Tornano alla vittoria anche Monaco e Lille, che sconfiggono rispettivamente Auxerre e St-Etienne.

Le partite del ventesimo turno di Ligue 1

Nell'anticipo di venerdì scorso il Lens espugna lo Stadio della Mosson grazie ai gol di Nzola al 1' e Agbonifo al 61'. Con questo risultato, i giallorossi salgono a quota 33, mentre il Montpellier ritrova una sconfitta dopo due vittorie consecutive e rimane penultimo. Il PSG annienta il Brest in trasferta nel segno di Dembélé e Ramos, autori rispettivamente di una tripletta (29', 57' e 62') e una doppietta (89', 97'), mentre per i padroni di casa segnano Del Castillo (50') e Ajroque (71'). Il Monaco ritrova la vittoria contro l'Auxerre: in gol ci vanno Kehrer al 35' e Biereth, autore di una tripletta tra il 57' e il 65'. I biancoazzurri gonfiano la rete con Diomandé (38') e Mendes Junior (45+7). 4-1 del Lille al St-Etienne: alla rete iniziale di Davitashvili al 6' su rigore rispondono David (su rigore al 32'), Sahraoui (63' e 78') e Gudmundsson (72'). Tra Tolosa e Nizza e tra Angers e Le Havre termina 1-1: nella prima gara segnano Laborde e McKenzie, mentre nella seconda Ayew e Hanin, con quest'ultima gara che termina in dieci contro dieci a seguito delle espulsioni di Rao-Lisoa al 10' e di Sangante al 16'. Rennes – Racing Strasburgo la decide Blas all'89', tra Reims e Nantes vincono i secondi 2-1: sblocca il match Abline al 42', pareggia i conti l'autorete di Castelletto sul finire della prima frazione di gioco e al 70' Mohamed segna il gol decisivo. 3-2 del Marsiglia su Lione: segnano Tolisso (53'), Greenwood (61'), Rabiot (64'), Lacazette (72') e Luis Henrique (85').

Risultati Ligue 1 giornata 20

Montpellier – Lens 0-2 1' Nzola (Len), 61' Agbonifo (Len) Brest – PSG 2-5 29', 57', 62' Dembélé (PSG), 50' Del Castillo (Rei), 71' Ajroque (Rei), 89', 97' Ramos (PSG) Monaco – Auxerre 4-2 35' Kehrer (Mon), 38' Diomandé (Aux), 57', 63', 65' Biereth (Mon), 45+7' rig. Mendes Junior (Aux) Lille – St-Etienne 4-1 6' rig. Davitashvili (St-E), 32' rig. David (Lil), 63', 78' Sahraoui (Lil), 72' Gudmundsson (Lil) Angers – Le Havre 1-1 73' Ayew (LeH), 90' Hanin (Ang) Tolosa – Nizza 1-1 18' rig. Laborde (Niz), 85' McKenzie (Tol) Rennes – Racing Strasburgo 1-0 89' Blas (Ren) Reims – Nantes 1-2 42' Abline (Nan), 45+1' aut. Castelletto (Rei), 70' Mohamed (Nan) Marsiglia – Lione 3-2 53' Tolisso (Lio), 61' Greenwood (Mar), 64' Rabiot (Mar), 72' rig. Lacazette (Lio), 85' Luis Henrique (Mar)

Classifica

PSG 50, Olympique Marsiglia 40, Monaco 37, Lille 35, Nizza 34, Lens 33, Lione 30, Brest 28, Racing Strasburgo 27, Tolosa 26, Auxerre 23, Angers 23, Reims 22, Nantes 21, Rennes 20, St-Etienne 18, Montpellier 15, Le Havre 14