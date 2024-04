Ligue 1, 31esima giornata: Psg campione di Francia. Show tra Rennes e Brest, ok Nizza

Milano, 29 aprile 2024 - Mancava solo la matematica e ora anche c'è anche lei: con tre giornate di anticipo il Paris Saint Germain è campione di Francia. Nonostante il pareggio 3-3 degli uomini di Luis Enrique contro il Le Havre, la sconfitta del Monaco a Lione si è rivelata decisiva per mettere in bacheca l'ennesimo trofeo nazionale alla squadra di Al-Khelaifi. Nelle altre sfide arrivano le vittorie di Nizza, Lilla e Brest, in particolare questi ultimi hanno dato vita a una delle partite più belle dell'anno contro il Rennes. Ripercorriamo i match del weekend e vediamo la classifica.

Tutti i match del weekend

Si parte venerdì con l'anticipo tra Montpellier e Nantes, in palio punti pesanti soprattutto per gli ospiti in ottica salvezza. Si parte con le marce altissime e dopo dieci minuti c'è già una marcatura per parte: al 2' Adams porta in vantaggio i padroni di casa, ma Abline al 7' fa pari. Molto più incisivo il Nantes, che ci prova con Mollet e Mohamed, ma il muro dei padroni di casa regge. La sfida si fa fisica nei minuti finali, tanto che il Montpellier chiude in 9 a causa dei rossi a Mincarelli e Nordin, entrambi nel recupero. Solo una gara il sabato, l'anticipo tra PSG e Le Havre. Tutti coloro che si immaginavano la classica passeggiata di salute dei padroni di casa, si sono dovuti ricredere subito. Partono forte gli uomini di Elsner che controllano il ritmo e si fanno vedere dalle parti di Keylor Navas, tanto che al 19' Opéri stappa la partita. A riportare le cose a posto ci pensa Barcola dieci minuti dopo, ma al 38' André Ayew fa 1-2. La partita sembra stregata per il PSG che, nonostante abbia preso campo, fatica ad attaccare la squadra 15° in classifica e in piena lotta salvezza. Il rigore di Abdoulaye Touré al 61' fa calare il gelo al Parco dei Principi, lì però è brava la squadra di Luis Enrique a reagire e prima con Hakimi al 78', poi con Goncalo Ramos al 95' porta a casa un punticino che si rivelerà fondamentale. Esce a testa altissima, anche se con un po' di amaro in bocca il Le Havre. Tutti in campo domenica, a partire dalla vittoria del Lilla a casa del Metz. Partono meglio i padroni di casa che vanno avanti col solito Mikautadze su rigore al 23', poi però la gara è tutta degli uomini di Paulo Fonseca. Ismaily pareggia i conti alla mezz'ora, Yazici firma il ribaltone al 44'. Nella ripresa il Metz ci prova, ma il LIlla si si difende bene e porta a casa i tre punti. Rimonta e vittoria anche per il Tolosa in casa del Lorient. Ponceau segna il gol del vantaggio al 19' e i padroni di casa chiudono avanti la prima frazione. Nel secondo però cambia volto il Tolosa che riesce a riportare la partita sui propri binari con Dallinga al 59' e Cissoko all'83'. Con questa vittoria il Tolosa è ufficialmente salvo, mentre il Lorient resta penultimo a 26, a -3 dai playout. Non c'è partita tra Clermont e Reims, netto 4-1 e speranze di salvezza ancora vive. Cham su rigore sblocca il match alla mezz'ora, poi però tempo di andare dall'altra parte che Nakamura fa 1-1. Nel secondo tempo è tutto un altro Clermont, conscio che si tratta della prima di 4 finale per poter rimanere in Ligue 1, dunque parte la raffica con Cham che segna ancora dal dischetto, poi Rashani fa doppietta in dieci minuti (80' e 90'). Nel mezzo il rosso a De Smet al 77' con lo Stade de Reims che chiude quindi in dieci. Vince ancora il Nizza nel rush finale per l'Europa, 1-3 a casa dello Strasburgo. Anche in questa partita c'è una rimonta perché Bakwa fa 1-0 al 18', poi però ci pensa Guessand su rigore prima della pausa a ristabilire la parità. Nella seconda partita ci pensa il centrale Dante a fare 1-2 e poi è Sanson a chiuderla all'84'. Ha del clamoroso quanto successo tra Rennes e Brest. Nei primi nove minuti fa doppietta Kalimuendo, ma all'11' Mounié accorcia per gli ospiti. Dopo primi dieci minuti di fuoco il ritmo cala e il primo tempo termina senza altri scossoni. Ma la partita è ancora lunghissima e nella ripresa succede di tutto: Omari la mette, sfortunatamente, nella porta sbagliata e fa 2-2, poi l'ex Inter ed Empoli Martin Satriano al 54' porta avanti il Brest. Al 66' Mahdi Camara fa 2-4 e la partita sembrerebbe finita. Condizionale più che d'obbligo perché Theate (68') e Terrier (79') firmano l'insperato pareggio dei Rouge et Noirs. Nel recupero arriva la giocata, il guizzo decisivo, e la firma è del difensore centrale Lilian Brassier al 96' che regata tre punti d'oro al Brest e la 4° sconfitta nelle ultime cinque al Rennes. A Parigi, e non solo, tutti gli occhi erano puntati su Lione-Monaco perché agli ospiti serviva necessariamente una vittoria per tener vive le magre speranze di titolo. Dopo un minuto Wissam Ben Yedder indirizza la gara, ma non è il Lione arrendevole di inizio anno. Lacazette fa pari al 22' e poi dopo quattro giri d'orologio Benrahma ribalta la partita. Nel secondo tempo doppietta di Ben Yedder, ma a sei dalla fine la decide Malick Fofana. Finisce 3-2 per il Lione che ora è a -2 dall'Europa, una rimonta incredibile, il Monaco resta secondo ma abdica la corsa alla Ligue 1. Nell'ultima partita di giornata il Marsiglia si impone sul Lens 2-1.Ritmi folli in avvio: la sblocca il solito Aubameyang dopo un solo minuto, ma tempo di ribaltare il fronte offensivo che Wahi si divora il pari dei Sangueoro. Al 38' Sotoca centra il legno di testa e l'OM può respirare. Al 77’ i giallorossi riescono a riportare l’incontro in equilibrio: cross di Haidara per la testa del neoentrato Said. Il finale è tutto d'un fiato: all'85' Haidara, l'autore del pari, sbaglia tutto in impostazione, regala palla a Gueye che, dopo un uno due con Aubameyang, batte Samba e decide il match.

La classifica dopo 31 giornate

1) PSG 70 - CAMPIONE

2) Monaco 58

3) Brest 56

4) Lilla 55

5) Nizza 51

6) Lens 46

7) Olympique Marsiglia 44

8) Lione 44

9) Rennes 42

10) Reims 40

11) Tolosa 40

12) Montpellier 37

13) Racing Strasburgo 36

14) Nantes 32

15) Le Havre 29

16) Metz 29

17) Lorient 26

18) Clermont 25