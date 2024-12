Ligue 1: secondo pareggio di fila per il PSG, ma il primato resta suo

Roma, 9 dicembre 2024 – Forse è presto parlare di pareggite per il Paris Saint-Germain, ma il secondo pareggio di fila fa suonare un campanello d’allarme in casa dei parigini, dato che ora Marsiglia e Monaco non sono poi così distanti. La squadra di De Zerbi, infatti, nel posticipo contro il Saint-Étienne ha trovato la terza vittoria consecutiva, portandosi a 5 punti di distacco dal PSG in testa, accompagnata dal Monaco, che ha superato 2-0 il Tolosa nella giornata di sabato. Vince anche il Lille, che sconfigge il Brest per 3-1, mentre il Lione esce dal Raymond Kopa di Angers senza subire alcun gol e segnandone 3, conquistando la seconda vittoria consecutiva e rimanendo saldamente al quinto posto in classifica.

Le partite della quattordicesima giornata di Ligue 1

Lille – Brest si apre con la rete al 7’ su rigore da parte di Jonathan David, che poi firmerà una doppietta al 69’ sugellando il primato nella classifica marcatori con 11 centri, a +1 su Barcola in seconda posizione. Per i padroni di casa va in gol anche Haraldsson al 44’, mentre per gli ospiti l’unica rete è quella di Ajroque, segnata al 48’. Pareggio a reti bianche, invece, per il PSG, che nonostante 24 tiri di cui 11 in porta, non riesce a gonfiare la rete dell’Auxerre, uscendo dall’Abbé-Deschamps con un solo punto per la seconda giornata consecutiva. L’ex Torino Singo e Breel Embolo rialzano il Monaco dopo la pesante sconfitta di domenica 1° dicembre contro il Marsiglia: Tolosa sconfitto 2-0 e secondo posto mantenuto, insieme proprio alla squadra di De Zerbi. Tra Nizza e Le Havre la spuntano i padroni di casa grazie ai gol di Laborde su calcio di rigore al 55’ e al raddoppio di Bouanani al 75’. Per gli ospiti, l’unico gol arriva al 92’ con Gautier Lloris, ma è ininfluente ai fini del risultato, che recita “Nizza 2 – 1 Le Havre”. Tris del Lione ai danni dell’Angers: Tagliafico, Cherki e Mikautadze regalano 3 punti d’oro a Sage, mentre tra Lens e Montpellier finisce 2-0 per i padroni di casa, con la rete di Lascary al 39’ e l’autorete di Lecomte al 92’. Con questa vittoria, il Lens si proietta in zona Europa, mentre il Montpellier rimane ultimo in classifica a quota 8. Al Nantes serve la rete di Moses Simon all’89’ per sconfiggere un Rennes in dieci uomini per tutta la seconda frazione di gioco. Tra Strasburgo e Reims, invece, finisce 0-0. Nel posticipo arriva la vittoria rotonda per 2-0 del Marsiglia al Geoffroy Guichard contro il Saint-Étienne ad opera di Rabiot e Greenwood, che certifica il momento di forma della squadra di De Zerbi, alla terza vittoria di fila, e quello di crisi di quella di Pélissier, terzultima in classifica a quota 13 lunghezze.

Risultati Ligue 1 giornata 14

Lille – Brest 3-1: 7’ rig., 69’ David (Lil), 44’ Haraldsson (Lil), 48’ Ajroque (Bre)

Auxerre – Paris Saint-Germain 0-0

Monaco – Tolosa 2-0: 50’ Singo, 82’ Embolo

Nizza – Le Havre 2-1: 55’ rig., Laborde (Niz), 75’ Bouanani (Niz), 92’ Lloris (LeH)

Angers – Lione 0-3: 26’ Tagliafico, 55’ Cherki, 88’ Mikautadze

Lens – Montpellier 2-0: 39’ Lascary, 92’ aut. Lecomte

Nantes – Rennes 1-0: 89’ Simon

Strasburgo – Reims 0-0

Saint-Étienne – Olympique Marseille 0-2: 17’ Rabiot, 65’ Greenwood

Classifica Ligue 1

PSG 34, Olympique Marseille 29, Monaco 29, Lille 26, Lione 25, Nizza 23, Lens 23, Auxerre 20, Reims 19, Tolosa 18, Brest 16, Rennes 14, Nantes 14, Strasburgo 14, Angers 13, Saint-Étienne 13, LE Havre 12, Montpellier 8