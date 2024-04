Ligue 1, 29esima giornata: show tra Lione e Brest, punti d'oro per Metz e Nantes

Milano, 15 aprile 2024 - In Ligue 1 è andata in scena la prima parte del ventinovesimo turno. Già perché questo weekend sono scese in campo solamente dodici squadre, per un totale di sei gare, mentre le restanti sei si sfideranno mercoledì 24. Le gare che mancano all'appello sono: Lorient-PSG, Monaco-Lilla match d'alta quota e Olympique Marsiglia-Nizza. Nonostante ciò, lo spettacolo e i gol non sono affatto mancanti. In particolare, il match tra Lione e Brest terminato 4-3 con il rigore decisivo di Maitland-Niles arrivato al 106'. Ripercorriamo le partite e vediamo la classifica.

Tutti i match del weekend

Una sola gara giocata di venerdì, quella tra Metz e Lens. I padroni di casa alla ricerca di disperati punti salvezza, mentre gli ospiti si lottano la zona Europa. La gara si apre con il rigore realizzato da Sotoca che porta avanti gli ospiti al 13', ma il Metz non ci sta e pareggia con il solito Mikautadze su assist di Atta al 34'. La forza e la voglia del Metz che continua a farsi vedere in zona d'attacco e nel recupero del primo tempo riesce a rubare una bella palla al limite dell'area avversaria e ancora MIkautadze con un tocco sotto di destro batte il portiere. Nel secondo tempo i ritmi calano, il Metz si difende e porta via i tre punti. Tutto facile per il Racing Strasburgo contro il Reims. Eppure le cose per la squadra di Vieira non si erano messe benissimo: al 7' Ito trova Nakamura che fa 0-1. Il pareggio lo firma dal dischetto Kevin Gameiro al 44', dopo un fallo di Agbadou su Sebas. Nel recupero del primo tempo cambia la partita: secondo giallo ad Amadou Koné e ospiti in 10. Nel secondo tempo la squadra dell'ex centrocampista di Inter e Arsenal tra le varie, ha vita decisamente più semplice, dato l'uomo in più, e la partita viene ribaltata da Sylla al 50' e chiusa da Dion al 93'. Terza sconfitta di fila per il Rennes che sembra aver perso la magia, questa volta a Rohazon Park passa il Tolosa per 1-2. Al 20' la gara la sblocca Doué, ma tempo di riportare la palla a centrocampo che Casseres pareggia il match. Passano dieci minuti e su quella che, di fatto, è la seconda azione d'attacco pericolosa del Tolosa arriva il gol di Diarra al 32'. Tanto possesso palla dei padroni di casa, che provano a scardinare la difesa ospite soprattutto nel secondo tempo, ma la squadra di Martinez Novell si difende bene e vince.

Nella giornata di domenica il match tra Le Havre e Nantes mette in palio punti pesanti. La gara è bloccata, pochissime le occasioni, serve un lampo che arriva solo al 93': fa tutto Kader Bamba che parte da sinistra, si accentra, arriva al limite e rasoiata di destro imprendibile per Desmas. Un punto a testa tra Clermont e Montpellier. Nel recupero del primo tempo Cham su rigore porta avanti i padroni di casa, ma in apertura di seconda frazione Coulibaly raccoglie l'assist di Adams e pareggia i conti. I ritmi non sono elevatissimi e la gara termina in parità. Lione e Brest danno vita a un vero e proprio show, quantomeno per i tifosi neutrali. Al 18' Tolisso col sinistro sblocca la gara e così si va a riposo nel primo tempo. Nel secondo tempo è follia: al 59 Del Castillo mette dentro la punizione, stacca Mouniè che pareggia. Poi quattro minuti più tardi ancora punizione, questa volta dal limite del semicerchio appena fuori l'area di rigore e quindi Del Castillo va in porta e trova un gol bellissimo per il vantaggio Brest. Il Lione sembra uscito dalla partita, Doumbia serve ancora Del Castillo che al 67' segna il gol che chiuderebbe il match. Ma questa non è una gara come le altre: si va dall'altra parte e Lacazette è solo soletto sul secondo palo e spacca la porta. Minuto 78, Cherky trova Tagliafico che dalla sinistra appena dentro l'area lascia partire una rasoiata a incrociare che vale il 3-3. Gli animi si scaldano e all'86' siamo 10 contro 10: finiscono anzitempo la gara proprio Tagliafico e Lees-Melou. In pieno recupero lunghissima review per un contatto tra Bizot e Lacazette, alla fine per l'arbitro è calcio di rigore: lo batte al 106' Maitland-Niles che vince la partita.

La classifica dopo 29 giornate

1) PSG 63

2) Brest 53

3) Monaco 52

4) Lilla 49

5) Nizza 44

6) Lens 43*

7) Lione 41*

8) Reims 40*

9) Olympique Marsiglia 39

10) Rennes 39*

11) Tolosa 36*

12) Racing Strasburgo 36*

13) Montpellier 33*

14) Nantes 31*

15) Le Havre 28*

16) Lorient 26

17) Metz 26*

18) Clermont 22*

*una partita in più