Ligue 1: il Marsiglia vince e si mette in scia al PSG. Tutti i risultati e la classifica

Roma, 6 dicembre 2025 – Questa giornata atipica di Ligue 1, la sedicesima, ha visto il PSG sconfiggere il Monaco 4-2 nell'anticipo giocato il 18 dicembre. I parigini, trascinati, da un Dembélé in splendida forma, hanno chiuso il 2024 in testa con dieci lunghezze in più di Monaco e Marsiglia, ma ieri sera qualcosa è cambiato. La squadra di De Zerbi, infatti, ha sconfitto il Le Havre con un sonoro 5-1 e si è nuovamente portata a -7 dal PSG, a quota 40, ma soprattutto ha staccato il Monaco, che ora si trova terzo con 30 punti. In quarta posizione ci sono Lille e Lione, entrambe con 28 lunghezze: i primi hanno conquistato solo un punto in casa contro il Nantes, mentre i secondi hanno superato di misura il Montpellier grazie al gol in pieno recupero di Fayad. Appena un punto più giù c'è il Nizza, che venerdì ha sconfitto il Rennes 3-2.

Le partite della sedicesima giornata di Ligue 1

La sedicesima giornata si è aperta addirittura il 18 dicembre a causa della Supercoppa di Francia, giocata ieri tra PSG e Monaco. Proprio la sfida tra i parigini e i monegaschi è stata la gara di apertura di questo turno di Ligue 1, con la squadra di Luis Enrique che si è imposta con un sonoro 4-2. Ad aprire le marcature è stato Douré al 24', ma Ben Seghir e Embolo hanno ribaltato la sfida in sette minuti, tra 53' e 60'. Appena quattro minuti dopo, però, Dembélé ha trovato il primo gol della sua serata (con la doppietta che è arrivata al 97'), mentre all'83' è andato in gol pure Gonçalo Ramos.

Il turno è ripreso venerdì, con il Nizza che ha sconfitto 3-2 il Rennes. Tutte le reti dei padroni di casa sono arrivate nella prima frazione di gioco: 12' (Guessand), 34' (Diop) e 45+5' (Laborde), mentre per gli ospiti i gol sono stati di Kalimuendo (al 27') e Truffert (al 49'). Dopo tre k.o. di fila è tornato al successo il Saint-Etienne, che ha superato in rimonta il Reims: al vantaggio iniziale di Nakamura al 42' hanno risposto Boakye con una doppietta (50' e 57') e Stassin, per il 3-1 definitivo dei biancoverdi. Con questo risultato, il Saint-Etienne si trova al quindicesimo posto, a +1 sul Nantes in zona playout, mentre il Reims resta decimo a quota 20, in condivisione con il Racing Strasburgo. La squadra di Rosenior, infatti, ha superato 3-1 l'Auxerre, conquistando il secondo successo di fila dopo il 3-0 ai danni del Le Havre. Nel match giocato ieri allo Stade de le Meinau, a passare in vantaggio sono stati gli ospiti con l'ex Sassuolo e Napoli Traoré, ma Diarra, Lemaréchal e Emegha hanno ribaltato il match, conquistando tre punti fondamentali per la lotta salvezza. 1-1 tra Lille e Nantes, con i padroni di casa che sono stati raggiunti al 70' da Abline dopo essere andati sopra con Gabriel Gudmundsson al 40'. Non il risultato sperato per il LOSC, che in caso di vittoria si sarebbe portato a pari punti con il Monaco in terza posizione, mentre il Nantes rimane in zona playout.

Al Lione basta Fayad al 91' per superare il Montpellier fanalino di coda, mentre l'Angers sconfigge con un netto 2-0 il Brest e ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive. Per i bianconeri, le reti sono state segnate in apertura e in chiusura di match, rispettivamente da Lepaul (6') e Niane (95'). Zero punti per il Brest, che si conferma una squadra incostante.

Il Tolosa sconfigge di misura il Lens con la rete di Aboukhal al 73', mentre nel posticipo il Marsiglia ha demolito il Le Havre con un rotondo 5-1. Per la squadra di De Zerbi le reti sono state di Rongier (25'), Nadir (39'), Maupay (43'), Wahi (66') e Garcia (75'), mentre gli ospiti hanno trovato il gol della bandiera all'85' con André Ayew.

Risultati Ligue 1 giornata 16

Monaco – Paris Saint-Germain 2-4 24' Doué (PSG), 53' rig. Ben Seghir (Mon), 60' Embolo (Mon), 64', 97' Dembélé (PSG), 83' Ramos (PSG)

Nizza – Reims 3-2 12' Guessand (Niz), 27' Kalimuendo (Ren), 34' Diop (Niz), 45+5' Laborde (Niz), 49' Truffert (Ren)

Saint-Etienne – Reims 3-1 42' Nakamura (Rei), 50', 57' Boakye (St.E), 80' Stassin (St.E)

Lille – Nantes 1-1 40' Gudmundsson (Lil), 70' rig. Abline (Nan)

Lione – Montpellier 1-0 91' Fayad (Lio)

Racing Strasburgo – Auxerre 3-1 14' Hamed Junior Traoré (Aux), 45+4' Diarra (Str), 59' Lemaréchal (Str), 87' Emegha (Str)

Angers – Brest 2-0 6' Lepaul (Ang), 95' Niane (Ang)

Lens – Tolosa 0-1 73' rig. Aboukhal (Tol)

Olympique Marsiglia – Le Havre 5-1 25' Rongier (Mar), 39' Nadir (Mar), 43' Maupay (Mar), 66' Wahi (Mar), 75' Garcia (Mar), 85' Ayew (LeH)

Classifica Ligue 1

PSG 40, Olympique Marsiglia 33, Monaco 30, Lille 28, Lione 28, Nizza 27, Lens 24, Tolosa 24, Auxerre 21, Racing Strasburgo 20, Reims 20, Brest 19, Rennes 17, Angers 16, St-Etienne 16, Nantes 15, Le Havre 12, Montpellier 9