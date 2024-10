Ligue 1: pari tra Nizza e Psg. Un punto per De Zerbi, bene il Lione

Milano, 8 ottobre 2024 – Tanti gol sui nove campi di Ligue 1 francese nella settima giornata. Spiccano i pareggi di Olympique Marsiglia e Paris Saint Germain, con i parigini che cedono il primo posto in classifica al Monaco, vittorioso nel match contro il Rennes. Chi continua a sorridere, oltre alla squadra del principato, è il Lione che vince 2-0 contro il Nantes. Risultato fotocopia per il Brest sul Le Havre. Ripercorriamo quanto successo nei nove campi di Francia questo weekend.

Le sfide della settima giornata

Il turno parte da venerdì con il pareggio tra Olympique Marsiglia e Angers. Nel primo tempo del Velodrome la squadra di De Zerbi va subito all'attacco e al 26' l'episodio che può cambiare la partita: fallo di Lilian Rao-Lisoa che entra male su Garcia e rimedia il rosso diretto dopo l'on field review. Ma passano appena quattro minuti e il Marsiglia vanifica la superiorità in campo con l'espulsione per doppia ammonizione di Maupay. Nel secondo tempo arrivano i gol. Prima al 61' quello di Lowe che porta in vantaggio la squadra di De Zerbi. Ma tre minuti dopo il risultato torna subito in parità grazie alla rete di El Melali. Si passa a sabato con la vittoria del St-Etienne per 3-1 contro l'Auxerre. La firma è sempre la stessa in tutti e tre i gol dei padroni di casa: Zurko Davitashvili che si porta a casa il pallone. Dall'altra parte, dopo i primi due del georgiano, prova a ravvivare la sfida Theo Bair al 74', ma tempo dodici minuti che arriva, appunto, la tripletta dell'attaccante di Dall'Oglio. Vince in rimonta il Lilla contro il Tolosa, con gli ospiti che partono meglio e trovano il vantaggio con Zakaria Aboukhlal al minuto 39'. Al rientro dagli spogliatoi sono più compatti gli uomini di Génésio e prima con Gomes al 59' e poi con l'ex Atalanta Mithcell Bakker al 72' (subentrato a Gudmundsson appena quattro minuti prima) ribaltano il match. Stesso risultato anche in Rennes-Monaco. Botta e risposta nei primi dieci minuti con Kehrer che porta in vantaggio i monegasci, ma poi Blas trova il pari cinque minuti dopo. Continua ad attaccare la squadra Hutter e al 22' Ben Seghir serve Folarin Balogun per il 1-2. Nel secondo tempo ritmi drasticamente più bassi e molte meno occasioni. Si passa a domenica e merita assolutamente un posto di rilievo la sfida tra Reims e Montpellier. I biancorossi stappano la sfida dopo sei minuti, con la deviazione sottomisura di Munetsi. Gli ospiti provano a pareggiare i conti, ma Nakamura trova il jolly da fuori area per il 2-0 al 25'. Poco prima dell’intervallo arriva il sussulto degli uomini di Der Zakarian, che al 37’ accorciano le distanze con Nordin. Al 57’ la squadra di Elsner cala il tris, con l’incornata di Diakité e la sfida sembra finita. Al 91' Nordin fa doppietta e un minuto dopo arriva il calcio di rigore per la squadra di casa trasformato da Teuma che mette, per davvero, in ghiaccio la partita. Pareggiano 1-1 Nizza e PSG. Iniziale dominio della squadra di Luis Enrique, ma nel miglior momento ecco che i rossoneri colpiscono grazie al sinistro di Abdi al minuto 39. In avvio di ripresa gli ospiti riportano l’incontro in equilibrio: sugli sviluppi di un corner Nuno Mendes calcia con il destro da fuori area, pescando il colpo giusto per l’1-1 al 52’. Un minuto più tardi il Paris sfiora il rapido ribaltone con il colpo di testa di Marquinhos, ma l’incornata del brasiliano si stampa sul palo. Il NIzza tiene botta e porta via un punto. Pari anche tra Strasburgo e Lens. La partenza dei Sangueoro è perfetta, perché dopo cinque minuti l’ex Fiorentina Nzola segna su invito di Thomasson. Il pareggio arriva al 15' con Nanasi che inventa per Sylla che deve solo metterla in porta. Prima dell'intervallo altro guizzo del Lens che va in vantaggio con Diouf. Le cose cambiano nel secondo tempo: all’ora di gioco Diarra trasforma il calcio di rigore che vale il 2-2 finale. Risultati fotocopia in Lione-Nantes e Brest Le Havre, entrambe le sfide terminate 2-0 per i padroni di casa. Partiamo da Lione dove gli uomini di Sage passano con Tagliafico su assist di Benhrama. In avvio di ripresa i Gones raddoppiano e questa volta la firma è del difensore del Nantes Pallois che se la mette in porta. Per quanto riguarda il Brest, la squadra di casa va avanti al 12' con Ajorque che di sinistro fa 1-0. In avvio di ripresa piove sul bagnato per gli uomini di Digard, che restano in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per fallo da ultimo uomo di Kinkoue. La squadra di Eric Roy non ne approfitta, e al 73’ il secondo giallo di Haidara ristabilisce la parità numerica. Il Le Havre nel quarto d’ora finale prova in tutti i modi a strappare il punto, ma cade definitivamente al 92’ con la rete del 2-0 di Ibrahim Salah.