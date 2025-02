Liverpool: ecco perché Chiesa potrebbe non festeggiare il titolo

Liverpool, 26 febbraio 2025 – Questa è tutt'altro che una stagione memorabile per Federico Chiesa: l'italiano, trasferitosi in Inghilterra lo scorso 29 agosto dalla Juventus, non è ancora riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi, e sta faticando a imporsi nel Liverpool. Finora, l'ex Fiorentina ha registrato appena dieci presenze in stagione, con un bottino di un gol e due assist in 370 minuti totali in maglia reds. La concorrenza del Liverpool è tanta, basti pensare che sul fronte d'attacco agiscono anche Salah (30 gol e 21 assist in stagione), Gakpo (16 gol e 5 assist), Luis Diaz (13 gol e 3 assist), Diogo Jota (8 gol e 3 assist), Darwin Nuñez (6 gol e 5 assist) e talvolta Curtis Jones (3 gol e 6 assist). Anche gli infortuni hanno giocato contro l'ala italiana, che ha dovuto saltare 14 partite a causa di guaio muscolare, e non è mai riuscito a imporsi. Finora, quindi, è fuori da ogni dubbio che Chiesa abbia deluso nonostante fosse arrivato con grandi aspettative. Per l'italiano, però, potrebbe non essere finita qui. Una regola della Premier League, infatti, prevede che per ricevere la medaglia un giocatore debba collezionare almeno cinque presenze in campionato, ma Chiesa è fermo a tre. Fino a questo momento, l'ex Juventus ha giocato 18 minuti contro il Bournemouth lo scorso 21 settembre, 3 minuti contro il Brentford lo scorso 18 gennaio e quattro minuti contro l'Ipswich sette giorni dopo. Dato che le presenze sono solo tre, se il Liverpool dovesse vincere la Premier al giorno d'oggi Chiesa non riceverebbe la medaglia, perciò per lui sarebbe una “vittoria a metà”. L'ultima apparizione con la maglia reds per l'ex Fiorentina è datata 9 febbraio 2025, nella sconfitta per 1-0 contro il Plymouth Argyle nel quarto turno di FA Cup. Oltre che essere stata l'ultima di Chiesa con la maglia reds, con quella gara si è interrotta l'avventura del Liverpool in Coppa. L'ex numero 7 della Juventus ha bisogno di ritrovare la condizione anche in ottica nazionale, dove nel corso degli ultimi mesi è scivolato in basso nelle gerarchie tanto da non essere stato più convocato negli ultimi raduni. Più volte il tecnico del Liverpool Slot si è espresso sulla situazione del numero 14, evidenziando come la mancanza della preparazione di inizio stagione abbia inciso sulle numerose panchine di questa prima fase di stagione. Nel corso del mercato di gennaio si è parlato di un suo possibile addio in prestito, ma alla fine Chiesa non si è mosso da Liverpool, e se tutto dovesse rimanere com'è ora non riceverebbe neanche la medaglia in caso di vittoria del titolo da parte dei reds.