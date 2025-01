Maguire rinnova con il Man United. Amorim: “Abbiamo bisogno di lui”

Manchester, 4 gennaio 2024 – Harry Maguire proseguirà la sua avventura con il Manchester United. A rivelarlo è stato lo stesso tecnico dei red devils Ruben Amorim, che, nella conferenza stampa pre Liverpool, ha annunciato che il difensore inglese sarà ancora un calciatore del Man United. Che i red devils siano in crisi ormai è cosa nota, con i risultati che non arrivano e Amorim che non è ancora riuscito a far fare il salto di qualità alla sua squadra. In questo momento, il Manchester United si trova addirittura al quattordicesimo posto in Premier League, con appena tre punti conquistati nelle ultime cinque partite.

Ai red devils manca anche una figura di un leader, per questo il rinnovo dell'ex giocatore del Leicester può essere d'aiuto ad Amorim. Maguire, infatti, è arrivato al Manchester United dalle foxes nel 2019, per una cifra di circa 87 milioni di euro. Con i red devils, finora ha giocato 210 partite, molte delle quali da capitano, diventando un giocatore importante per il club. Alla vigilia del match contro il Liverpool capolista, Amorim ha parlato della situazione riguardante il futuro del difensore centrale, dicendosi contento del suo rinnovo ed evidenziando la sua importanza in squadra. Queste sono state le sue parole: “Maguire sta per rinnovare con il club. Quando gli ho parlato, gli ho detto che deve migliorare, sia in campo che come leader, ma abbiamo bisogno di lui. Sappiamo tutti la situazione che ha avuto qua, ma in questo momento abbiamo bisogno di lui, perciò siamo felici di aver fatto scattare l'opzione per il rinnovo”. Nei giorni precedenti, il difensore inglese aveva parlato della situazione del Manchester United e dell'arrivo di Amorim dallo Sporting, ribadendo la fiducia della squadra verso l'allenatore e dicendo di essere sicuro che presto si sarebbero iniziati a vedere i risultati del suo lavoro. Per i red devils questi sono dei giorni intensi, sia per quanto riguarda il proseguo della stagione, con la sfida contro il Liverpool alle porte, che per quanto riguarda il mercato, con tanti punti interrogativi su diversi giocatori della rosa. Uno su tutti è Joshua Zirkzee, ex attaccante del Bologna che non è riuscito a trovare la sua dimensione a Manchester e si prepara ad essere uno dei nomi più caldi di questo mercato invernale, con la Juventus che sembra voler fare sul serio per riportare l'attaccante in Italia. Tra tutti questi dubbi, la prima certezza per Amorim riguarda il rinnovo del numero 5, che proseguirà la sua esperienza con i red devils almeno fino al 2026 e proverà a dare una mano all'ex tecnico dello Sporting Lisbona per invertire la rotta già nel match di domani, anche se l'avversario sarà il più difficile di tutti.