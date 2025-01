Manchester United, Ferdinand: “Garnacho e Rashford farebbero bene ad andare via”

Manchester, 22 gennaio 2025 – Marcus Rashford e Alejandro Garnacho sono i due nomi più discussi del Manchester United in ottica calciomercato. Entrambi hanno diversi estimatori sia in Europa che in Italia: sul primo è forte il Milan, che è alla ricerca di un profilo che possa rinforzare il reparto offensivo, mentre per quanto riguarda il secondo, la squadra più vicina a lui in questo momento è il Napoli. I partenopei, infatti, hanno individuato nell'ala argentina del Manchester United il sostituto perfetto di Kvaratskhelia, passato al PSG per 70 milioni di euro.

Sulla situazione dei due giocatori è intervenuto l'ex capitano dei red devils Rio Ferdinand, che ai microfoni di talkSPORT ha voluto dare un consiglio ai due giocatori del Manchester United. “La faccia di Rashford dimostra come non gli sia piaciuto il calcio negli ultimi tre anni. Se dovessi dargli un consiglio gli direi di andare via dal Manchester United”, ha detto l'ex difensore, per poi aggiungere: “Dovrebbe guardare McTominay e seguire quanto sta facendo lui: si sta godendo la vita e si diverte nuovamente mentre gioca a calcio. Voglio vedere questi ragazzi sorridere, giocare bene e divertirsi”. Su Garnacho, invece, le parole di Ferdinand sono state: “Probabilmente sta pensando che non vuole lasciare il Manchester United, ma che se lo facesse potrebbe divertirsi di più”. Il chiaro esempio dell'ex giocatore dei red devils è Scott McTominay, che, dopo ventidue anni al Manchester United tra giovanili e prima squadra, ha lasciato l'Inghilterra per trasferirsi al Napoli, dove si sta rivelando uno dei migliori della squadra.

Con i partenopei, lo scozzese ha messo a referto 5 gol e 3 assist in 18 partite in Serie A ed è diventato subito uno dei punti fermi di Conte. Qualora Garnacho decidesse di approdare al Napoli, ritroverebbe proprio il centrocanpista scozzese, col quale è stato compagno di squadra dal 2022 fino al 2024. Ciò che fa la differenza, secondo Ferdinand, è soprattutto la pressione che c'è attorno al Manchester United: i red devils si trovano al tredicesimo posto in Premier League con 26 punti conquistati finora, a una distanza siderale dalla zona Europa. Chi risente di questa situazione è anche il tecnico Amorim, subentrato nella panchina del Manchester United dopo l'esonero di Ten Hag. Ferdinand ha descritto l'ex Sporting Lisbona come un ottimo allenatore che ha fatto un lavoro fantastico nel club precedente, ma ciò che si vive al Manchester United e in Premier League è completamente diverso rispetto a quanto il mister portoghese ha passato finora.