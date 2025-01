Manchester City-Chelsea in tv e streaming: dove vedere il big match di Premier League

Manchester, 24 gennaio 2025 – Sabato alle 18:30 andrà in scena la sfida tra Manchester City e Chelsea, match importantissimo per la corsa Champions. Le due squadre sono separate soltanto da due punti in classifica: il Chelsea si trova al quarto posto con 40 lunghezze, mentre il Manchester City occupa la quinta posizione con 38 punti conquistati finora, al pari del Newcastle. I citizens, padroni di casa, hanno rialzato la china dopo il momento terribile terminato con la sconfitta per 2-1 contro l'Aston Villa dello scorso 21 dicembre. Da quel momento, tra tutte le competizioni Guardiola e i suoi hanno centrato quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta. In Premier League l'ultimo risultato del Manchester City è stata la rotonda vittoria per 6-0 contro l'Ipswich Town, che ha permesso agli Sky Blues di riportarsi in prossimità della zona Champions. Tuttavia, Guardiola e i suoi devono anche fare i conti con la prossima sfida europea, nella quale saranno ospiti del Club Brugge. In Champions League, il Manchester City si trova addirittura fuori dalla zona playoff, perciò è obbligato a vincere il prossimo match contro i belgi per evitare l'uscita anticipata dalla Coppa dalle grandi orecchie: Guardiola dovrà essere bravo a dosare bene le forze per entrambe le sfide.

Il Chelsea, invece, contro il Wolverhampton ha ritrovato una vittoria in campionato che mancava dal 15 dicembre, quando i blues si imposero per 2-1 sul Brentford. Da quel momento, in Premier League è arrivato lo 0-0 contro l'Everton, le sconfitte per 2-1 contro il Fulham e per 2-0 contro l'Ipswich Town, l'1-1 contro il Crystal Palace e il 2-2 contro il Bournemouth, prima del successo di lunedì scorso. A seguito di questo momento complicato, la squadra di Maresca si è allontanata dall'Arsenal e dal Nottingham Forest, che ora distano entrambe quattro punti. La gara di domani sarà importante non solo per provare a riavvicinarsi ai gunners e ai Tricky Trees, ma anche per non cedere il passo al Manchester City e al Newcastle, che alle 16 sarà impegnato contro il Southampton in trasferta.

Le probabili formazioni di Manchester City – Chelsea

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Dias, Akanji, Gvardiol; Gundogan, Kovacic; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland. All. Guardiola.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Pedro Neto; Jackson. All. Maresca.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Chelsea sarà visibile sabato 25 gennaio alle 18.30 su Sky al canale Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213), mentre in streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW