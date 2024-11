Il Manchester United alza i prezzi dei biglietti, via gli sconti per bambini e over 75: la protesta dei tifosi

Manchester, 28 novembre 2024 – D’ora in poi tutti pagheranno lo stesso prezzo: è questo l’imperativo del Manchester United per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Il CdA del club, infatti, ha deciso di aumentare i prezzi dei biglietti e di ridurre anche gli sconti per i tifosi minorenni e per gli over 65, a differenza di quanto accadeva fino ad ora. La decisione del club, come si legge in un comunicato emesso proprio dai Red Devils, è “volta a migliorare l’efficienza operativa e a stabilizzare i ricavi”.

Da ora in poi, i biglietti costeranno per tutti 66 sterline (79,35 euro), indipendentemente dalla fascia d’età dei tifosi che li acquisteranno. Questa mossa da parte della società non è stata per niente apprezzata dai tifosi dei red devils, che ora sono pronti a indire una protesta pacifica già dalla partita di domenica alle 14,30 contro l’Everton. Il Manchester United Supporters Trust (M.U.S.T) ha duramente condannato questa politica societaria, soprattutto perché la decisione è stata presa a metà stagione e perché è stata utilizzata la motivazione della regolamentazione finanziaria, che i tifosi credono essere una scusa.

Tramite i suoi profili social, il M.U.S.T ha espresso tutto il suo dissenso scrivendo le seguenti parole: “La società non ha ascoltato i tifosi su questo tema. Come tifosi abbiamo fatto tutto quello che ci chiedevano. Abbiamo sostenuto la squadra, anche quando giocava male. Siamo andati alle partite e abbiamo rispettato le nuove regole sull’uso dei biglietti. E abbiamo già avuto un aumento dei prezzi. C’è il rischio che questa sia solo la mossa iniziale di quella che sarà sicuramente una spinta massiccia per implementare un aumento significativo dei prezzi per la prossima stagione, una volta che si saranno abituati a far pagare 132 sterline per un biglietto per un genitore e un figlio, torneranno al passato l’anno prossimo?”.

Questa scelta del CdA, inoltre, arriva in un momento tutt’altro che felice per la squadra inglese: i red devils si trovano al dodicesimo posto in classifica in Premier League a fronte delle 4 vittorie, dei 4 pareggi e delle 4 sconfitte rimediate finora. Il quarto posto dista 6 punti e l’ambiente ha già subito uno scossone, con l’addio in panchina di Ten Hag e l’arrivo di Ruben Amorim come allenatore della squadra. I tifosi, nonostante tutto, sono sempre stati al fianco della squadra, nonostante i risultati finora siano stati tutt’altro che positivi, ma questa politica sui biglietti adottata dalla dirigenza rischia di incrinare il rapporto tra i sostenitori e la squadra, che ora più che mai ha bisogno dell’affetto e del tifo della sua gente.