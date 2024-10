Manchester United: scelto Amorim come prossimo allenatore

Manchester, 29 ottobre 2024 – Sarebbe Rùben Amorim, attuale tecnico dello Sporting Lisbona, il grande favorito per la panchina del Manchester United dopo l’esonero di Erik ten Hag. I colloqui sono già iniziati e proseguono spediti e non mancherebbe molto alla fumata bianca. Il tecnico avrebbe già dato il suo assenso, lasciando così i discorsi alle due società.

La carriera

Sulla panchina dello Sporting dal 2020, il 39enne ha conquistato due campionati portoghesi, riportando il titolo a Lisbona dopo un digiuno di ben 19 anni, e tre Coppe di Lega portoghese. Già accostato a squadre di Premier League come il West Ham, che poi scelse Lopetegui, e il Liverpool per il post Kloop, Amorim è ritenuto dai Red Devils la figura ideale per l’inizio di un nuovo ciclo data la sua capacità di portare risultati in tempi brevi e di saper valorizzare i giovani.

L’allenatore ad interim

Intanto, per la sfida in Coppa di Lega contro il Leicester sarà la leggenda Ruud van Nistelrooy a guidare la squadra, in attesa dell’annuncio che potrebbe già arrivare entro il fine settimana. Le ultime resistenze da superare sono quelle dello Sporting, che già a inizio stagione dovrà trovare un sostituto.

La maledizione post Ferguson

Per lo United sembra continuare quella maledizione che vuole una continua serie di fallimenti in panchina dopo la lunga e gloriosa era Ferguson. Da Moyes a ten Hag, passando per Mourinho e Solskjaer, sono molti gli allenatori esonerati per non aver rispettato le aspettative. Solo figure come Van Gaal e Rangnick, pur con risultati non eccellenti, hanno evitato l’interruzione anticipata della loro avventura sulla panchina di Old Trafford.