Manchester United, Rashford vuole andare via. Amorim: “Una nuova sfida può trovarla qui”

Manchester, 18 dicembre 2024 – Marcus Rashford vuole lasciare il Manchester United, squadra di cui fa parte dall’età di sette anni e con cui ha siglato 138 gol in 426 presenze. L’attaccante inglese ha espresso la sua volontà di “andare in cerca di una nuova sfida”, dopo essere stato lasciato fuori dal nuovo tecnico Ruben Amorim in occasione del derby contro il Manchester City. Per lui sono subito circolate ipotesi italiane come Juventus e Roma. Questa situazione è figlia anche della passata stagione non di certo positiva, culminata con la mancata qualificazione agli Europei da parte del ct Southgate.

Le parole dell’allenatore dei Red Devils

In occasione della conferenza stampa prima della sfida di Coppa di Lega contro il Tottenham è arrivata la pronta risposta del tecnico Amorim: “Non ho parlato con Marcus, perché avevo concesso un giorno libero ai miei, però ora lui è qui con noi ed è pronto per la prossima partita. Certo che vorrei che rimanesse con noi, lui è un talento e noi è proprio di talento che abbiamo bisogno. Io voglio aiutare Marcus e fare in modo che torni ai suoi massimi livelli. Una nuova sfida può trovarla anche qui, contribuendo a far tornare lo United una forza dominante del calcio inglese".