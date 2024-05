Maresca-Chelsea, ci siamo: l’allenatore italiano è il prescelto per il dopo Pochettino

Londra, 27 maggio 2024 – Dopo Vialli, Ranieri, Di Matteo, Ancelotti, Conte e Sarri, un altro allenatore italiano sta per sedersi sulla panchina del Chelsea. È Enzo Maresca il prescelto dei Blues per sostituire Mauricio Pochettino: secondo i media inglesi, il club ha deciso di puntare forte sul 44enne tecnico italiano, fresco di promozione in Premier League alla guida del Leicester.

Maresca, cresciuto come allenatore nello staff di Guardiola al Manchester City e tornato in Inghilterra dopo una breve parentesi come tecnico del Parma, sarebbe interessato all'incarico e il Chelsea – che ha intanto scartato la candidatura di Kieran McKenna (che ha conquistato la promozione in Premier alla guida dell'Ipswich) – starebbe ora provando a trovare un accordo col Leicester.

Maresca, infatti, è sotto contratto e per liberarlo le Foxes chiedono un indennizzo attorno ai 12 milioni di euro. Nel caso la trattativa fallisse all'ultimo momento, viene fatto il nome di un altro allenatore italiano, Roberto De Zerbi, come alternativa.