Elon Musk: per comprare il Liverpool potrebbero servire fino a 10 miliardi

Liverpool, 10 gennaio 2025 – Elon Musk vuol comprare il Liverpool. La notizia dell'interesse del multimiliardario Elon Musk nei confronti dei Reds è stata come un fulmine a ciel sereno dalle parti di Anfield Road. Secondo quanto raccontato qualche giorno fa da Errol Musk, padre di Elon, ci sarebbe del vero riguardo l'interesse del proprietario di Tesla nei confronti del Liverpool. “Mio figlio interessato al Liverpool? Non posso commentare questa notizia, altrimenti aumenteranno il prezzo. Elon ha espresso questo desiderio ma non è detto che lo acquisterà. Sicuramente gli piacerebbe, così come piacerebbe a me: abbiamo famiglia a Liverpool, sua nonna e nata là, e inoltre abbiamo avuto la fortuna di conoscere alcuni membri dei Beatles perché sono cresciuti con dei nostri familiari”, aveva detto Errol Musk a proposito del possibile acquisto del Liverpool da parte del figlio.

Tuttavia, nonostante queste siano solo delle ipotesi, per rilevare la seconda società più vincente d'Inghilterra il proprietario di Space X e Tesla dovrebbe spendere una cifra altissima. Su questa situazione si è espresso Rob Wilson, esperto di finanza calcistica, il quale ha valutato il Liverpool circa 4/4,5 miliardi di sterline, ma a fine stagione potrebbe arrivare a valerne fino al doppio. I reds, infatti, stanno disputando una stagione praticamente perfetta, sia in campionato che in Europa: in Premier League, Slot e i suoi si trovano al primo posto a +6 sull'Arsenal con una gara in meno, e anche in Champions si trovano in prima posizione, a +3 sul Barcellona. I reds sono concentrati su tutti i fronti, e qualora riuscissero a conquistare dei trofei importanti crescerebbero decisamente sul mercato, perciò Musk dovrebbe spendere un'enorme quantità di soldi per rilevare la società. Dopo le elezioni americane, il patrimonio netto di Elon Musk è salito fino a 321,7 miliardi di dollari, con un aumento record di 7 miliardi nell'arco di poche ore. Anche le azioni di Tesla sono salite, fino ad arrivare alla cifra di 352,56 dollari ad azione. Dati alla mano, per Musk non sarebbe un problema acquistare il Liverpool, ma al giorno d'oggi si rimane soltanto nel campo delle ipotesi. Nonostante le parole del padre Errol, infatti, non si registra nessun approccio formale da parte dell'imprenditore sudafricano verso il Fenway Sports Group, la società americana proprietaria del Liverpool. Soltanto il futuro ci dirà se Elon Musk è realmente intenzionato ad investire nel mondo del calcio, ma per ora i reds sono saldamente nelle mani della società americana di John Henry che, nel frattempo, si gode il momento d'oro della sua squadra, che domani scenderà in campo contro l'Accrington Stanley per il Terzo turno di FA Cup.