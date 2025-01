Oggi l’annuncio del nuovo tecnico. Fonseca ricomincia dal Lione. Pronto un contratto fino al 2027

Manca solamente l’ufficialità, ma secondo l’Equipe Paulo Fonseca può già considerarsi il nuovo allenatore dell’Olympique Lyonnais. Appena un mese dopo aver perso la panchina rossonera con l’esonero di fine 2024, il 51enne tecnico portoghese tra sarà già a Lione per firmare il contratto che lo legherà alla squadra francese per due anni e mezzo, fino al giugno del 2027.

L’ex Milan prenderà il posto dell’esonerato Pierre Sage, allenatore licenziato dopo il pari con il Nantes. Sage ha pagato a caro prezzo la flessione delle ultime settimane: prima la clamorosa eliminazione in Coppa di Francia contro i dilettanti del Bourgoin seguita al ko col Brest, poi i successivi pareggi con Fenerbahce in Europa League e Tolosa e Nantes in campionato, con l’OL scivolato al sesto posto con 30 punti dopo 19 giornate.

Fonseca avrà nel suo staff Antonio Ferreira (preparatore dei portieri), Paulo Mourao (preparatore atletico) e Nelson Duarte (match analyst) con lui già al Lille e al Milan.

La Ligue 1 non è una novità per l’ex tecnico del Milan: ha infatti guidato il Lilla per due stagioni prima di approdare al Diavolo, ottenendo un quinto e quarto posto nel campionato transalpino. Nella stagione scorsa aveva raggiunto i quarti di Conference League.