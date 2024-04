Premier, la grande volata: Arteta a +1 su Klopp e Guardiola, oggi i Reds provano il controsorpasso. City e Arsenal ok, Liverpool all’esame United

Tre in piena corsa per la Premier, che assomiglia sempre più a uno splendido giallo. Solo una tra Arsenal, Liverpool e Manchester City vincerà il titolo, ma ancora non si intravede chi possa essere a sette giornate dalla fine.

Ieri hanno anticipato proprio i Gunners di Arteta e i Citizens di Pep Guardiola. L’Arsenal ha battuto 3-0 in trasferta il Brighton di De Zerbi, penalizzato dai tanti infortuni. A segno Saka al 33’ (rigore), Havertz al 62’ e Tossard all’86’ per i londinesi. Un tris che riporta in vetta a 71 punti, momentaneamente, l’Arsenal che non vince il titolo inglese da venti stagioni. Un punto sotto, a 70, ci sono il City e il Liverpool. Anche il primo ha giocato ieri in un anticipo, vincendo 4-2 sul campo del Crystal Palace. A segno i padroni di casa con Mateta al 3’, poi la doppietta di De Bruyne (13’e 70’), e i gol di Lewis (47’) e Haaland (66’) hanno messo la vittoria al sicuro rendendo inutile la rete finale di Edouard all’86’.

I Reds di Klopp cercano oggi il controsorpasso nel big match domenicale. E non sarà per nulla facile, perché alle 16.30 sono attesi sul campo del Manchester United ora sesto e reduce dalla sconfitta-beffa contro il Chelsea. Klopp, ora favorito per l’Europa League e prossimo a incontrare l’Atalanta, vuole lasciare il segno nella sua ultima stagione alla guida del Liverpool.

Poco più di due settimane fa lo United ha eliminato i Reds nei quarti di FA Cup, vincendo 4-3 ai supplementari. A Old Trafford sarà una partita da brividi.