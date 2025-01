Premier League, l'Arsenal accorcia sul Liverpool

Roma, 16 gennaio 2025 - Il Liverpool non va oltre l'1-1 contro il Nottingham Forest, che si conferma la bestia nera della squadra di Slot: al City Ground, i reds centrano il secondo pareggio di fila dopo il 2-2 di Anfield contro il Manchester United. Chi sfrutta al massimo questa situazione è l'Arsenal, che sconfigge il Tottenham nel North London Derby e riduce a quattro i punti di distacco con i reds in testa, seppur con una partita in più. Continua il momento negativo del Chelsea: allo Stamford Bridge contro il Bournemouth finisce 2-2, con i blues che retrocedono al quinto posto in classifica, dato che il Newcastle fa il suo dovere contro il Wolverhampton. 2-2 anche per il Manchester City contro il Brentford, mentre il Man United sconfigge in rimonta il Southampton.

Le partite della ventunesima giornata di Premier League

Termina 1-1 il big match tra Nottingham Forest e Liverpool, con i padroni di casa che passano in vantaggio all'8' con Wood e i reds che pareggiano i conti al 66' con Diogo Jota. Secondo pareggio di fila per il Liverpool di Slot, con il secondo posto che ora dista solo quattro lunghezze. Il Chelsea riacciuffa la sfida contro il Bournemouth allo scadere, dopo essere andata vicina alla terza sconfitta nelle ultime cinque sfide. Allo Stamford Bridge la prima rete è quella di Palmer, che, al 13', raggiunge quota 14 gol in Premier League. Nella ripresa, il Bournemouth ribalta la sfida con il rigore dell'ex Roma Kluivert al 50' e la rete di Semenyo al 68', ma allo scadere James regala un punto a Maresca che, quantomeno, evita la sconfitta, anche se cede il passo al Newcastle. 2-2 anche tra Brentford e Manchester City, con i citizens che ritrovano un pareggio dopo due vittorie consecutive. Il protagonista della serata è sicuramente Phil Foden, che tra il 66' e il 78' segna una doppietta, ma poi il Manchester City abbassa la guardia e subisce prima il gol di Wissa all'82', poi il pareggio definitivo di Norgaard al 92', che condanna Guardiola al quinto pareggio in campionato. Per Thomas Frank, questo pari conferma il buon momento della sua squadra dopo la larga vittoria per 5-0 sul Southampton. L'unica vittoria tra le partite di martedì 14 gennaio è quella del West Ham per 3-2 ai danni del Fulham. Apre le danze Soler al 31', poi, appena due minuti dopo, Soucek trova il gol del 2-0. Al 51' Iwobi dimezza le distanze, ma Paqueta al 67' rimette gli Hammers avanti di due reti. Al 78' segna ancora Iwobi, ma il West Ham chiude la porta e non subisce più nessun gol, portando a casa i tre punti. Con questo risultato, gli uomini di Potter salgono a quota 26, mentre il Fulham rimane inchiodato a 30 punti, con l'ultima vittoria in campionato che risale al Boxing day. Con il 3-0 al Wolverhmapton, il Newcastle vince la sua sesta partita consecutiva in Premier League e la nona se si contano tutte le competizioni. Al St. James' Park Isak segna una doppietta e mette la firma per l'ottava partita di fila, e Gordon sancisce la vittoria definitiva dei Magpies, che sorpassano i blues al quarto posto e si portano a -3 dal Nottingham Forest. Il Wolverhampton, invece, rimane in zona retrocessione con 16 punti. All'Aston Villa basta Watkins al 51' per espugnare il Goodison Park e centrare il secondo successo consecutivo, che, complici i pareggi di Manchester City e Bournemouth, permette agli uomini di Emery di salire al sesto posto in classifica, a pari merito con i citizens. Ritorno amaro per Moyes sulla panchina dei Toffees, sedicesimi con 17 punti. Continua il momento nero del Leicester, che colleziona un'altra sconfitta al King Power Stadium contro il Crystal Palace, che si impone con il risultato di 2-0. Le reti degli ospiti vengono segnate entrambe nel secondo tempo e portano la firma di Mateta (in gol al 52') e Guéhi (78'). La squadra di van Nistelrooy resta penultima a quota 14 punti, mentre il Crystal Palace aumenta ad otto le lunghezze di distanza dalla zona rossa. L'Arsenal si aggiudica il “North London Derby” con la vittoria per 2-1 contro il Tottenham: la prima rete del match porta la firma di Son (25'), ma i gunners ribaltano tutto in appena quattro minuti, tra il 40' e il 44', con l'autogol di Solanke e il quarto centro in campionato di Trossard. Arteta e i suoi sfruttano nel migliore dei modi il pareggio tra Nottingham Forest e Liverpool: dopo questo turno di Premier League, i gunners salgono al secondo posto in solitaria, a +2 sui Tricky Trees e a -4 dai reds (con una partita in meno). Mitoma e Rutter trascinano il Brighton nella vittoria contro l'Ipswich Town, mentre il Manchester United ribalta la sfida contro il Southampton e sale fino al dodicesimo posto in classifica, insieme al West Ham. I red devils chiudono il primo tempo in svantaggio a seguito dell'autogol di Ugarte, ma tra l'82' e il 94' si scatena Diallo, che segna una tripletta e si conferma sempre più trascinatore dei suoi.

Risultati Premier League giornata 21

Chelsea – Bournemouth 2-2 13' Palmer (Che), 50' rig. Kluivert (Bou), 68' Semenyo (Bou), 95' James (Che) Nottingham Forest – Liverpool 1-1 8' Wood (Not), 66' Jota (Liv) Brentford – Manchester City 2-2 66, 78' Foden (Mci), 82' Wissa (Bre), 92' Norgaard (Bre) West Ham – Fulham 3-2 31' Soler (Wha), 33' Soucek (Wha), 51', 78' Iwobi, 67' Paqueta (Wha) Newcastle – Wolverhampton 3-0 34', 57' Isak (New), 74' Gordon (New) Everton – Aston Villa 0-1 51' Watkins (Avl) Leicester City – Crystal Palace 0-2 52' Mateta (Cry), 78' Guéhi (Cry) Arsenal – Tottenham 2-1 25' Son (Tot), 40' aut. Solanke (Ars), 44' Trossard (Ars) Manchester United – Southampton 3-1 43' aut. Ugarte (Sou), 82', 90' 94' Diallo (Mun)

Classifica Premier League

Liverpool 47, Arsenal 43, Nottingham Forest 41, Newcastle 28, Chelsea 37, Manchester City 35, Aston Villa 35, Bournemouth 34, Brighton 31, Fulham 30, Brentford 28, Manchester United 26, West Ham 26, Tottenham 24, Crystal Palace 24, Everton 17, Wolverhampton 16, Ipswich Town 16, Leicester City 14, Southampton 6