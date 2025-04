Premier League: in vetta vincono tutte, Wolves provano lo scatto salvezza

Londra 4 aprile 2025 - Dopo il weekend di FA Cup, torna in campo la Premier League con un turno infrasettimanale. Giornata 30 della massima competizione calcistica britannica, dove vengono ribadite le gerarchie già stabilite nelle precedenti 29 partite. In vetta non cambia nulla: il Brighton perde lo scontro diretto e viene sopravanzato dall'Aston Villa, mentre vincono tutte le prime sei, mantenendo inalterate le distanze in classifica. Dietro cerca lo scatto salvezza il Wolverhampton, ma l'Ipswich Town prova a restare aggrappato alla speranza salvezza.

L'esito delle partite del turno infrasettimanale

In un'interessante coincidenza di calendario, questo turno numero 30 di Premier League si apre e si chiude con due derby di Londra. Nel primo l'Arsenal supera di misura il Fulham, in una sfida dove i gunners hanno però gestito ampiamente la gara. Al rientro in campo fa subito gol Saka nel 2-1 dei biancorossi per la supremazia nel Nord di Londra. Nel posticipo del giovedì sera invece la rete di Enzo Fernandez decide il derby tra Chelsea e Tottenham, dove i Blues soffrono ma ottengono i tre punti che li mantengono al momentaneo quarto posto.

Il Wolverhampton cerca lo scatto salvezza e lo fa vincendo a Molineux 1-0 contro il West Ham, grazie al gol di Strand Larsen, mentre un Manchester United sfortunato cade contro il Nottingham Forest, merito della rete coast to coast di Elanga. Conquista il suo decimo punto in campionato l'ormai retrocesso Southampton, il quale pareggia 1-1 contro un stanco Crystal Palace. Sandro Tonali vale i tre punti per il Newcastle: sua la rete, per la verità un po' fortunosa, che chiude il 2-1 dei Magpies sul Brentford. Tra le sfide più interessanti della giornata c'era senza dubbio lo scontro diretto in zona Europa tra Brighton e Aston Villa. Dominante la performance dei Villains 0-3 in casa dei Seagulls trascinati dagli acquisti del mercato invernale, con le reti di Rashford, Asensio e Malen.

Il Manchester City fa il suo dovere e supera in casa propria il Leicester per 2-0. Il Bournemouth invece cade a sorpresa tra le mura amiche. Partita super da parte dell'Ipswich Town, che tiene accesa la propria fiaccola della speranza salvezza. I Tractor Boys superano 1-2 le Cherries, in una partita guidata in larga parte, salvo poi il rientro delle Cherries nel finale di gara, con il gol di Evanilson. Il turno infrasettimanale, oltre a due derby londinesi, vanta anche quello di Liverpool giocato ad Anfield Road. Rispetto all'andata questa volta l'Everton non riesce a rallentare la cavalcata del Liverpool in vetta e cade per 1-0 grazie al gol-vittoria di Diogo Jota all'inizio del secondo tempo.

Risultati Premier League giornata 30

Arsenal-Fulham 2-1: 37' Merino (A), 73' Saka (A), 90+4' Muniz (F).

Wolverhampton-West Ham 1-0: 21' Strand Larsen.

Nottingham Forest-Manchester United 1-0: 5' Elanga.

Bournemouth-Ipswich Town 1-2: 34' Broadhead (I), 60' Delap (I), 67' Evanilson (B).

Brighton-Aston Villa 0-3: 51' Rashford, 78' Asensio, 90+10' Malen.

Manchester City-Leicester City 2-0: 2' Grealish, 29' Marmoush.

Newcastle-Brentford 2-1: 45+2' Isak (N), 66' rig. Mbuemo (B), 74' Tonali (N).

Southampton-Crystal Palace 1-1: 20' Onuachu (S), 90+2' Matheus França (C).

Liverpool-Everton 1-0: 57' Diogo Jota.

Chelsea Tottenham 1-0: 50' Fernandez.

Classifica Premier League giornata 29

Liverpool 73, Arsenal 61, Nottingham Forest 57, Chelsea 52, Manchester City 51, Newcastle* 50, Aston Villa 48, Brighton 47, Fulham 45, Bournemouth 44, Brentford 41, Crystal Palace* 40, Manchester United 37, Tottenham 34, Everton 34, West Ham 34, Wolverhampton 29, Ipswich Town 20, Leicester 17, Southampton 9 (ndr. le squadre con un asterisco hanno una partita in meno).