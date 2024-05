Premier League. City-Arsenal, volata a due senza respiro

Una volata serrata che finirà solo il 19 maggio. Il titolo della Premier riguarda ormai Arsenal (77 punti) e Manchester City (76) ma la leadership di Arteta è fittizia perché Guardiola (nella foto) ha da recuperare il 14 la gara con un Tottenham in crisi. Gli impegni del fine settimana non fanno venire i brividi alle due squadre che affrontano in casa due avversari di centroclassifica senza molte velleità, il Bournemouth e i Wolves. Il Liverpool è sfiorito a primavera e sta accumulando uno svantaggio che non sembra colmabile contro le due corazzate in fuga. Klopp si congeda con un posto Champions e domani i Reds giocheranno il clou della giornata contro un’altra squadra in difficoltà, il Tottenham, quinto a -7 dall’Aston Villa e reduce da tre ko consecutivi. I Gunners, che hanno perso 2-3 con l’Arsenal e dovranno recuperare con i Citizens, hanno anche un calendario complicato. L’Aston Villa, dopo il tracollo in casa con l’Olympiacos che può negargli la finale di Conference, sembra in grado di mantenere il quarto posto Champions e giocherà in casa del Brighton di De Zerbi che ha perso tre delle ultime quattro gare. Il derby Chelsea-West Ham può consentire, a chi vince, di continuare a sperare di agguantare il settimo posto del Newcastle, che vale almeno la Conference. I Blues, in ripresa, sembrano favoriti. Il programma. Oggi ore 13.30 Arsenal-Bournemouth, 16 Burnley-Newcastle, 18.30 Man City-Wolves. Domani: 15 Brighton-Aston Villa, Chelsea-West Ham, 17.30 Liverpool-Tottenham. Lunedì 6: 21 Crystal Palace-Man United.