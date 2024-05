Premier League, classifica finale: City campione, Tottenham in Europa League. Il Forest è salvo

Milano, 20 maggio 2024 - Manchester City e Pep Guardiola nella storia: la squadra di Manchester diventa la prima a vincere quattro titoli in fila in Premier League. Nella trentottesima giornata di Premier League tutti gli occhi erano puntati sui due match chiave per la corsa al titolo: Arsenal-Everton e Manchester City-West Ham. Gli uomini di Arteta hanno fatto il loro dovere battendo le Toffees, ma dall'altra parte un super Phil Foden ha trascinato i compagni al quarto titolo consecutivo. Vince anche il Manchester United, che però chiude ottavo: è il peggior piazzamento di sempre in campionato per l'altra squadra di Manchester. Scendono il Luton Town, che regge un solo anno nel massimo campionato, assieme al Burnely e allo Sheffield. Ripercorriamo le partite dell'ultimo turno e vediamo la classifica finale anche in ottica coppe europee.

Tutti i match del weekend

Tutti in campo domenica pomeriggio, in contemporanea, e la prima partita non può che essere la vittoria del Manchester City per 3-1 sul West Ham, quella che ha regalato il titolo a Guardiola. Dopo 2 minuti Phil Foden riceve per vie centrali appena fuori area, si libera e lascia andare un sinistro che si infila sotto il sette per il vantaggio. I Citizens dominano e raddoppiano al 18': ancora Foden sull'assist illuminante di Doku. Altra rete e altro capolavoro: al 42' Kudus in rovesciata accorcia le distanze. Il City domina e schiaccia i rivali nella loro metà campo, sfiorando la rete con De Bruyne. Tris che arriva al 59' con un perfetto rasoterra di Rodri che, dopo aver consegnato la prima Champions da allenatore del City a Guardiola, gli consegna anche il quarto titolo. L'Arsenal, dal canto suo, soffre ma vince contro l'Everton per 2-1. Si parte forte, con una doccia fredda per i Gunners: Gana Gueye calcia una punizione, Declan Rice la devia e la sfera si insacca alle spalle di Raya. L'Arsenal reagisce subito e pareggia dopo soli tre minuti con l'inserimento di Tomiyasu. Nella ripresa, Smith-Rowe colpisce la traversa di controbalzo, poi dopo vari tentativi il gol dei Gunners arriva all'89': Ashley Young regala palla agli avversari e in contropiede la mette Havertz sull'assist di Odegaard. Vince l'Arsenal, ma è tutto inutile: la Premier è del City. Jurgen Klopp lascia il teatro dei sogni e Liverpool con una vittoria 2-0 sul Wolverhampton. Il Liverpool domina e, dopo il rosso a Semedo al 28', prende il controllo della partita prima con Alexis MacAllister al 34' e poi ci pensa Elliott a imbeccare per Salah che calcia e trova la deviazione decisiva di Quansah. Nella ripresa MacAllister si vede annullare il tris, poi è Luis Diaz a centrare la traversa a porta vuota. Finisce 2-0, il pubblico di Anfileld saluta e ringrazia un Jurgen Klopp in lacrime. Altro addio in panchina, se ne va da Brighton Roberto De Zerbi e lo United gli fa lo scherzetto vincendo 0-2. Barco e Joao Pedro sfiorano il vantaggio, poi nella ripresa è Casemiro a salvare un brutto United. Al primo errore dei Seagulls però i Red Devils puniscono: Dalot riparte e non sbaglia contro il portiere al 73'. Nel finale la formazione di De Zerbi si scompone a caccia del pari e subisce il raddoppio firmato Hojlund. Il Tottenham vince 0-3 a casa dello Sheffield United. Partita tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa Premier, con Kulusevski che prima sblocca il match al 14' e poi fa doppietta nel secondo tempo al 65', in mezzo anche il gol di Pedro Porro dopo l'errore di Bogle. Va in Europa il Chelsea che vince 2-1 contro il Bournemouth e chiude sesto. Il primo gol è letteralmente la rete della domenica: Moises Caicedo vede Neto fuori dai pali e calcia da oltre cinquanta metri e segna. I Blues sono in totale controllo e, nella ripresa, vanno a raddoppiare con l'azione personale di Sterling, salvo poi subire subito il gol del -1 firmato da Enes Unal che calcia forte e troval a deviazione decisiva di Badiashile. Il Luton Town perde all'ultima giornata e dice addio alla Premier League, sconfitto 2-4 dal Fulham. La gara si accende solo nel finale del primo tempo, dove succede di tutto. Kaminski sbaglia un rinvio e propizia la rete di Adama Traoré. Il Luton pareggia subito con Morris che segna su rigore, ma nel recupero va ancora in svantaggio a cuasa delle rete di Raul Jimenez. Nella ripresa, con la salvezza ormai ai limiti dell'impossibile, i padroni di casa subiscono la doppietta di Jimenez (49'), poi Doughty accorcia su punizione dopo cinque minuti. Il poker lo cala Harry Wilson che, servito da Adama Traoré, col mancino fa 4-2. Vince 2-4 il Newcastle a casa del Brentford. Al 21' Harvey Barnes insacca di testa e indirizza definitivamente la sfida. Poi sale in cattedra Alexander Isak: al 36' manda in porta Murphy che raddoppia, due minuti dopo segna il tris. Janelt accorcia le distanze al 48' e, complice una ripresa un po' troppo serena delle Magpies, i padroni di casa siglano anche il 3-2 con lo strepitoso gol dal limite di Wissa. Alla fine il poker arriva sempre, in un modo o nell'altro, dai piedi di Isak che calcia la punizione, Flekken devia e Bruno Guimaraes da due passi non sbaglia il tapin. Il Nottingham Forest vince 1-2 a casa del Burnley e certifica la salvezza. Il Forest passa dopo due minuti con Wood che poi fa doppietta al 14'. Nel secondo tempo crescono i padroni di casa che riescono ad accorciare le distanze: il tiro di Josh Cullen viene deviato ed entra al 72'. Ne piglia 5, ma è una sconfitta indolore, l'Aston Villa contro il Crystal Palace. Mateta sblocca la gara dopo nove minuti, sfruttando al meglio l'assist di Eze. Il francese fa poi doppietta al 39'. Nella ripresa da assistman a goleador Eze che, assieme a Mateta, fa quello che vuole. Poco dopo, infatti, effettua l'assist per la tripletta di Mateta e il francese gli restituisce il favore al minuto 69 per il 5-0.

La classifica finale

1) Manchester City 91 - CAMPIONE / CHAMPIONS LEAGUE

2) Arsenal 89 - CHAMPIONS LEAGUE

3) Liverpool 82 - CHAMPIONS LEAGUE

4) Aston Villa 68 - CHAMPIONS LEAGUE

5) Tottenham 66 - EUROPA LEAGUE

6) Chelsea 63 - EUROPA LEAGUE

7) Newcastle 60 - CONFERENCE LEAGUE

8) Manchester United 60

9) West Ham 52

10) Crystal Palace 49

11) Brighton 48

12) Bournemouth 48

13) Fulham 47

14) Wolverhampton 46

15) Everton 40

16) Brentford 39

17) Nottingham Forest 32

18) Luton Town 26 - RETROCESSO

19) Burnley 24 - RETROCESSO

20) Sheffield United 16 - RETROCESSO