Premier League, 34esima giornata: vincono Liverpool e Arsenal, super Crystal Palace

Milano, 22 aprile 2024 – Trentaquattresimo turno di Premier League che ha visto in campo solamente quattordici squadre, mentre tre big match verranno giocati tra il 14 e il 15 marzo. Infatti, mancano all'appello le gare di Tottenham-Manchester City, Brighton-Chelsea e Manchester United-Newcastle. Nonostante ciò, come spesso accade nel campionato più bello del mondo, non sono mancati gol e spettacolo: il 5-2 del Palace su un alquanto rivedibile West Ham e i 4 gol rifilati dal Burnley a casa dello Sheffield. Tutto sullo sfondo delle vittorie di Arsenal e Liverpool che, almeno per il momento, si riprendono la testa della classifica. Ripercorriamo i match del weekend e vediamo come cambia la classifica.

Tutti i match del weekend

Si parte sabato con la manita del Brentford in casa del Luton Town, 1-5 il risultato. Partita indirizzata al 24' con il gol di Wissa su assist di Mbuemo. I padroni di casa non riescono a reagire, è assolo Bees che raddoppiano al 46' con la doppietta di Wissa. Nella ripresa il leitmotiv non cambia e si continua a giocare a una porta sola: 62' angolo di Reguillon e testa di Pinnock e al 64' gol di Lewis-Potter sul secondo assist di giornata di Mbuemo. All’86’ il neoentrato Kevin Schade firma la cinquina, poi nel recupero il gol della bandiera lo firma Berry. Pioggia di gol anche tra Sheffield e Burnley, con gli ospiti che centrano un successo fondamentale in ottica salvezza. Dopo un avvio in sordina per entrambe le squadre, al 38' Larsen dal limite dell'area segna col destro. Due minuti più tardi gli ospiti trovano il raddoppio con Assignon e lo Sheffield è sotto di due reti all'intervallo. Al 52’ Hamer accorcia le distanze con il destro a giro, ma è la giornata del Burnley che in pochissimo tempo chiude la gara: Assignon da goleador ad assistman per Foster e, al 71', Gudmundsson cala il poker per il definitivo 1-4. Torna alla vittoria anche l'Arsenal, su un campo non semplice come quello del Wolverhampton. Il pallino del gioco ce l'ha la squadra di Arteta sin dai primi minuti, ma bisogna aspettare l'ultimo istante di primo tempo per vedere il primo gol: Gabriel Jesus protegge un pallone che sembrava perso dentro l'area avversaria, lo accomoda per Trossard che col destro batte José Sa. I Wolves ci provano con l'ex Juve Lemina nel secondo tempo, ma al primo contropiede utile l'Arsenal chiude il match con Odegaard che segna di mancino da posizione molto defilata. Si passa a domenica con l'Everton che batte il Nottingham Forest per 2-0. La sfida la sblocca Gueye alla mezz'ora con un destro da lontano, poi la chiude McNeil al 78'. Nel mezzo non tantissime le occasioni, soprattutto per gli ospiti. Nel finale paura per l'ex Udinese Beto che perde i sensi dopo un contrasto durissimo, il giocatore è uscito in barella con la maschera d'ossigeno sul volto. Il Crystal Palace va a valanga sul West Ham. Tempo trenta minuti e i padroni di casa sono avanti di ben quattro gol: Olise di testa da calcio d'angolo al 7’, Eze raddoppia al 16’ e, poco dopo, fa la frittata Emerson Palmieri che la mette nella propria porta, mentre il poker lo firma Mateta, Nel secondo tempo, al 49' c'è la prima, delle due, reti della bandiera di Antonio. Ma al 64' ecco la cinquina con la doppietta di Mateta. Nel finale brutta autorete di Henderson che su un retropassaggio non semplicissimo di un suo compagno non controlla il pallone, ma di fatto il parziale finale è comunque 2-5 per il Palace. Nella corsa al quarto posto l'Aston Villa trova un successo fondamentale contro il Bournemouth. E dire che le cose non si erano messe benissimo per la squadra di Emery che, alla mezz'ora, va sotto 0-1 con il rigore di Solanke. La reazione è immediata e a cavallo dei due tempi la partita si ribalta: Rogers pareggia i conti in ripartenza nel recupero della prima frazione e Diaby completa la rimonta poco prima dell'ora di gioco. Il match lo chiude Bailey al 78'. Vince anche il Liverpool in casa del Fulham: partita che si sblocca al 31' grazie a una perfetta punizione di Trent Alexander-Arnold. I padroni di casa reagiscono e nel recupero del primo tempo Pereira trova la traversa, poi Castagne pareggia dopo una respinta in area. Nel secondo tempo Gravenberch riporta avanti i Reds con un destro dal limite, poi la gara la mette in ghiaccio Diogo Jota al 72'.

La classifica dopo 34 giornate

1) Arsenal 74*

2) Liverpool 74*

3) Manchester City 73**

4) Aston Villa 66

5) Tottenham 60**

6) Manchester United 50**

7) Newcastle 50**

8) West Ham 48

9) Chelsea 44***

10) Brighton & Hove Albion 44**

11) Wolverhampton 43*

12) Bournemouth 42*

13) Fulham 42

14) Crystal Palace 36*

15) Brentford 35

16) Everton 30*

17) Nottingham Forest 26

18) Luton Town 25

19) Burnley 23

20) Sheffield United 16*

* una partita in meno / ** due partite in meno / *** tre partite in meno