Premier League, 35esima giornata: Livepool pari e scintille, bene Arsenal e City

Milano, 29 aprile 2024 – Da corsa a tre, verosimilmente, a corsa a due. Dopo la trentacinquesima giornata di Premier League l'Arsenal e il Manchester City hanno staccato un Liverpool in crisi in questo finale di stagione. I Reds pareggiano a casa del West Ham, ma a fare notizia è anche la velata lite a bordocampo tra Jurgen Klopp e Momo Salah. Nelle altre sfide arrivano pareggi per United e Chelsea, rispettivamente contro Burnley e Aston Villa. Crolla De Zerbi che ne prende tre a casa del Bournemouth. Ripercorriamo i match del weekend e vediamo come cambia la classifica.

Tutti i match del weekend

Si parte sabato con l'anticipo tra West Ham e Liverpool. Gli ospiti partono forte e si fanno vedere con Elliott e Virgil, ma gli Hammers reggono e reagiscono con Coufal che impegna Alisson. Il primo episodio è al 43': corner dei padroni di casa e Bowen di testa fa 1-0. Nella ripresa arriva il pari quasi dal nulla: rasoterra di Robertson che si infila tra le gambe di avversari e compagni, Areola non vede il pallone, va giù tardi e la palla si infila in porta. Il ritmo lo fa il Liverpool che le prova tutte e al 65' torna avanti con Cody Gakpo. Al 78' arriva un insperato pareggio con Bowen che vola sulla corsia, mette al centro per Antonio che di testa non sbaglia. Altro assedio finale dei Reds, ma le tante occasioni non portano al gol vittoria. Fa discutere, e non poco, quanto avvenuto nei minuti finali tra Klopp e Salah, prima che quest'ultimo entrasse in campo. Il tecnico si è avvicinato al suo attaccante per dargli qualche indicazione, non troppo apprezzata, per così dire, dall'egiziano. Anche Nunez si è messo in mezzo per cercare di far da paciere, allontanando Salah. A fine partita, incalzato dai giornalisti, Klopp ha detto: "Abbiamo già parlato nello spogliatoio. Per me è finita lì", mentre è stato più schietto Salah: "Se parlo succede il finimondo". Nelle altre gare il Wolverhampton vince 2-1 contro il Luton Town. Al 39' il vantaggio dei padroni di casa con Cunha che pesca Hwang in area che fa 1-0 col destro. Il raddoppio arriva in apertura di ripresa con Toti Gomes che svetta sull'angolo battuto da Lemina. All’80’ riaprono la gara gli ospiti con la rete su corner di Morris. Nel finale gli Hatters cercano in tutti i modi di portare a casa almeno il pari, senza però riuscirci. Pareggiano Fulham e Crystal Palace, con Muniz che fa impazzire Craven Cottage al 52', ma a tre minuti dalla fine Schlupp lo fa spettacolare e pareggia la partita. No game a St. James' Park con il Newcastle che rifila una cinquina allo Sheffield. Al quinto minuto Ahmedhodzic incorna in rete l’1-0 sugli sviluppi di calcio d’angolo, questo sarà l'unico sussulto della partita degli ospiti assieme all'incrocio colpito da Holgate in chiusura di primo tempo. In mezzo, il pareggio al 26' Isak con un bel diagonale di destro su assist di Murphy. Alla ripresa delle operazione le Magpies archiviano velocemente la pratica: al 54'di testa Bruno Guimaraes fa 2-1, poi Isak fa doppietta su rigore meno di dieci minuti dopo. Al 65' la sfortunata autorete di Osborn e al 72' c'è gloria anche per Callum Wilson. A Old Trafford il Burnley stoppa lo United, nonostante l'inizio fosse tutto dei Red Devils con Antony ed Eriksen a fare paura. Dall'altra parte Onana è bravo due volte: prima sul tiro a giro di Odobert e poi a tu per tu con Foster. Nel secondo tempo, al 79', la sblocca Antony che intercetta la brutta palla di Berge e arriva in porta segnando all'ennesima occasione creata. A tre dalla fine uscita alquanto avventata di Onana che travolge Amdouni e calcio di rigore per il Burnley, trasformato dallo svizzero che regala così un punto ai suoi. L'Everton vince di misura contro il Brentford 1-0 grazie alla rete di Gueye nel primo tempo, si tratta di una vittoria fondamentale perché così le Toffees sono aritmeticamente salve dopo una stagione travagliata (il caso penalizzazione). Pareggiano 2-2 Aston Villa e Chelsea al termine di una bella partita. Primo tempo a immagine e somiglianza della squadra di Emery che controlla il ritmo e si porta avanti al 4' con l'autorete di Cucurella e al 42' Rogers fa 2-0. I Blues crescono di intensità, prendono in mano il pallino del gioco, ci provano spesso con Palmer, Jackson e tutto il fronte offensivo. Al 62' accorcia le distanze Noni Madueke, poi a nove dalla fine arriva un meritato pari con Conor Gallagher. Si arriva a domenica con la vittoria netta del Bournemouth sul Brighton per 3-0. Senes la sblocca al 13' sugli sviluppi di calcio d'angolo, poi nella ripresa Ouattare serve Unal che di testa regala il doppio vantaggio e nel finale c'è gloria anche per Kluivert che cala il tris. Il Manchester City non sbaglia l'appuntamento con il Nottingham Forest. Classica partita da City, con gli uomini di Guardiola che gestiscono palla nella metà campo offensiva dei padroni di casa. Al 32’ arriva il vantaggio: calcio d’angolo sul primo palo e incornata vincente di Gvardiol. Cinque minuti dopo i biancorossi potrebbero pareggiare, ma Wood si mangia un gol praticamente fatto. Al 71' la partita la mette in ghiaccio la premiata ditta De Bruyne-Haaland, assist del primo e gol del secondo. Non è da meno l'Arsenal che si impone nel difficile derby contro il Tottenham per 2-3. Al 15' corner di Saka, spizza male Pierre Hojbjerg che fa autogol. Poi bel momento della squadra di Postecoglu che prima va vicina al pari con Romero (palo), poi Van De ven pareggia ma il Var dice no per fuorigioco. Gli uomini di Arteta approfittano della spinta dei padroni di casa e raddoppiano al 27’ con Saka e, colpito nel morale, il Tottenham incassa anche il 3-0 da Kai Havertz. Nel secondo tempo, dopo una bella parata di Vicario su Saka, Romero segna dopo un errore in impostazione del portiere Raya. Poi, all'80', Davies si procura un rigore che viene segnato da Son, ma la rimonta non si completa.

La classifica dopo 35 giornate

1) Arsenal 80

2) Manchester City 79*

3) Liverpool 75

4) Aston Villa 67

5) Tottenham 60**

6) Manchester United 54*

7) Newcastle 53*

8) West Ham 49

9) Chelsea 48**

10) Bournemouth 48

11) Wolverhampton 46

12) Brighton & Hove Albion 44*

13) Fulham 43

14) Crystal Palace 40

15) Everton 36

16) Brentford 35

17) Nottingham Forest 26

18) Luton Town 25

19) Burnley 24

20) Sheffield United 16

* una partita in meno / ** due partite in meno