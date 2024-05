Premier League, 37esima giornata: non sbagliano Manchester City e Arsenal. Vince il Tottenham

Milano, 13 maggio 2024 – Ancora loro, sempre loro. Non sbagliano Manchester City e Arsenal che battono, rispettivamente, Fulham e Manchester United. Gli uomini di Guardiola hanno vinto senza sforzo, mente quelli di Arteta sono passati indenni a Old Trafford grazie a Trossard. I Citizens, che sono a -1 in classifica, dovranno recuperare martedì sera la sfida contro il Tottenham. La squadra di Postecoglu, nel mentre, è tornata a vincere contro il Burnley che saluta la Premier. Rimanendo in zona retrocessione, è aggrappato all’ultima giornata il Luton che, nonostante la sconfitta 3-1 contro il West Ham, resta solo a -3 dal quart’ultimo posto per via della vittoria del Chelsea contro il Nottingham. Per completare il turno manca il posticipo di questa sera (lunedì 13, ndr) tra Aston Villa e Liverpool, con calcio d’inizio alle ore 21. Ripercorriamo le gare del fine settimana.

Tutti i match del weekend

Trentasettesima giornata di Premier League che si è aperta con la tonda vittoria del Manchester City a Craven Cottage contro il Fulham per 0-4. Non c’è stata partita, con gli uomini di Guardiola che hanno fatto una partita perfetta, come spesso è accaduto. Al 13’ stappa il match Gvardiol che scambia bene con un compagno, entra in area e poi col destro batte sul primo palo Leno. Akè si divora il raddoppio sotto porta sugli sviluppi di angolo, poi nel secondo si dilaga: al 59’ destro secco dal limite di Foden che non lascia scampo al portiere, poi un minuto dopo sfiora il tris Haaland, ma oggi il goleador è Gvardiol che da angolo fa doppietta al 71’. Il poker lo cala su rigore Alvarez al 96’, dopo il rosso a Issa Diop. L’Everton batte il già retrocesso Sheffield United per 1-0 grazie alla rete, nel primo tempo, di Abdoulaye Doucourè. Il Luton Town perde 3-1 a casa del West Ham e ora è aggrappato a un filo per quanto riguarda la salvezza. E dire che gli ospiti erano partiti bene con la rete di Sambi Lokonga dopo sei minuti, ma la partita la fanno gli uomini di Moyes che schiacciano gli ospiti nella propria metà campo. Il muro del Luton regge fino al 54’, poi si sgretola in una ventina di minuti: Ward-Prowse al 54’, poi tocca a Soucek e Earthy ribaltare completamente la partita. Gli uomini di Moyes salgono a quota 52 punti, al nono posto in classifica. Bournemouth e Brentford non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e giocano una partita tranquilla, terminata 1-2 per le Bees. Gara che si accende nel finale: rete di Mbuemo all’86’ di fatto da rilancio del portiere, i padroni di casa si riversano in avanti e trovano il gol del pari con Solanke di testa all’89’, quando tutto sembrava chiuso ecco la zampata del solito Wissa che al 95’ è bravo a tagliare sul primo palo sull’assist di Mbuemo. Anche il Crystal Palace e il Wolverhampton hanno giocato per “dovere di cronaca” con la vittoria degli uomini di Glasner per 1-3. La gara la sblocca Olise al 26’ e poi Mateta al 28’ ha raddoppiato subito. Nella ripresa provano a svegliarsi i padroni con la rete di Matheus Cunha al 66’, poi verticalizzazione perfetta del Palace Olise che mette in porta Eze che non sbaglia. Lemina in acrobazia va vicino a riaprirla, poi episodio all’85’: Ahamada stende un avversario in area, doppio giallo, espulsione e rigore per i Wolves, ma dopo la revisione al Var il fallo è fuori area e quindi resta solo il rosso per il giocatore del Palace. Torna a vincere il Tottenham, in attesa dell’Aston Villa per la lotta al quarto posto. Gli uomini di Postecoglu vengono salvati da Vicario in avvio di gara, poi il Burnley però passa in contropiede con Bruun Larsen. Il pari arriva al 31’ con una azione personale perfetta di Pedro Porro che si fa mezza fascia destra e poi scarica in porta. Vicario importante anche nel secondo tempo, il portiere ex Empoli ha levato dall’angolino un colpo di testa di Esteve. Al 78’Johnson si mangia il gol vittoria praticamente dalla linea di porta, ma quattro minuti dopo Micky Van de Ven prende d’infilata la difesa e col mancino segna il gol partita. Pareggiano 1-1 Newcastle e Brighton & Hove Albion, con la squadra di De Zerbi che passa in vantaggio al 18’ grazie alla rete di Veltman, ma subisce il pareggio nel recupero del primo tempo da Sean Longstaff. Il Nottingham Forest sogna la salvezza, ma in due minuti il Chelsea rimanda la festa: al City Ground finisce 2-3. I Blues la sbloccano con Moudryk che col destro, partendo dalla corsia di sinistra, finalizza l’assist di Palmer. Il pareggio arriva al 15’ con Boly che, su calcio di punizione, è dimenticato dalla difesa. Un palo per parte e poi al 71’ Houdson-Odoi centra la traversa con uno splendido tiro a giro dal limite dell’area sulla sinistra, ma due minuti dopo dalla stessa mattonella l’ex la mette per il vantaggio. Reazione immediata con Sterling che pareggia e poi tocca a Nico Jackson mettere la firma nella partita con un colpo di testa a portiere battuto. Da segnalare anche la risposta dell’Arsenal che nella battaglia di Old Trafford passa grazie al gol di Trossard al 20’ su assist di Havertz.

La classifica dopo 37 giornate

1) Arsenal 86

2) Manchester City 85*

3) Liverpool 78*

4) Aston Villa 67*

5) Tottenham 63*

6) Newcastle 57*

7) Chelsea 58*

8) Manchester United 54*

9) West Ham 52

10) Bournemouth 48

11) Brighton & Hove Albion 48*

12) Crystal Palace 46

13) Wolverhampton 46

14) Fulham 44

15) Everton 40

16) Brentford 39

17) Nottingham Forest 29

18) Luton Town 26

19) Burnley 24 - RETROCESSO

20) Sheffield United 16 - RETROCESSO

* una partita in meno