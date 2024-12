Premier League, fuga del Liverpool. L'Arsenal supera il Chelsea al secondo posto

Roma, 28 dicembre 2024 – Fuga solitaria del Liverpool, che allunga a +6 sul secondo posto con una partita in meno: gli uomini di Slot superano il Leicester 3-1 e centrano il secondo successo di fila dopo vittoria della scorsa giornata contro il Tottenham, dimostrando come i pareggi contro Newcastle e Fulham fossero soltanto dei casi isolati. Dopo l'1-0 iniziale per mano di Ayew al 6', i reds ribaltano la partita con Gakpo, Jones e Salah, stendendo le foxes e dando un segnale forte al campionato. Il Liverpool ora si trova a +6 dal secondo posto, occupato dall'Arsenal, ma con la possibilità di allungare ulteriormente quando verrà recuperato il derby contro l'Everton. Gli uomini di Arteta, infatti, sfruttano al meglio la sconfitta del Chelsea allo Stamford Bridge contro il Fulham e si impongono con il risultato di 1-0 sull'Ipswich Town: basta la rete di Havertz al 23' per decidere la partita. Non c'è pace per il Manchester City, che, dopo essere passato in vantaggio con Bernardo Silva al 14', viene raggiunto dall'Everton al 36' con Ndiaye, che riporta la sfida in parità e divide la posta in palio. Notte fonda per il Manchester United: i red devils escono sconfitti 2-0 dal Molineux Stadium e centrano la seconda sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque sfide. In questo momento, Amorim e i suoi sono addirittura quattordicesimi.

Le partite della diciottesima giornata di Premier League

Il Boxing day si apre con il pareggio tra il Manchester City e l'Everton: all'Etihad Stadium passano in vantaggio i citizens con Bernardo Silva al 14', ma i Toffees pareggiano i conti 22 minuti dopo con Ndiaye, che regala un punto importantissimo a Dyche per quanto riguarda la corsa salvezza. Il Manchester City, invece, sprofonda fino al settimo posto in classifica, a pari punti con Fulham e Aston Villa. Chi ha questo pareggio sulla coscienza è sicuramente Erling Haaland, che al 53' fallisce il calcio di rigore del possibile 2-1. Bene il Newcastle, che centra la terza vittoria consecutiva e si porta al quinto posto in classifica al pari del Bournemouth. Contro l'Aston Villa, rimasto in dieci uomini al 32' a causa dell'espulsione di Duran, segnano Gordon, Isak e Joelinton, rispettivamente al 2', al 59' e al 91'. Con questo risultato, i Magpies superano proprio i Villains, che restano fermi a quota 28 lunghezze. Prosegue la marcia del Nottingham Forest, che supera il Tottenham 1-0 con la rete di Elanga e rimane attaccata a Chelsea e Arsenal: la squadra di Espirito Santo sale a quota 34, a -1 dai blues e a -2 dai gunners. Il Tottenham, invece, colleziona la seconda sconfitta di fila e scende addirittura in dodicesima posizione. Pareggio a reti bianche tra Bournemouth e Crystal Palace, mentre il Chelsea cade in casa contro il Fulham. I blues passano in vantaggio con Cole Palmer al 16', che da fuori area piazza un sinistro all'angolino, ma nei minuti finali, tra l'82' e il 95', la squadra di Marco Silva la ribalta, prima con Wilson e poi con Rodrigo Muniz. Questo risultato fa suonare qualche campanello d'allarme in casa blues, dato che nelle ultime due partite è arrivato solo un punto e che l'Arsenal ora si trova sopra nella classifica della Premier League. Il West Ham supera il Southampton grazie al quinto gol in campionato di Bowen e si prepara alla prossima sfida, in programma per domenica alle 18:15 al London Stadium contro il Liverpool. I Saints, invece, rimangono ultimissimi, con la zona salvezza che si allontana sempre di più. Notte fonda per il Manchester United, che contro il Wolverhampton perde 2-0 e colleziona il secondo ko consecutivo, il quarto nelle ultime cinque sfide. Al Molineux Stadium segnano prima Cunha (58') e poi Hwang Hee-chan (99'), con i red devils che hanno dovuto giocare tutto il secondo tempo in dieci uomini a causa dell'espulsione di Bruno Fernandes all'inizio della ripresa. Con questo risultato, le Wolves escono dalla zona retrocessione a discapito del Leicester, uscito sconfitto da Anfield. Nella sfida serale del Boxing day, infatti, non c'è stato scampo per la squadra di van Nistelrooy: il vantaggio di Jordan Ayew al 6' è solo un'illusione. Dal finire del primo tempo si scatena la furia dei reds, che prima pareggiano con Gakpo al 45+1', poi ribaltano la sfida con Jones al 49', e infine chiudono la pratica con Salah all'82', con quest'ultimo che si porta a quota 16 reti in 17 partite di Premier. Lo 0-0 tra Brighton e Brentford non smuove particolarmente la classifica di nesuna delle due squadre, che rimangono rispettivamente al decimo e all'undicesimo posto in classifica, a due punti di distacco l'una dall'altra. Nel posticipo della diciottesima giornata, l'Arsenal si riprende la seconda posizione, sconfiggendo l'Ipswich Town grazie alla rete di Havertz.

Risultati Premier League giornata 18

Manchester City – Everton 1-1 14' Bernardo Silva (Mci), 36' Ndiaye (Eve)

Newcastle – Aston Villa 3-0 2' Gordon (New), 59' Isak, 91' Joelinton (New)

Nottingham Forest – Tottenham 1-0 28' Elanga (Not)

Bournemouth – Crystal Palace 0-0

Chelsea – Fulham 1-2 16' Palmer (Che), 82' Wilson (Ful), 95' Rodrigo Muniz (Ful)

Southampton – West Ham 0-1 59' Bowen (Wes)

Wolverhampton – Manchester United 2-0 58' Cunha (Wol), 99' Hwang Hee-chan (Wol)

Liverpool – Leicester 3-1 6' Ayew (Lei), 45+1' Gakpo (Liv), 49' Jones (Liv), 82' Salah (Liv)

Brighton – Brentford 0-0

Arsenal – Ipswich Town 1-0 23' Havertz (Ars)

Classifica Premier League

Liverpool 42, Arsenal 36, Chelsea 35, Nottingham Forest 34, Newcastle 29, Bournemouth 29, Manchester City 28, Fulham 28, Aston Villa 28, Brighton 26, Brentford 24, Tottenham 23, West Ham 23, Manchester United 22, Everton 17, Crystal Palace 17, Wolverhampton 15, Leicester 14, Ipswich Town 12, Southampton 6.