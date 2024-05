Premier League: Guardiola a +2 sull’Arsenal può centrare il quarto titolo inglese di fila. City, manca una vittoria per fare la storia: c’è il West Ham

Tre punti all’Etihad domani con l’Aston Villa separano il Manchester City dal settimo scudetto in sei anni, il quarto di fila per Guardiola, conteso fino all’ultimo dall’Arsenal di Arteta. E si tratterebbe di un risultato storico perchè in 125 anni solo quattro squadre, oltre ai Citizens, erano arrivate a tre titoli consecutivi (Huddersfield 1921-24, Arsenal 1931-34, Liverpool 1981-84, Manchester United 1998-2001 e 2006-2009), ma mai nessuna a quattro.

L’insidia del recupero col Tottenham è stata superata in scioltezza nell’ultimo turno (grazie a Gvardiol e Haaland) e ora, perchè il Manchester City agguanti il quarto titolo di fila, servono solo i tre punti in casa col West Ham di Ogbonna, Emerson e Paqueta, che chiude il torneo con un onorevole nono posto senza poi dover chiedere molto all’ultima partita, al di là del prestigio dell’avversario che stimolerà le ultime energie. L’Arsenal, che insegue a un punto, spera in un miracolo e intanto deve battere in casa l’Everton. Congedo con la Champions e una frenata finale per Klopp che lascia il Liverpool dopo la gara coi Wolves. Ottimo quarto posto per l’Aston Villa che chiude col Crystal Palace.

Rimane in sospeso un piazzamento in Europa League accanto al deludente Tottenham (quattro ko in cinque gare): il redivivo Chelsea ha bisogno di un punto col Bournemouth per lasciare Newcastle e Manchester United, appaiate, a contendersi la Conference. Favorito è il Newcastle che gioca col Brentford e ha una differenza-reti invidiabile. Il Man United, impegnato in casa del declinante Brighton di De Zerbi, rischia di restare fuori dall’Europa. Torna in

Premier il prossimo anno il Leicester.

Il programma dell’ultima giornata. Domani alle ore 17: Arsenal-Everton, Brentford-Newcastle, Brighton-Man United, Chelsea-Bournemouth, Crystal Palace-Aston Villa, Liverpool-Wolves, Man City-West Ham, Sheffield-Tottenham.