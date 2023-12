Premier League. Il Liverpool di Klopp vola in vetta. United steso 3-0 dal Bournemouth

Una grande che soffre, e non da poco, è il Manchester United di Ten Hag in Premier League.

I Red Devils sono stati schiantati in casa per 3-0 dal non irresistibile Bournemouth, attualmente tredicesimo in campionato. Solanke (5’), Billing (68’) e Senesi (73’) gli autori delle reti che hanno fatto calare il gelo all’Old Trafford. Anche perché Onana e compagni ora sono sesti, a già dieci punti dalla vetta occupata dal Liverpool di Klopp che ha scavalcato di un punto l’Arsenal di Arteta.

Nella sfida di alta quota in casa dell’Aston Villa, infatti, ha vinto per 1-0 (McGinn al 7’) la squadra rivelazione guidata da Unai Emery, ora terza a due lunghezze dai Reds e a una dai Gunners appena battuti.

La nuova capolista ha invece vinto in rimonta, per 2-1, sul campo del Crystal Palace. Al Selhurst Park erano andati avanti i padroni di casa, grazie alla rete siglata da Mateta (rigore) al 57’. Poi, intorno alla mezzora della ripresa, Ayew (espulso per somma di cartellini gialli) ha lasciato in dieci uomini il Crystal Palace. Così i reds hanno potuto ribaltare tutto: prima ha segnato il solito Salah; a ruota, al 91’, Elliott ha regalato i tre punti agli uomini di Klopp. Si esulta a Liverpool, nella vicina Manchester si fatica doppiamente. Il City di Guardiola oggi ha comunque la chance di accorciare a -4 dalla prima posizione giocando in casa del Luton (ore 15).