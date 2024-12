Premier League, il Liverpool scappa, perde il Chelsea e il City torna alla vittoria

Roma, 31 dicembre 2024 – Il Liverpool di Slot è infermabile: contro il West Ham i reds si sono imposti addirittura con un 5-0, portandosi a +8 dal secondo posto con una gara in meno. Una marcia impressionante quella degli uomini di Slot, che nel segno di Luis Diaz, Salah, Gakpo, Alexander-Arnold e Diogo Jota hanno centrato il terzo successo di fila, portando a 14 i gol segnati nelle ultime tre partite. In attesa dell'Arsenal, che scenderà in campo domani alle 18:30 contro il Brentford, ora al secondo posto c'è il Nottingham Forest, che ha sconfitto l'Everton 2-0. Per la squadra di Espirito Santo quella contro i Toffees è stata la quinta vittoria consecutiva. Male il Chelsea, che contro l'Ipswich Town ha centrato il secondo ko di fila: nelle ultime tre giornate, i blues hanno raccolto solamente un punto e ora si trovano addirittura al quarto posto, con il Newcastle che insegue con 3 lunghezze in meno. I magpies, infatti, hanno sbancato Old Trafford, sconfiggendo il Manchester United 2-0 e avvicinandosi sempre di più alla zona Champions. Per i red devils, invece, prosegue il momento nero: terzo k.o. di fila e addirittura quattordicesima posizione. Bene il Manchester City, che nel segno di Savinho e Haaland ha superato il Leicester al King Power Stadium.

Le partite della diciannovesima giornata di Premier League

La prima partita del diciannovesimo turno di Premier League è proprio quella tra il Leicester e il Manchester City. Al King Power Stadium, gli uomini di Guardiola passano in vantaggio con Savinho al 21', ma al 39' rischiano di essere raggiunti dal colpo di testa di Buonanotte, che si stampa sul palo. Ci pensa Haaland al 74' a chiudere definitivamente i giochi, riportando la vittoria in casa City e permettendo a Guardiola di guardare con più positività il 2025. Il Nottingham Forest saluta l'anno vecchio al secondo posto in classifica: Wood e Gibbs-White decidono la sfida contro l'Everton e salgono fino al secondo gradino del podio in attesa dell'Arsenal, che sarà impegnato domani al Community Stadium contro il Brentford. Vittoria anche per il Crystal Palace, che ritrova il successo dopo due giornate: al Selhurst Park passa in vantaggio il Southampton con Dibling al 15', ma Chalobah e Eze ribaltano la sfida, regalando tre punti fondamentali a Glasner per la lotta salvezza. I Saints, invece, sono sempre più ultimi, con solo sei punti conquistati in tutto il girone d'andata. Tottenham e Wolverhampton si dividono la posta in palio: al Tottenham Hotspur Staduim finisce 2-2 con le reti segnate da Hwang Hee-chan e Strand Larsen per le wolves e Bentancur e Johnson per gli Spurs. Questo risultato fa sicuramente più comodo agli ospiti, che centrano il terzo risultato utile consecutivo dopo le vittorie contro Leicester e Manchester United. Per gli Spurs, invece, la vittoria in campionato manca da tre partite, con la classifica che li vede soltanto all'undicesimo posto. 2-2 anche tra Fulham e Bournemouth: i padroni di casa passano due volte in vantaggio, prima con Raul Jimenez al 40' e poi con Wilson al 72', ma entrambe le volte vengono raggiunti dagli ospiti, prima con Evanilson al 51' e poi con Ouattara all'89'. Le due squadre restano rispettivamente al settimo e all'ottavo posto in classifica, con un punto di distacco l'una dall'altra: Bournemouth a quota 30, Fulham a 29. Dilaga il Liverpool al London Stadium: contro il West Ham, i reds si impongono con un netto 5-0 e salutano il 2024 in testa alla classifica, con 8 lunghezze in più rispetto al Nottingham Forest in seconda posizione. Apre le danze Luis Diaz al 30', poi entro la fine del primo tempo segnano anche Gakpo (40') e Salah (44'). Nella ripresa, invece, è la volta di Alexander-Arnold e Diogo Jota. Il West Ham resta fermo a 23 lunghezze, sempre a +1 sul Manchester United. I red devils, infatti, centrano la terza sconfitta consecutiva, questa volta in casa per mano del Newcastle. Le reti arrivano entrambe nella prima frazione: prima segna Isak al 4' e poi raddoppia Joelinton al 19'. I red devils chiudono il match con addirittura zero tiri nello specchio della porta, concludendo un 2024 terribile che li vede addirittura al quattordicesimo posto in classifica. Male anche il Chelsea di Maresca, che esce sconfitto 2-0 dal Portman Road. All'Ipswich Town bastano le reti di Delap su rigore e di Hutchinson per portare a casa i tre punti e iniziare il 2025 con un solo punto di distacco dalla zona salvezza. Aston Villa e Brighton si dividono la posta in palio: 2-2 al Villa Park tra la squadra di Emery e quella di Hurzeler, che non smuove particolarmente la classifica. Chiuderà il turno il match di domani tra Brentford e Arsenal, in programma per le 18:30

Risultati Premier League giornata 19

Leicester City – Manchester City 0-2 21' Savinho (Mci), 74' Haaland (Mci) Everton – Nottingham Forest 0-2 15' Wood (Not), 61' Gibbs-White (Not) Crystal Palace – Southampton 2-1 15' Dibling (Sou), 31' Chalobah (Cry), 52' Eze (Cry) Tottenham – Wolverhampton 2-2 7' Hwang Hee-chan (Wol), 12' Bentancur (Tot), 45+3' Johnson (Tot), 87' Strand Larsen (Wol) Fulham – Bournemouth 2-2 40' Raul Jimenez (Ful), 51' Evanilson (Bou), 72' Wilson (Ful), 89' Ouattara (Bou) West Ham – Liverpool 0-5 30' Luis Diaz (Liv), 40' Gakpo (Liv), 44' Salah (Liv), 54' Alexander-Arnold (Liv), 84' Diogo Jota (Liv) Ipswich Town – Chelsea 2-0 12' rig. Delap (Ips), 53' Hutchinson (Ips) Aston Villa – Brighton 2-2 12' Adingra (Bri), 36' rig. Watkins (Avl), 47' Rogers (Avl), 81' Lamptey (Bri) Manchester United – Newcastle 0-2 4' Isak (New), 19' Joelinton (New)

Classifica Premier League

Liverpool 45, Nottingham Forest 37, Arsenal 36, Chelsea 35, Newcastle 32, Manchester City 31, Bournemouth 30, Fulham 29, Aston Villa 29, Brighton 27, Tottenham 24, Brentford 24, West Ham 23, Manchester United 22, Crystal Palace 20, Everton 17, Wolverhampton 16, Ipswich Town 15, Leicetser 14, Southampton 6