Premier League: terza vittoria consecutiva per il Liverpool, l'Arsenal demolisce il City

Roma, 2 febbario 2025 – Restano sei i punti di distacco tra Liverpool e Arsenal: i reds espugnano il Vitality Stadium, mentre i gunners si impongono con un sonoro 5-1 sul Manchester City all'Emirates Stadium. Anche il Nottingham Forest beneficia della vittoria dell'Arsenal sul City: grazie a questo risultato e alla vittoria per 7-0 ai danni del Brighton, la squadra di Espirito Santo aumenta a 6 punti la distanza con i citizens e il Newcastle al quarto posto. Torna alla vittoria il Tottenham, mentre il Manchester United perde contro il Crystal Palace. Chelsea – West Ham, in programma per lunedì 3 febbraio alle 21, chiuderà il ventiquattresimo turno.

Le partite della 24esima giornata di Premier League

Il Nottingham Forest sbaglia una volta, ma due no: dopo il pesante ko della scorsa giornata contro il Bournemouth, terminato 5-0 per i rossoneri, Espirito Santo e i suoi demoliscono il Brighton tra le mura amiche con un sonoro 7-0. Al City Ground sblocca il match l'autogol di Dunk al 12', poi Gibbs-White al 25' porta il match sul 2-0 per i Tricky Trees. Tra il 32' e il 69' si scatena Wood, che segna una tripletta e sale a quota 17 reti in campoinato. Neco Williams porta i suoi sul 6-0 all'89', con Jota Silva che due minuti dopo trova la rete per il 7-0 definitivo. Questo risultato è molto importante per il Nottingham Forest, dato che permette a Espirito Santo e i suoi di restare al terzo posto in solitaria e di staccare ulteriormente City e Newcastle. Il Brighton resta a metà classifica a quota 34, ma nelle ultime due sfide di Premier League sono arrivate due sconfitte.

Momento difficile anche per il Newcastle, che incassa la seconda sconfitta nelle ultime tre gare. Contro il Fulham Murphy porta avanti i Magpies al 37', ma i Cottagers ribaltano tutto nella ripresa con le reti di Raul Jimenez al 61' e Rodrigo Muniz Carvalho all'82'. Ottima prova degli uomini di Marco Silva, che ritornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa giornata contro il Manchester United e salgno fino al nono posto in classifica, approfittando del ko del Brighton. Vince l'Everton contro il Leicester City, si allontana sempre di più dalla zona pericolosa e centra il terzo successo di fila. Al Goodison Park termina 4-0 per i Toffees, con i gol di Doucouré e Ndiaye e la doppietta di Betuncal. Per il Leicester, invece, questa sconfitta significa il ritorno al terzultimo posto, dato che il Wolverhampton ha fatto il suo dovere contro l'Aston Villa. Il Southampton ritrova una vittoria che mancava addirittura dal 2 novembre, quando sconfisse l'Everton. Contro l'Ipswich Town, gli uomini di Juric passano in vantaggio con la rete di Aribo al 21', per poi subire il gol del pari dieci minuti dopo per mano di Delap. All'89' Onuachu segna il gol del 2-1 definitivo, permettendo ai suoi di salire a quota 9 in classifica. Salah continua a trascinare il Liverpool nella marcia verso il titolo: anche contro il Bournemouth è stato l'egiziano il protagonista principale della vittoria dei reds mettendo a segno una doppietta tra il 30' e il 75' e salendo fino a 21 reti complessive in campionato.

Ottima prova del Wolverhampton, che supera l'Aston Villa tra le mura amiche e torna a respirare, dato che in questo momento Vitor Pereira e i suoi si trovano al di fuori della zona retrocessione. Al Molineux Stadium stappa la partita Bellegarde al 12' e chiude i conti Cunha al 97'. Per l'Aston Villa prosegue il momento complicato, con appena due punti conquistati nelle ultime tre gare. Mateta condanna il Manchester United, segnando la doppietta decisiva per il 2-0 del Crystal Palace sui red devils. Con questa vittoria, la squadra di Glasner sorpassa in classifica proprio il Manchester United, che scende fino al tredicesimo posto. Il Tottenham centra la prima vittoria del 2025 in campionato, superando il Brentford in trasferta per 2-0 grazie all'autogol di Janelt al 29' e al primo gol in campionato di Sarr. 5-1 dell'Arsenal sul Manchester City: i gunners sbloccano la sfida al 2' con Odegaard, ma al 55' vengono raggiunti da Haaland. Il pari dura appena un minuto, perché al 56' Partey riporta i gunners avanti. Nei minuti successivi arriva la goleada degli uomini di Arteta, segnano Lewis-Skelly, Havertz e Nwaneri.

Risultati Premier League giornata 24

Nottingham Forest – Brighton 7-0 12' aut. Dunk (Not), 25' Gibbs-White (Not), 32', 64', 69' rig. Wood (Not), 89' Williams (Not), 91' Jota Silva (Not) Newcastle – Fulham 1-2 37' Murphy (New), 61', 82' Rodrigo Muniz Carvalho (Ful) Everton – Leicester City 4-0 1' Doucouré (Eve), 6', 45+2' Betuncal (Eve), 90' Ndiaye (Eve) Ipswich Town – Southampton 1-2 21' Aribo (Sou), 31' Delap (Ips), 87' Onuachu (Sou) Bournemouth – Liverpool 0-2 30' rig., 75' Salah (Liv) Wolverhampton – Aston Villa 2-0 12' Bellegarde (Wol), 97' Cunha (Wol) Manchester United – Crystal Palace 0-2 64', 89' Mateta (Cry) Brentford – Tottenham 0-2 29' aut. Janelt (Tot), 87' Sarr (Tot) Arsenal – Manchester City 5-1 2' Odegaard (Ars), 55' Haaland (Mci), 56' Partey (Ars), 62' Lewis-Skelly (Ars), 76' Havertz (Ars), 93' Nwaneri (Ars)

Classifica

Liverpool 56, Arsenal 50, Nottingham Forest 47, Manchester City 41, Newcastle 41, Chelsea 40, Bournemouth 40, Aston Villa 37, Fulham 36, Brighton 34, Brentford 31, Crystal Palace 30, Manchester United 29, Tottenham 27, West Ham 27, Everton 26, Wolverhampton 19, Leicester City 17, Ipswich Town 16, Southampton 9