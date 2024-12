Premier League, frena il Liverpool. Il City ritorna alla vittoria. Bene Chelsea e Arsenal

Bologna, 6 dicembre 2024 – Il turno infrasettimanale di Premier League si è concluso. I reds di Arne Slot che sono stati raggiunti al 90’ dal Newcastle, permettendo alle concorrenti di accorciare in classifica: il Chelsea (grazie alla vittoria per 5-1 sul Southampton) e l’Arsenal (che ha sconfitto 2-0 il Manchester United), ora si trovano a -7 dalla vetta. Torna alla vittoria anche il Manchester City, che mercoledì ha sconfitto per 3-0 il Nottingham Forest. Segnali positivi da parte dei citizens, che forse si sono lasciati il peggio alle spalle e ora possono guardare al futuro con più fiducia. Cade, invece, il Tottenham: al Bournemouth è bastata la rete dell’ex juventino Huijsen: con questo risultato, gli Spurs scendono addirittura al decimo posto in classifica, scavalcati proprio dalla squadra di Iraola.

Le partite del turno infrasettimanale di Premier League

Dopo lo svantaggio iniziale ad opera di Isak, il Liverpool ha pareggiato grazie alla rete di Curtis Jones al 50’, per poi essere nuovamente superata al 62’ per mano di Gordon. A quel punto, è salito in cattedra Salah, che ha segnato una doppietta (68’ e 83’), ma quando tutto sembrava finito, è arrivato il gol del definitivo pareggio di Schar al 90’ a causa dell’uscita maldestra di Kelleher. I reds rimangono comunque in testa con ampio margine, ma Chelsea, Arsenal e City accorciano. Grande prova, invece, dei blues di Enzo Maresca, che centrano la terza vittoria di fila con un netto 5-1 ai danni di un Southampton sempre più ultimo. Disasi, Nkunku, Madueke, Palmer e Sancho sono stati i marcatori del Chelsea, mentre l’unico marcatore dei Saints è stato Aribo, che all’11’ aveva dato l’impressione del pareggio ai tifosi di casa, prima di subire l’impeto dei blues. Molto bene anche l’Arsenal, che grazie alle reti di Timber (54’) e Saliba (73’) supera il Manchester United di Amorim e non perde il passo del Chelsea: terza vittoria di fila anche per i gunners e secondo posto a pari merito proprio con i blues. Per i red devlis, invece, questa sconfitta significa addirittura la discesa fino al tredicesimo posto: Amorim è arrivato da poco, ma ci sarà tanto lavoro da fare. Oltre il Man United, chi non se la passa bene è il Tottenham di Postecoglu: dopo il pareggio contro il Fulham nella scorsa giornata, è arrivata la sconfitta al Vitality Stadium contro il Bournemouth per mano dell’ex Juve Dean Huijsen, che al 17’ ha segnato l’unica rete della partita. Match assolutamente da dimenticare e mente da resettare, perché domenica al Tottenham Hotspur Stadium arriva il Chelsea. Nello scontro salvezza, il Crystal Palace supera l’Ipswich Town in trasferta grazie alla rete di Mateta: la squadra di Glasner si trova al 17° posto, mentre quella di McKenna al 18°. Il Leicester, invece, si allontana dalla zona rovente grazie alla vittoria per 3-1 sul West Ham: Vardy, El Khannous e Daka danno una boccata d’aria al neo allenatore van Nistelrooy, mentre gli hammers si trovano in 14^ posizione, a +2 su Leicester e a +1 sull’Everton, che ha sconfitto il Wolverhampton per 4 reti a 0. Torna al successo anche l’Aston Villa, che supera con un netto 3-1 il Brentford e rilancia le sue ambizioni in classifica: Emery e i suoi ora si trovano all’ottavo posto, mentre la squadra di Thomas Frank occupa l’undicesima posizione. Bene anche il Fulham, che dopo un pareggio e una sconfitta ritorna alla vittoria, sconfiggendo il Brighton per 3-1: i cottagers sono sesti in classifica, mentre l’ex squadra di De Zerbi si trova al quinto posto.

Risultati Premier League giornata 14

Ipswich Town – Crystal Palace 0-1 59’ Mateta Leicester City – West Ham 3-1 2’ Vardy (Lei), 61’ El Khannous (Lei), 90’ Daka (Lei), 93’ Füllkrug (Wes) Southampton – Chelsea 1-5 7’ Disasi (Che), 11’ Aribo (Sou), 17’ Nkunku (Che), 34’ Madueke (Che), 76’ Palmer (Che), 87’ Sancho (Che) Manchester City – Nottingham Forest 3-0 8’ Bernardo Silva, 31’ De Bruyne, 57’ Doku Newcastle United – Liverpool 3-3 35’ Isak (New), 50’ Jones (Liv), 62’ Gordon (New), 68’ 83’ Salah (Liv), 90’ Schar (New) Everton – Wolverhampton 4-0 10’ Ashley Young, 33’ Mangala, 49’ 72’ aut. Dawson Arsenal – Manchester United 2-0 54’ Timber, 73’ Saliba Aston Villa – Brentford 3-1 21’ Rogers (AV), 28’ rig. Watkins (AV), 34’ Cash (AV), 54’ Damsgaard (Bre) Fulham – Brighton & Hove Albion 3-1 4’ Iwobi (Ful), 56’ Baleba (Bri), 79’ aut. O’Riley (Bri), 87’ Iwobi (Ful) AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur 1-0 17’ Huijsen

Classifica Premier League

Liverpool 35, Chelsea 28, Arsneal 28, Manchester City 26, Brighton 23, Fulham 22, Nottingham Forest 22, Aston Villa 22, Bournemouth 21, Tottenham 20, Brentford 20, Newcastle 20, Manchester United 19, West Ham 15, Everton 14, Leicetser City 13, Crystal Palace 12, Ipswich Town 9, Wolverhampton 9, Southampton 5