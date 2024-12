Premier League: il Liverpool in fuga per il ventesimo titolo, l'Europa è un rebus

Londra 31 dicembre 2024 - Il 2024 di calcio inglese si è concluso nell'ultimo weekend calcistico ed ormai è difficile non considerare la corsa per il titolo una fuga solitaria. Il Liverpool chiude l'anno continuando la sua impressionante lista di risultati, che la vede non solo in vetta al campionato inglese con una gara in meno, ma in piena fuga per la vittoria. Con una sola sconfitta all'attivo, Salah e compagni hanno digerito benissimo il passaggio di consegne da Klopp a Slot e hanno accumulato una sola sconfitta nella propria stagione, ottenuta per altro contro la sua prima inseguitrice. L'egiziano sta giocando a un livello mai visto, capace di accendersi a comando e vincere le partite con giocate di immensa qualità. Una benedizione per i Reds che attualmente sembrano essere i propri soli avversari per il titolo.

Nella sequenza dei risultati alle spalle del Liverpool è emerso però una protagonista inaspettata e si chiama Nottingham Forest. Sotto la guida di Nuno Espirito Santo, i biancorossi sembrano tornati quel gigante capace di issarsi anche in vetta al calcio europeo sotto la guida di Brian Clough. Come scritto in precedenza: unica squadra capace fin qui di uscire con i tre punti da una sfida con i Reds, il tecnico portoghese ha tradotto i grandi investimenti della dirigenza nei gli ultimi anni, in una squadra di altissimo livello che ora sogna con giusta cognizione di causa il ritorno in Europa dopo tanti bui anni in Championship (25 anni dal 1997 al 2022).

L'ordine che Espirito Santo è riuscito a portare in casa Forest è simile a quello che Maresca ha dato al suo Chelsea. Scelte forti che hanno aiutato il tecnico a far uscire i Blues dal centro classifica in cui erano stati risucchiati, così come prima di lui ha fatto Mikel Arteta all'Arsenal. Ora le due londinesi viaggiano a braccetto al terzo e quarto posto, con Gunners avanti e con una partita in meno. Il loro posto al sole, attualmente varrebbe la Champions League, ma la competizione è molto agguerrita. Il Newcastle sembra aver ingranato e con 4 vittorie consecutive è tornato pesantemente in corsa, mentre il Manchester City rimane la squadra campione in carica e al netto delle gigantesche difficoltà che sta vivendo Guardiola, rimane la squadra da battere. Non solo questo, i Citizens stano poco alla volta cominciando a recuperare tutti gli infortunati ed è molto probabile che suoneranno la carica nella corsa alla Champions.

Difficile però fermarsi alla squadra blu di Manchester quando si tratta di Champions League. Tra il terzo posto dell'Arsenal e il decimo del Brighton ci sono solo 9 punti. Un gruppo nutrito di squadre tutte di altissimo livello, con le due sorprese Bournemouth degli ex Serie A Huijsen e Justin Kluivert e il la terza squadra di Londra al momento nel Fulham; insieme anche all'Aston Villa. Tutte squadre che di settimana in settimana, a seconda dei risultati, si scambiano di posizione, rendendo vivissima la lotta per le zone nobili in questa edizione di Premier League.

È piuttosto netto il distacco tra la parte sinistra e quella destra di graduatoria, per una lotta retrocessione che nelle ultime settimane si sta accendendo, spaventando anche alcuni giganti del calcio inglese. Sulla carta squadre come Tottenham, Brentford, West Ham e Manchester United sembrano aver un margine confortante sulla zona rossa, ma occhio a sottovalutare la situazione. Il cambio in panchina per il Wolverhampton ha dato una scossa importante alla squadra, mentre l'Everton a gennaio potrà contare sui fondi americani dei nuovi presidenti, gli stessi Friedkin proprietari della Roma. Se questo si aggiungono Ipswich Town e Leicester City, ecco una salvezza ancora tutta da conquistare. Non è ancora riuscito invece a dare un cambio di rotta dal suo arrivo in panchina Ivan Juric, nuovo allenatore del fanalino di coda Southampton.

La classifica di Premier League

Questa la classifica di Premier League dopo diciannove giornate:

Liverpool 45 (*)

Nottingham Forest 37

Arsenal 36 (*)

Chelsea 35

Newcastle 32

Manchester City 31

Bournemouth 30

Fulham 29

Aston Villa 29

Birghton 27

Tottenham 24

Brentford 24 (*)

West Ham 2

Manchester United 22

Crystla Palace 20

Everton 17

Wolverhampton 16

Leicester City 14

Southampton 6

* Una partita giocata in meno