Premier League, lo United ferma il Liverpool. Pareggi anche per Chelsea e Arsenal

Roma, 6 gennaio 2025 – Il Liverpool non approfitta dei pareggi di Chelsea e Arsenal: contro il Manchester United gli uomini di Slot guadagnano solo un punto e rimangono a +6 sulla seconda posizione. Se per l'Arsenal il pareggio contro il Brighton può essere considerato un caso isolato, dato che i gunners venivano da tre vittorie consecutive, non si può dire lo stesso per il Chelsea di Maresca, che contro il Crystal Palace ha centrato la quarta partita di fila senza una vittoria: nelle ultime quattro uscite, infatti, i blues hanno racimolato appena due punti, evidenziando a tutti gli effetti il periodo di crisi che stanno attraversando. Chi può approfittare di questi risultati è il Nottingham Forest, che stasera alle 21 scenderà in campo contro il Wolverhampton: in caso di vittoria, gli uomini di Espirito Santo raggiungerebbero l'Arsenal in seconda posizione e salirebbero a +4 dal Chelsea, che deve guardarsi le spalle. Dietro i blues, infatti, il Newcastle non si ferma più: contro il Tottenham è arrivata la quinta vittoria consecutiva per i Magpies, che ora si trovano ad una sola lunghezza dal quarto posto. Anche il Manchester City sembra definitivamente guarito dalla crisi: contro il West Ham gli uomini di Guardiola hanno centrato il secondo successo di fila, che gli ha permesso di accorciare a -2 dal Chelsea e di lasciarsi definitivamente alle spalle il momento negativo. Il 14 gennaio i citizens saranno ospiti del Brentford, e solo allora si capirà se il Manchester City è definitivamente guarito.

Le partite della ventesima giornata di Premier League

La prima giornata del girone di ritorno si apre con la conquista del Tottenham Hotspur Stadium da parte del Newcastle: nella prima gara della ventesima giornata passano avanti gli Spurs con Solanke al 4', ma appena due minuti dopo Gordon pareggia i conti. La rete decisiva arriva al 38' e porta la firma di Alexander Isak, in gol per la settima partita consecutiva. Questo risultato permette ai Magpies di accorciare sul Chelsea, mentre il Tottenham scivola sempre più in basso: terza sconfitta nelle ultime quattro sfide e addirittura dodicesimo posto in classifica. Al Bournemouth basta Brooks al 77' per superare l'Everton e ritornare alla vittoria dopo i due pareggi contro Fulham e Crystal Palace: i rossoneri restano al settimo posto in classifica, mentre l'Everton si avvicina pericolosamente alla zona rossa, che ora dista solo un punto. Tra Aston Villa e Leicester hanno la meglio i padroni di casa, che si impongono con un 2-1 e non perdono di vista la zona Europa. Al Villa Park le reti arrivano tutte nel secondo tempo: al 58' segna Barkley, che porta in vantaggio i Villans, ma al 63' le foxes pareggiano i conti con Mavididi. Il gol definitivo arriva al 76' ed è ad opera di Leon Bailey, il primo della sua stagione. Solo 1-1 tra Crystal Palace e Chelsea: al vantaggio iniziale del solito Cole Palmer, arrivato a quota 13 gol in Premier League, risponde Mateta all'82'. Il pari fa sicuramente più comodo al Crystal Palace, che mantiene una distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, mentre il Chelsea non riesce più a vincere: nelle ultime quattro gare sono arrivati solo due pareggi e due sconfitte. Goleada del Brentford contro il Southampton di Juric, sempre più ultimo in classifica: al St. Mary's Stadium apre le danze Schade al 6', poi Mbeumo porta la sfida sul 3-0 grazie a una doppietta (62' e 69'), e nei minuti di recupero arrivano anche le reti di Lewis-Potter (92') e Wissa (94'). La squadra di Thomas Frank torna alla vittoria e si lascia alle spalle il momento negativo, mentre per il Southampton è notte fonda, con la salvezza che dista addirittura dieci punti. Il Manchester City centra il secondo successo di fila: contro il West Ham gli uomini di Guardiola vincono 4-1 grazie all'autogol di Coufal, alla doppietta di Haaland e alla rete di Foden, portandosi a due sole lunghezze dal Chelsea in quarta posizione. Per gli Hammers, l'unica rete del match è ad opera di Fullkrug al 71'. 1-1 tra Brighton e Arsenal, molto più utile per i primi rispetto che per i secondi. I gunners passano in vantaggio al 16' con Nwaneri, ma al 61' Joao Pedro pareggia i conti e frena la rincorsa dell'Arsenal, che ritrova un pareggio dopo tre vittorie consecutive. Tra Fulham e Ipwich Town, invece, finisce 2-2: gli ospiti passano due volte in vantaggio, prima con Szmodics al 38' e poi con Delap al 71', ma entrambe le volte vengono raggiunti dai padroni di casa, entrambe le volte da Raul Jimenez su calcio di rigore, al 69' e al 91'. 2-2 anche tra Liverpool e Manchester United: Lisandro Martinez sblocca il match al 52', ma Gakpo e Salah ribaltano la sfida tra 59' e 70'. All'80', però, il Manchester United trova nuovamente il gol, conquistando un punto importantissimo non tanto per la classifica ma soprattutto per il morale dei red devils. Questa sera alle 21 Wolverhampton – Nottingham Forest chiuderà il ventesimo turno di Premier League.

Risultati Premier League giornata 20

Tottenham – Newcastle 1-2 4' Solanke (Tot), 6' Gordon (New), 38' Isak (New) Bournemouth – Everton 1-0 77' Brooks (Bou) Aston Villa – Leicester 2-1 58' Barkley (Avl), 63' Mavididi (Lei), 76' Bailey (Avl) Crystal Palace – Chelsea 0-0 14' Palmer (Che), 82' Mateta (Cry) Southampton – Brentford 0-0 6' Schade (Bre), 62', 69' rig. Mbeumo (Bre), 92' Lewis-Potter (Bre), 94' Wissa (bre) Manchester City – West Ham 4-1 10' autogol Coufal (Mci), 42', 55' Haaland (Mci), 58' Foden (Mci), 71' Fullkrug (Wes) Brighton – Arsenal 1-1 16' Nwaneri (Ars), 61' rig. Joao Pedro (Bri) Fulham – Ipswich Town 2-2 38' Szmodics (Ips), 61' rig. 91' rig. Jimenez (Ful), 71' Delap (Ips) Liverpool – Manchester United 2-2 52' Martinez (Mun), 59' Gakpo (Liv), 79' rig. Salah (Liv), 80' Diallo (Mun)

Classifica Premier League

Liverpool 46, Arsenal 40, Nottingham Forest 37, Chelsea 36, Newcastle 35, Manchester City 34, Bournemouth 33, Aston Villa 32, Fulham 30, Brighton 28, Brentford 27, Tottenham 24, Manchester United 23, West Ham 23, Crystal Palace 21, Everton 17, Wolverhampton 16, Ipswich Town 16, Leicester 14, Southampton 6