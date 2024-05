Premier league. Pep & the City nella storia. E’ il quarto titolo inglese di fila

Il Manchester City conquista per la quarta volta di fila il titolo nella Premier League, record assoluto nel campionato inglese. La squadra di Pep Guardiola ha battuto nell’ultima giornata il West Ham Utd per 3-1: doppietta di Foden (nella foto) nel primo tempo, accorcia Hurdus al 42’, terza rete dei Citizen al 59’ a cura di Rodri. I Citizens, prima del match di ieri, si erano presentati a +2 sull’Arsenal secondo: una vittoria così è bastata – i Gunners di Arteta ieri si sono imposti per 2-1 sull’Everton – per mettere in bacheca un’altra Premier, la decima nella storia del club e la sesta negli ultimi sette anni. Una serie di trionfi impressionante, e anche se la Champions è già sfumata in semifinale contro il Real, il City del presidente Mansour ha più di un motivo per esultare, anche perché il tecnico rimarrà. Le ultime nove partite vinte consecutivamente alla media di quasi 4 gol a gara, la capacità di rendere al meglio nonostante gli infortuni lunghi di De Bruyne e Haaland (comunque capocannoniere anche in questa stagione, 27 reti) raccontano di un super team che unisce un gioco geniale a tanta concretezza. L’Arsenal non può che recriminare per una Premier sfumata ancora all’ultimo. Ieri poi è stata l’ultima col Liverpool per Klopp, tecnico che lascia i Reds dopo nove stagioni. Il tecnico si è commosso per il grande omaggio di Anfield, poi ha anche cantato un coro per il suo successore, l’olandese Arne Slot.