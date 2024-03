Premier League, 27esima giornata: il derby di Manchester è del City, Nunez salva il Liverpool

Milano, 4 marzo 2024 - Ventisettesima giornata di Premier League che ha visto il Manchester City trionfare nel derby per 3-1, con gli uomini di Guardiola che hanno ribaltato l'iniziale gol di Rashford. La lotta scudetto continua a essere più interessante che mai, perché il Liverpool ha risposto per le rime vincendo, non senza soffrire, contro il Nottingham grazie al gol a tempo praticamente scaduto di Darwin Nunez. Questa sera l'Arsenal è chiamato a rispondere alle altre due contendenti nel posticipo delle 21 in casa dello Sheffield United che chiuderà il turno. Ripercorriamo tutti i risultati del fine settimana e vediamo come cambia la classifica.

Tutti i match del weekend

Nella ventisettesima giornata di Premier League ben sette match il sabato. Partiamo dalla netta vittoria del Newcastle per 3-0 sul Wolverhampton. A St. James’ Park tutto facile per gli uomini di Howe che vanno avanti al 14’ con Isak e poi raddoppiano venti minuti dopo con Gordon. I bianconeri controllano per tutto il match e al 92’ c’è spazio anche per il gol di Tino Livramento. Il Tottenham batte 3-1 il Crystal Palace in una partita dove il primo tempo è pressoché da dimenticare. A inizio ripresa Son colpisce il palo e, sul ribaltamento, le Eagles sbloccano la gara con una punizione perfetta di Eze. Al 77’ Timo Werner pareggia i conti su assist di Johnson, poi in meno di tre minuti si iscrive alla partita il cuti Romero che incorna perfettamente e fa 2-1. Il Tottenham la chiude poi all’88’ con il destro dal limite di Son. Il Liverpool sbanca Nottingham al 99’, una vittoria fondamentale nella corsa alla Premier. Partita difficilissima per gli uomini di Klopp che hanno rischiato a più riprese di finire sotto: prima l’ex Origi, poi Elanga. Robertson ha la palla dello 0-1 ad inizio ripresa, ma Omobamidele salva sulla linea. All’ultimo respiro MacAllister crossa sul prolungamento di un'azione da corner e Darwin Nunez realizza di testa il gol partita. Pari amaro per il Chelsea contro il Brentford. Dopo l’iniziale vantaggio degli uomini di Pochettino al 35’ con la zuccata di Nico Jackson, le Bees rispondono a inizio ripresa con Roerslev prima e poi al 69’ con Wissa che lo fa bellissimo in rovesciata. Il Chelsea deve ringraziare la deviazione aerea di Disasi a sette dalla fine che regala almeno un punto alla squadra londinese. Altra vittoria del West Ham che batte a domicilio l’Everton per 1-3. Primo tempo dove Beto impegna più volte Areola che però non si fa superare, parando addirittura un rigore proprio all’ex Udinese al 45’. Il portoghese riesce finalmente a segnare al 56’ con un perfetto colpo di testa su assist di Garner, ma gli Hammers reagiscono perfettamente: prima Zouma di testa pareggia, poi Soucek al 91’ e Alvarez al 95’ in pieno contropiede regalano tre punti a Moyes. Tonfo di De Zerbi in casa del Fulham, sconfitta per 3-0. Al 21’ il mancino di Wilson stappa il match, poi dieci minuti dopo l’attaccante diventa assistman per Muniz che raddoppia. Il Brighton in questa partita non c’è, tolto un palo di Buonanotte nella ripresa, e in contropiede al 91’ Adama Traorè cala il tris. Bellissima partita tra Luton Twon e Aston Villa, terminata 2-3. Nonostante un iniziale dominio dei padroni di casa, a passare in vantaggio sono gli ospiti con Ollie Watkins su assist pregevole di Bailey. Il raddoppio arriva al 38’ ancora con l’attaccante inglese su assist di Douglas Luiz. I padroni di casa, all’ora di gioco, la riaprono con la zampata sottomisura di Chong al 66’ e sei minuti dopo la pareggiano con un diagonale di prima di Morris. Nel finale i Villans riescono la vincono grazie a Digne: all’89’ cross dalla destra di Diaby per il terzino che viene completamente perso dalla difesa avversaria di testa batte Kaminski. Arrivando a domenica, il Burnley cade in casa contro il Bournemouth, a segno l’ex Roma Justin Kluivert al 13’ e chide i conti Semenyo all’88’ durante il forcing dei padroni di casa che per tutto l’arco del match hanno avuto il pallino del gioco in mano, ma non sono riusciti a metterla dentro. Nel derby di Manchester parte meglio lo United che dopo otto minuti è avanti grazie a una sassata di Marcus Rashford da oltre venti metri che bacia la traversa e si infila in porta. La reazione dei Citizens arriva nel secondo tempo ed è targata Phil Phoden che segna al 56' e all'80' con una prodezza di mancino da fuori area. Haaland, che ha sbagliato un gol praticamente fatto spedendo alto sulla riga di porta, si iscrive alla festa al 91' chiudendo i discorsi sul 3-1 per la squadra di Guardiola.

La classifica dopo 27 giornate

1) Liverpool 63

2) Manchester City 62

3) Arsenal 58*

4) Aston Villa 55

5) Tottenham 50*

6) Manchester United 44

7) West Ham 42

8) Newcastle 40

9) Brighton & Hove Albion 39

10) Wolverhampton 38

11) Chelsea 36*

12) Fulham 35

13) Bournemouth 31*

14) Crystal Palace 28

15) Brentford 26

16) Everton 25

17) Nottingham Forest 24

18) Luton Town 20*

19) Burnley 13

20) Sheffield United 13*

* una partita in meno