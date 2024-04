Premier League, 33esima giornata: ko Arsenal e Liverpool. Tonfo Tottenham

Milano, 15 aprile 2024 - È una delle corse al titolo più avvincenti degli ultimi anni in Premier League. Tre squadre in due punti e basta un semplice passo falso per cambiare tutto. Un po' come avvenuto in questa trentatreesima giornata dove il Liverpool e l'Arsenal hanno lasciato per strada punti cruciali contro Crystal Palace e Aston Villa. Chi sorride è Pep Guardiola che con il suo Manchester City ha battuto 5-1 il Luton Town. La vittoria dell'Aston Villa inguaia anche il Tottenham nella lotta al quarto posto, visto che gli Spurs sono usciti da St James' Park con 4 gol su groppone. Turno che si chiuderà questa sera con il posticipo alle 21 tra Chelsea e Everton. Ripercorriamo i match e vediamo la classifica.

Tutti i match del weekend

Si comincia sabato e subito con le marce alte. Il Newcastle non fa sconti a un brutto Tottenham e vince 4-0. Al 30' la sblocca Alexander Isak, poi tempo due minuti che raddoppia Anthony Gordon. Le cose non cambiano nella ripresa e il pallino del gioco lo ha sempre la squadra di casa, mentre quella di Postecoglu si accontenta di un possesso palla sin troppo sterile (27% a 73% la statistica a fine gara). Al 51' arriva la doppietta di Isak, mentre il poker lo cala a 3 dalla fine Fabian Schar. Passiamo a sabato con la vittoria del Brentford contro lo Sheffield United per 2-0. Dopo le occasioni di Jensen e Maupay nel primo tempo, nel secondo Mbeumo serve Damsgaard, il suo cross viene deviato in rete da Arblaster per il (auto)gol del meritato vantaggio. All'ex Sampdoria viene poi annullata la rete del 2-0 per un fallo in avvio di azione, ma al 93' il raddoppio arriva con Onyeka che chiude il match. IL Manchester City va a valanga sul Luton Town (che conta ben 12 infortunati) per 5-1. Dopo meno di due minuti Haaland calcia al volo e colpisce il volto di Hashioka, che devia in rete per lo sfortunato autogol. Gioca sempre e solo il City che con Matheus Nunes e De Bruyne sfiora il raddoppio, che arriva al 63' con l'ex Inter Kovacic. Gli ospiti si fanno vedere con la traversa di Woodrow, ma Doku è incontenibile e prima si procura il rigore realizzato da Haaland e poi segna lui in azione personale il gol del 4-1. Nel mezzo la rete di Barkley sul pasticcio tra Ederson e Matheus Nunes. Nel finale c'è spazio anche per la rete di Gvardiol che fissa il punteggio sul 5-1. Pari tra Nottingham Forest e Wolverhampton, ma quanti rimpianti per i padroni di casa. Al 40' Cunha prende palla, salta Omobamidele, calcia forte e trova l'angolino per il vantaggio. Il Nottingham Forest non si perde d'animo e pareggia nel recupero col gol dell'ex: Gibbs-White insacca sull'assist di Gio Reyna. Nella ripresa si ribalta la partita con il gol di Danilo, ma tempo quattro minuti che Sels esce maluccio e la palla arriva tra i piedi di Cunha che da due passi fa doppietta e 2-2. Da qui in poi è assolo Nottingham: ci provano Hudson-Odoi e Danilo, ma Josè Sà è in gran giornata e dice no a tutti e due. Tra Burnley e Brighton finisce 1-1 in un match caratterizzato soprattutto dagli errori dei portieri. De Zerbi sfiora il vantaggio con Adingra e Joao Pedro, ma dopo il primo tempo è ancora parità. Nel secondo meglio il Burnley in avvio con Fofana che di testa va vicino al gol. Al 74' Verbruggen sbaglia tutto sul retropassaggio di Baleba e calcia addosso a Brownhill che fa 1-0. Ancora peggio fa Muric poco dopo: retropassaggio di Berge lento e senza pressione, il portiere incredibilmente non controlla, la palla gli passa sotto il piede e arriva l'autogol. Pari anche tra Bournemouth e Manchester United, con i Red Devils che escono col sorriso visto l'andamento della gara. Al 15' retropassaggio di Garnacho che manda in tilt Kambwala, che scivola e lascia passare Solanke che vola verso la porta e deposita l'1-0. La risposta arriva alla mezz'ora con la prima occasione dello United fino a questo momento: Garnacho serve Bruno Fernandes, che si aggiusta il pallone e pareggia. Tempo sei minuti che la difesa di Ten Haag ne combina un'altra: nessuno si prende Kluivert che ringrazia e fa 2-1 in maniera sin troppo facile. Serve un grande Onana per evitare il tracollo dello United, l'ex Inter è decisivo più volte su Kerkez nell'arco della partita. Al 65' mano di Smith, rigore di Bruno Fernandes e pareggio quasi inaspettato. Unal e compagni si vedono concedere un rigore al 95', ma il Var interviene: è punizione, il contatto tra Kambwala e Christie avviene fuori area e non si crea nulla di che. Si arriva a domenica con il Liverpool e l'Arsenal chiamati a rispondere al City e invece avviene l'impensabile. La squadra di Klopp, dopo la batosta con l'Atalanta, perde 0-1 contro il Crystal Palace. Al 14' Mitchell mette dentro per Eze che è tutto solo in area e porta avanti i suoi. Poi arrivano la traversa di Endo, le occasioni di Salah e Luis Diaz parate da Henderson che oggi davvero ha tirato giù la saracinesca e inguaia i Reds. Non se la passa meglio l'Arsenal che cade all'Emirates contro l'Aston Villa 0-2. Le occasioni arrivano a fine primo tempo: al 38’ Watkins colpisce il palo, mentre un minuto il Dibu Martinez salva di piede su Trossard. I Villans passano all'84' con Bailey e poi Watkins tre minuti dopo gela completamente l'Arsenal raddoppiando. Nell'ultimo match di giornata il Fulham vince contro il West Ham. Il mattatore della gara è Andreas Pereira che segna una doppietta: primo gol al nono minuto e secondo al 72'. Nel mezzo non ci sono tantissime occasioni, se non quelle di Coufal da una parte e William e Muniz dall'altra.

La classifica dopo 33 giornate

1) Manchester City 73*

2) Arsenal 71*

3) Liverpool 71*

4) Aston Villa 63

5) Tottenham 60*

6) Manchester United 50*

7) Newcastle 50*

8) West Ham 48

9) Chelsea 44***

10) Brighton & Hove Albion 44*

11) Wolverhampton 43*

12) Bournemouth 42*

13) Fulham 42

14) Crystal Palace 33*

15) Brentford 32

16) Everton 27**

17) Nottingham Forest 26

18) Luton Town 25

19) Burnley 20

20) Sheffield United 16*

* una partita in meno / ** due partite in meno / *** tre partite in meno