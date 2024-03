Premier League, 28esima giornata: pareggio tra City e Livepool, Arsenal in vetta.

Milano, 11 marzo 2024 - Nel ventottesimo turno di Premier League tutti gli occhi erano puntati sulla sfida scudetto tra Liverpool e Manchester City, terminata 1-1 con tante polemiche per un rigore netto non fischiato ai padroni di casa all'ultimo minuto. Chi ne approfitta è l'Arsenal che, vincendo contro il Brentford, si porta in testa con 64 punti, al pari proprio della squadra di Klopp e a +1 su quella di Guardiola. Ma oltre alla lotta scudetto è accesissima anche quella per l'Europa: il Tottenham ha travolto l'Aston Villa di Emery, successi anche per United, Brighton e Wolverhampton. Al momento, dal quarto al nono posto ci sono solo 12 punti di differenza. Questa sera il 28° turno si completerà con Chelsea-Newcastle alle ore 21. Ripercorriamo le sfide del weekend e vediamo come cambia la classifica.

Tutti i match del weekend

Si comincia il sabato con cinque partite. Il Manchester United di Ten Hag batte l'Everton per 2-0 grazie a due calci di rigore: il primo realizzato da Bruno Fernandes al 12' e il secondo da Marcus Rashford al 36'. Non è mancata la sofferenza ai Red Devils che in più di una occasione sono stati graziati da Beto, Doucouré e compagni che non sono riusciti a segnare nonostante i 23 tiri totali (6 in porta). Pareggiano 1-1 Crystal Palace e Luton Town, un risultato che lascia l'amaro in bocca a Glasner e i suoi ragazzi per come è maturato. Al Selhurst Park Mateta sblocca il match per i padroni di casa al minuto 11, su assist di Munoz, poi partita con ritmi bassi, giocata soprattutto a centrocampo e, senza dubbio, molto fallosa (20 falli per il Palace, 11 per il Luton). Al 96' arriva la beffa: da oltre trenta metri sulla destra la palla viene crossata in area, Woodrow gira di testa alla disperata, la palla si infila perfettamente a fil di palo per il pareggio all'ultimo secondo. Pari anche tra Bournemouth e Sheffield United, con i padroni di casa che rimontano due gol di scarto. Pronti, via e al 14' Solanke sbaglia un calcio di rigore per i padroni di casa, poi al 27' Harner stappa il match e Robinson in avvio di ripresa fa 0-2. Da lì in poi parte un vero e proprio assedio del Bournemouth che si vede pure annullare un gol al 68'. Sembra una di quelle partite stregate, dove la palla davvero non può entrare in porta per gli uomini di Iraola. Il Vitality Stadium fa sentire il suo appoggio e al 74' Ouattara accorcia le distanza. Non si fermano i padroni di casa che vogliono il pareggio e lo ottengono al minuto 91 con il subentrato Unal che segna al dodicesimo tiro in porta della gara del Bournemouth (32 tiri totali). Vittoria importante per il Wolverhampton in chiave Europa, battuto 2-1 il Fulham. Accade tutto nel secondo tempo con Ait-Nouri che al 52' sblocca la sfida da distanza ravvicinata e poi al 67' il tiro dal limite dell'area di Semedo viene deviato da Cairney che spiazza il suo portiere e regala il doppio vantaggio. Il Fulham segna quando ormai è troppo tardi, al 98', con Iwobi. Non si ferma l'Arsenal di Arteta che batte 2-1 il Brentford nell'ultimo match del sabato. Al 19' Declan Rice mette subito le cose in chiaro per i padroni di casa, che poi tengono il risultato fino agli ultimi minuti del primo tempo quando il solito Wissa trova il gol del pari. Pressa l'Arsenal che non vuole buttare via punti nella corsa scudetto e all'86' Kai Havertz segna il gol che vale i tre punti. La domenica si apre con la stravittoria del Tottenham in casa dell'Aston Villa. Dopo un primo tempo non esaltate, per usare un eufemismo, la squadra di Postecoglu entra in campo con tutt'altro piglio nella seconda frazione. Maddison apre i giochi al 50', l'Aston Villa è scosso e in tre minuti prende pure il secondo gol da Brennan Johnson. Al 65' finisce, virtualmente, la gara dei padroni di casa con McGinn che si fa buttare fuori. Negli ultimi minuti, con la squadra di Emery a trazione anteriore per cercare il miracolo, arrivano altre due reti degli Spurs: prima Son al 91' e poi Werner al 94'. Evitano una brutta sconfitta gli Hammers, che pareggiano all'ultimo secondo contro il Burnley. All'Olympic Stadium la squadra di Moyes va sotto all'11' a causa del gol di Fofana, poi Mavropanos è sfortunato nel recupero del primo tempo e dopo una carambola la mette nella porta sbagliata. Paquetà risveglia i suoi nel primo minuto del secondo tempo e da lì parte il forcing del West Ham. All'88' il Var nega il gol del pareggio, che però arriva tre minuti dopo con Danny Ings che riceve il cross in area sulla sinistra, controlla, si gira e col destro la mette sul palo lontano. Torna a vincere De Zerbi: Brighton 1-0 Nottingham Forest. A decidere il match la punizione battuta dalla riga di fondo, sulla sinistra dell'area di rigore sul primo palo, incomprensione tra il portiere Sels e il difensore Omobamidele, con il secondo che devia di testa nella sua porta. L'ultima sfida di giornata è stata quella tra Liverpool e Manchester City. Gli uomini di Klopp rischiano subito con un tiro da fuori di Haaland, poi si vedono annullare l'1-0 di Diaz per un fuorigioco di Nunez a inizio azione. Terribile difesa su angolo al minuto 23', con Stones che si ritrova tutto solo e porta in vantaggio i Citizens. I padroni di casa non si buttano giù, ci provano Szoboszlai e Diaz ma non trovano la porta, poi in apertura di secondo tempo follia difensiva del City con Ederson che deve uscire alla disperata e atterra Nunez. Dal dischetto va Mac Allister che batte molto bene e, nonostante il portiere ospite avesse indovinato la traiettoria, fa 1-1. Le due squadra hanno la possibilità di vincerla, soprattutto il Liverpool con Nunez che proprio non riusciva a buttarla dentro quest'oggi. Al 98' c'è un intervento folle di Doku in area d irogre che colpisce Mac Allister al petto con il piede destro, ma nonostante la revisione al Var non è stato assegnato un rigore più che solare. Finisce 1-1 la sfida scudetto.

La classifica dopo 28 giornate

1) Arsenal 64

2) Liverpool 63

3) Manchester City 63

4) Aston Villa 55

5) Tottenham 53*

6) Manchester United 47

7) West Ham 43

8) Brighton & Hove Albion 42

9) Wolverhampton 41

10) Newcastle 40*

11) Chelsea 36**

12) Fulham 35

13) Bournemouth 32*

14) Crystal Palace 29

15) Brentford 26

16) Everton 25

17) Nottingham Forest 24

18) Luton Town 21*

19) Burnley 14

20) Sheffield United 14

* una partita in meno