Premier League, al Chelsea il big match col Tottenham. Nuovo pareggio per il City

Roma, 9 dicembre 2024 – Il big match della quindicesima giornata di Premier League tra Tottenham e Chelsea lo vincono i blues, che si impongono per 4-3 e staccano Arsenal e City in classifica. Ora Maresca e i suoi sono secondi da soli a 4 punti dal Liverpool, che non ha giocato il derby del Merseyside a causa del maltempo che si è abbattuto sulla città. Non è ancora guarito il Manchester City: contro il Crystal Palace, infatti, gli uomini di Guardiola non sono andati oltre il pareggio, chiudendo la partita in 10 uomini a causa dell’espulsione di Rico Lewis all’84’. I citizens non riescono a dare continuità alla buona vittoria contro il Nottingham Forest e restano al quarto posto in classifica a quota 27 punti. Pareggia anche l’Arsenal sul campo del Fulham in una sfida tutt’altro che banale: per Arteta è il primo pareggio dopo 3 vittorie consecutive, mentre per Marco Silva è il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro il Brighton e il pareggio con il Tottenham. Ancora male il Manchester United, che perde in casa contro il Nottingham Forest: la cura Amorim non sembra aver dato i frutti sperati, mentre la squadra di Espirito Santo resta al quinto posto in classifica, col mirino sul Manchester City, che ora dista solo due punti.

Le partite della quindicesima giornata di Premier League

Al Selhurst Park il Crystal Palace è passato immediatamente in vantaggio con Daniel Muñoz, e ci ha dovuto pensare il solito Haaland a riportare il match in parità, al 30’. I padroni di casa, però, sono tornati sopra al 56’ grazie a Lacroix, ma il City ha trovato il pareggio al 68’ con Rico Lewis, che poi è stato espulso all’84’. Guardiola e i suoi hanno evitato la sconfitta, ma questo pareggio è la dimostrazione che il City non è ancora guarito del tutto. Guadagna solo un punto anche l’Arsenal di Arteta nella sfida contro il Fulham, nella quale a passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con la rete di Raul Jimenez all’11’. I gunners hanno riportato il match in equilibrio con Saliba al 52’ dopo un lunghissimo controllo al VAR per possibile fuorigioco, uscendo indenni dal Craven Cottage ma con il rimpianto di non aver conquistato altri 2 punti che gli avrebbero permesso di staccare ancora di più il City.

Seconda sconfitta di fila per il Manchester United di Amorim, che non riesce a fare il salto di qualità che si pensava si facesse con il cambio in panchina: all’Old Trafford contro il Nottingham Forest, Milenkovic porta in vantaggio i suoi al 2’, e al 18’ arriva il pareggio da parte di un altro ex della Serie A: Rasmus Højlund, che segna il suo quinto gol stagionale. Al 47’ arriva nuovamente il vantaggio del Forest con Gibbs-White, che al 54’ si porta addirittura sul 3-1 grazie a Wood. Il Man United accorcia le distanze con Bruno Fernandes al 61’, ma, al termine della gara, è la squadra di Espirito Santo a portare a casa i 3 punti. Grandissima prova del Chelsea, che espugna il Tottenham Hotspur Stadium e si porta al secondo posto in solitaria: dopo essere andati sotto per 2 reti a 0, i blues pareggiano grazie ai gol di Sancho (17’) e Palmer (61’, rig.), per poi ribaltare la partita al 73’ con Enzo Fernandez. All’84’ arriva anche il 4-2 dei blues ancora grazie a Palmer, che, nuovamente dal dischetto, batte Forster con un dolcissimo cucchiaio. Sul finale arriva la rete di Son, ma non può evitare la sconfitta dei suoi: seconda vittoria di fila dei blues e secondo k.o. consecutivo per gli Spurs.

Quattro reti anche per il Brentford, che sconfigge il Newcastle con un sonoro 4-2: Mbueno, Wissa, Collins e Schade i marcatori delle “Bees”, mentre Isak e Barnes quelli dei bianconeri. Grazie a questo risultato, la squadra di Frank raggiunge il Fulham al nono posto, staccando proprio i Magpies, che restano fermi a quota 20 lunghezze al pari del Tottenham.

All’Aston Villa, invece, basta Jhon Duran per superare un Southampton sempre più ultimo: nono centro stagionale per il ventenne colombiano, che ha su di sé le attenzioni di mezza Europa. Il Leicester raggiunge nei minuti finali il Brighton grazie alla rete di Bobby Reid e conquista un punto importantissimo in ottica salvezza: secondo risulato utile per le foxes, che raggiungono quota 14, mentre il Brighton si riprende dalla sconfitta contro il Fulham e tiene saldo il settimo posto, al pari del Bournemouth, che supera 2-1 l’Ipswich Town. West Ham – Wolverhampton, in programma questa sera alle 21, chiuderà il quindicesimo turno di Premier League.

Risultati Premier League giornata 15

Brentford – Newcastle 4-2 8’ Mbuemo (Bre), 11’ Isak (New), 28’ Wissa (Bre), 32’ Barnes (New), 56’ Collins (Bre), 90’ Schade (Bre)

Aston Villa – Southampton 1-0 24’ Duran

Crystal Palace – Manchester City 2-2 4’ Muñoz (Cry), 30’ Haaland (Mci), 56’ Lacroix (Cry), 68’ Lewis (Mci)

Manchester United – Nottingham Forest 2-3 2’ Milenkovic (Not), 18’ Højlund (Mun), 47’ Gibbs-White (Not), 54’ Wood (Not), 61’ Bruno Fernandes (Mun)

Fulham – Arsenal 1-1 11’ Jimenez (Ful), 52’ Saliba (Ars) Leicester - Brighton 2-2 37’ Lamptey (Bri), 79’ Minteh (Bri), 86’ Vardy (Lei), 91’ Reid (Lei)

Ipswich Town – Bournemouth 1-2 21’ Chaplin (Ips), 87’ Unal (Bou), 95’ Quattara (Bou)

Tottenham – Chelsea 3-4 5’ Solanke (Tot), 11’ Kulusevski (Tot), 17’ Sancho (Che), 61’ 84’ rig. Palmer (Che), 73’ Enzo Fernandez (Che), 96’ Son (Tot)

Classifica

Liverpool* 35

Chelsea 31

Arsenal 29

Manchester City 27

Nottingham Forest 25

Aston Villa 25

Brighton 24

Bournemouth 24

Brentford 23

Fulham 23

Tottenham 20

Newcastle 20

Manchester United 19

West Ham* 15

Everton* 14

Leicester 14

Crystal Palace 13

Ipswich Town 9

Wolverhampton* 9

Southampton 5

*una gara in meno