Premier League: risultato tennistico del Liverpool, Tottenham ko. Il City perde ancora

Roma, 23 dicembre 2024 – Il Liverpool torna alla vittoria contro il Tottenham: nel match del Tottenham Hotspur Stadium vengono segnati addirittura nove gol, per il 6-3 finale dei reds, che allungano sul Chelsea. Grazie a questa vittoria e al pareggio dei blues contro l’Everton (0-0), gli uomini di Slot salgono nuovamente a +5 sulla seconda posizione, con la possibilità di allungare ulteriormente quando verrà recuperato il derby del Merseyside, che non è stato giocato a causa del maltempo. Il pareggio del Chelsea è una buona notizia anche per l’Arsenal: i gunners, infatti, superano il Crystal Palace con un rotondo 5-1 e si portano a due sole lunghezze dai blues. Arteta e i suoi, però, devono anche guardarsi le spalle, dato che il Nottingham Forest centra la terza vittoria consecutiva e rimane solo a due punti di distacco dalla terza piazza. Sprofonda il Manchester City, che al Villa Park trova la nona sconfitta nelle ultime dodici gare stagionali: i citizens non riescono più ad uscire dalla crisi, e ora si trovano addirittura al settimo posto in classifica, superati proprio dai Villans. Male anche il Manchester United, che in casa perde contro il Bournemouth.

Le partite della diciassettesima giornata di Premier League

La diciassettesima giornata di Premier League si apre con la sconfitta del Manchester City al Villa Park: nel match delle 13:30 di sabato apre le danze Duran al 16’ e raddoppia Morgan Rogers al 65’. Il City si sveglia troppo tardi, trovando la rete soltanto al 93’ con Foden che non può evitare la sconfitta e il sorpasso in classifica proprio da parte dei Villans. West Ham e Brighton si dividono la posta in palio: al London Stadium finisce 1-1 nel segno di Wieffer e Kudus, che segano le uniche due reti della sfida nell’arco di sette minuti, la prima al 51’ e la seconda al 58’. Secondo successo di fila per il Newcastle, che dopo il 4-0 rifilato al Leicester nella scorsa giornata supera con lo stesso risultato l’Ipswich Town e rilancia le sue ambizioni europee. Isak (autore di una tripletta) e Murphy permettono ai Magpies di salire all’ottavo posto in classifica, a -1 dal Manchester City. Continua la marcia del Nottingham Forest, che grazie al 2-0 ai danni del Brentford sale addirittura al quarto posto in classifica a -2 dalla terza piazza: il match viene aperto dalla rete dell’ex Torino Ola Aina al 38’ e viene chiuso da Elanga al 51’. Dilaga l’Arsenal contro il Crystal Palace nel segno di Gabriel Jesus: dopo un digiuno durato 326 giorni, l’ex attaccante del Manchester City torna al gol segnando una doppietta. Le altre reti del match vengono segnate da Havertz (38’), Martinelli (80’) e Rice (84’), mentre per il Crystal Palace l’unico gol viene segnato da Sarr all’11. Con questo risultato, complice lo 0-0 del Chelsea contro l’Everton, i gunners si avvicinano sensibilmente alla seconda posizione, che ora dista solo due lunghezze. La vittoria nel derby contro il Manchester City non rilancia il Man United di Amorim, che davanti al suo pubblico viene sconfitto per 3-0 dal Bournemouth: Huijsen, Kluivert e Semenyo decidono la partita, permettendo a Iraola di salire fino al quinto posto in classifica, in condivisione con l’Aston Villa. Finisce a reti bianche il match tra Fulham e Southampton, mentre il Wolverhampton torna alla vittoria: contro il Leicester le wolves si impongono con un netto 3-0 firmato Guedes, Rodrigo Gomes e Matheus Cunha, e si avvicinano alla zona salvezza, che ora dista solo due punti. Nel posticipo, il Liverpool supera il Tottenham con un risultato tennistico: al Tottenham Hotspur Stadium, infatti, Slot batte Postecoglou 6-3 e allunga sul Chelsea secondo: doppiette di Luis Diaz e Salah, Mac Allister e Szoboszlai per i reds, mentre per gli Spurs segnano Maddison, Kulusevski e Solanke.

Risultati Premier League giornata 17

Aston Villa – Manchester City 2-1 16’ Duran (AVL), 65’ Rogers (AVL), 93’ Foden (Mci)

West Ham – Brighton 1-1 51’ Wieffer (Bri), 58’ Kudus (Wha)

Ipswich Town – Newcastle 0-4 1’, 45+2’, 54’ Isak (New), 32’ Murphy (New)

Brentford – Nottingham Forest 0-2 38’ Ola Aina (Not), 51’ Elanga (Not)

Crystal Palace – Arsenal 1-5 6’, 15’ Gabriel Jesus (Ars), 11’ Sarr (Cry), 38’ Havertz (Ars), 60’ Martinelli (Ars), 84’ Rice (Ars)

Everton – Chelsea 0-0

Manchester United – AFC Bournemouth 0-3 29’ Huijsen (Bou), 61’ rig. Kluivert (Bou), 63’ Semenyo (Bou)

Fulham – Southampton 0-0

Leicester City – Wolverhampton 0-3 19’ Guedes (Wol), 36’ Rodrigo Gomes (Wol), 44’ Matheus Cunha (Wol)

Tottenham – Liverpool 3-6 23’, 85’ Luis Diaz (Liv), 36’ Mac Allister (Liv), 41’ Maddison (Tot), 45+1’ Szoboszlai (Liv), 54’, 61’ Salah (Liv), 72’ Kulusevski (Tot), 83’ Solanke (Tot)

Classifica Premier League

Liverpool* 39, Chelsea 35, Arsenal 33, Nottingham Forest 31, AFC Bournemouth 28, Aston Villa 28, Manchester City 27, Newcastle 26, Fulham 25, Brighton 25, Tottenham 23, Brentford 23, Manchester United 22, West Ham 20, Everton* 16, Crystal Palace 16, Leicester City 14, Wolverhampton 12, Ipswich Town 12, Southampton 6.

*una gara in meno