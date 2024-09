Premier League, seconda giornata: il Chelsea ne fa 6, bene Arsenal e City

Milano, 26 agosto 2024 - E' tornata la Premier League e lo ha fatto in grande stile. Subito tanto spettacolo e tanti gol nella seconda giornata del campionato più avvincente del mondo. Due i risultati più emblematici: il 6-2 con cui il Chelsea ha vinto al Molineux contro il Wolverhampton e il 4-0 che il Tottenham ha rifilato all'Everton. Non sbagliano le big: vittorie comode per Liverpool e Arsenal, entrambi 2-0, mentre il Manchester City va sotto con l'Ipswich Town e poi rimonta chiudendo sul 4-1 con il solito Haaland protagonista. Male il Manchester United che perde in casa del Brighton & Hove Albion per 2-1 con un gol annullato in maniera comica: Garnacho da due passi mette in porta, ma la palla viene deviata sulla riga da Zirkzee - che a sua volta aveva provato ad arrivare sul pallone - e, dunque, viene giustamente fischiato l'offside dell'attaccante ex Bologna. Ripercorriamo tutti i risultati della seconda giornata di Premier League.

I risultati della seconda giornata

Il secondo turno di Premier League si è aperto sabato con la vittoria del Brighton sul Manchester United per 2-1. I Seagulls hanno aperto le marcature al 32' con un goal di Danny Welbeck. L'attaccante ha segnato su assist di Mitoma, andando in scivolata sul pallone con una rete da centravanti vecchio stampo. Il Manchester United ha pareggiato al 60' grazie al sinistro di Amad Diallo. Poi al 71' c'è l'episodio chiave del match:.Zirkzee va in allungo sulla palla, che stava terminando in porta dopo il tocco di Garnacho, ma era in posizione di fuorigioco perché tra lui e la porta, essendo sulla linea, non c'era nessuno. La rete è stata di conseguenza annullata e nel recupero ci ha pensato Joao Pedro a far impazzire tutto l’Amex Stadium segnando il gol vittoria. Il Tottenham di Postecoglu domina e vince 4-0 contro l'Everton. Partita senza mai storia, con Bissouma che apre le marcature al 14' e dopo meno di dieci minuti Son raddoppia. Tante le occasioni del Tottenham, mentre l'Everton chiuderà la partita con un solo tiro in porta. Nel seocndo tempo l'ex Atalanta Romero fa 3-0, il poker lo cala al 77' Heung-min Son che realizza così la sua doppietta personale. Vittoria esterna per il West Ham che batte 0-2 il Crystal Palace. Gara aperta e molto divertente, con gli Hammers che la sbloccano solo al 67' con la rete del solito Soucek, bissata cinque minuti dopo da Jarrod Bowen. Vittoria di misura per il Nottingham Forest che in casa del Southampton passa al 70' grazie alla rete di Morgan Gibbs-White. Il Fulham batte 2-1 il Leicester City, con Smith Rowe che segna al 18' e apre le danze. Le Foxes reagiscono e pareggiano poco prima della pausa, al minto 38, con Faes. Nel secondo tempo i padroni di casa ne hanno di più e costruiscono più occasioni e al 70' Iwobi fa 2-1. Nell'ultima gara del sabato il Manchester City di Guardiola regola il neopromosso Ipswich Town. Gli ospiti passano addirittura in vantaggio dopo 7 minuti: Johnson lancia Szmodics che fa passare il pallone sotto le gambe di Ederson. Ma al 12' è già 1-1 con il rigore di Haaland, che con il pareggio si assicura un record: ha finora segnato contro tutte e 23 le squadre di Premier contro cui ha giocato. La rimonta si chiude due minuti dopo con Savio che vede De Bruyne, il belga non sbaglia e porta avanti i suoi. Da goleador ad assistman, suo "ruolo" naturale, KDB che al 16'. serve ancora Haaland il pallone del tris. Il norvegese, nella ripresa, cala il tris all'88' trovando di sinistro l'angolino basso sul primo palo. Nella giornata di domenica il Chelsea vola sul malcapitato Wolverhampton. Dopo due minuti di gioco gli ospiti sono già avanti di un gol, grazie al colpo di testa di Nicolas Jackson. I Wolves riportano l’incontro in equilibrio: al 27’ Ait-Nouri trova Cunha dentro l’area che calcia da buona posizione di destro e firma l’1-1. Al 45' arriva la prima rete stagionale di Cole Palmer, che da fuori beffa il portiere e riporta i blues in vantaggio, ma solo per un attimo: in pieno recupero Strand Larsen fa 2-2. Nel secondo tempo c'è una sola squadra in campo, guidata da un eccezionale Noni Madueke che ne fa tre. Al 49’ chiude con il sinistro sporcato da Ait-Nouri che beffa Jose Sá, al 58’ con un bel diagonale destro da posizione defilata e al 63’ ancora con il destro a tu per tu con il portiere portoghese. Nel finale c'è gloria pure per Joao Felix che segna sull'assist di Pedro Neto. Finisce con un roboante 2-6 al Molineux. Esordio vincente davanti al suo pubblico per Arne Slot e il Liverpool che vince 2-0 contro il Brentford. I padroni di casa partono subito forte e passano in vantaggio già al 13’: Diogo Jota guida un contropiede perfetto e serve poi Luis Diaz che non sbaglia. Il 2-0 arriva al 70’: imbucata di Luis Diaz e stoccata perfetta del solito Momo Salah. Nell'ultima gara il Bournemouth pareggia 1-1 contro il Newcastle, al gol di Tavernier al 37' risponde Anthony Gordon per le Magpies al 77'.