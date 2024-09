Premier League, sesta giornata: crollo United, poker del Chelsea, ok Liverpool, pari City

Milano, 30 settembre 2024 - Sesto turno di Premier League che, come sempre, regala gol ed emozioni. Il Manchester City di Pep Guardiola frena a Newcastle, con Tonali e compagni che riescono a strappare un punto importante. A far festa, oltre ai bianconeri, anche Liverpool e Arsenal che battono, rispettivamente, Wolverhampton e Leicester. Continua il momento positivo del Chelsea, ora quarto in classifica a breve distanza dalle prime, grazie a un super Cole Palmer che ne fa addirittura quattro e premette alla squadra di Maresca di battere il Brighton. Chi continua a vivere un momento no è il Manchester United che a Old Trafford perde 0-3 contro il Tottenham e Bruno Fernandes rimedia un cartellino rosso. Sesto turno che si chiuderà questa sera con il posticipo tra Bournemouth e Southampton. Ripercorriamo le gare di giornata.

Tutti i match del weekend

Turno di Premier che comincia sabato, con uno dei big match di giornata, quello tra Newcastle e Manchester City. A sbloccare un primo tempo complicato per Guardiola ci pensa Gvardiol che, servito da Grealish in area, riesce a fare un moviemento da attaccante vero (nonostante sia un difensore) per liberare il destro a giro rasoterra che batte il portiere. Ma i Magpies non mollano e, nella ripresa, trovano l'1-1 su calcio di rigore: Ederson atterra in area Gordon, rimediando il giallo prima della trasformazione dell'attaccante. Nel secondo tempo gli animi si scaldano con Tonali e Grealish, mentre Pope salva su Bernardo Silva. Pareggio 1-1 del City a casa del Newcastle.

Festeggia l'Arsenal che ne rifila 4 al Leicester. All'Emirates Martinelli stappa il match al 20'. L’Arsenal gioca meglio e nel recupero del primo tempo si porta sul 2-0: questa volta a segnare è Trossard, su assist proprio di Martinelli. Il Leicester incassa e risponde subito a inizio ripresa: ad accorciare le distanze per le Foxes ci pensa Justin al 47’, ma la partita è nelle mani dell'Arsenal che sfiora il tris con Gabriel e Calafiori prima e con Trossard (palo) poi. Il Leicester pareggia con un gol bellissimo di Justin al volo che gli vale la doppietta, ma poi i Gunners aggiustano la mira e tornano avanti con l'autogol di Ndidi, sfortunato dopo un tocco di Trossard, e al 99' con Havertz.

Stesso risultato, 4-2, in Chelsea Brighton ma qui con un super protagonista: Cole Palmer, autore di quattro reti. A stappare la partita al 7’ sono gli ospiti con Rutter, bravo a incornare sul cross di Baleba. Poi sale in cattedra Palmer che pareggia al 22. La squadra di Maresca vola e al 28’ si porta avanti con l’impeccabile rigore di Palmer: l’inglese tre minuti più tardi trova anche la tripletta personale, con un calcio di punizione. Prima della pausa c'è anche la rete di Beleba e il quarto gol di Palmer. Nella ripresa, il Chelsea trova anche il 5-2 con Cucurella, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Vittoria esterna per il Liverpool a casa del Wolverhampton per 1-2. Al 40' sbaglia tutto Szoboszlai che si divora lo 0-1, ma Konate poco dopo segna il gol del vantaggio. A inizio ripresa Salah non sfrutta un regalo enorme di Lemina e il risultato cambia allora a favore dei Wolves al 57’: Ait-Nouri approfitta di un’insolita dormita difensiva del Liverpool. La replica dei Reds è immediata: Jota si procura un rigore e Salah lo realizza per il 1-2 finale. Pareggio tra Brentford e West Ham con le reti di Mbuemo e il pareggio ospite di Soucek. Vince in trasferta il Fulham contro il Nottingham per 0-1 grazie al gol decisivo di Raul Jimenez su rigore al 51', procurato da Andreas Pereira.

Il nuovo Everton dei Friedkin debutta con una vittoria contro il Crystal Palace per 2-1. A sbloccare il match sono però i londinesi, portati in vantaggio da Guehi al 10’, su assist di Lacroix. I Toffees riescono quindi a ribaltare il risultato nella ripresa, andando a segno per due volte tra il 47’ e il 54’: a segnare una doppietta è McNeil. Si arriva a domenica con due gare, la prima il pareggio 2-2 tra Ipswich Town e Aston Villa. I padroni di casa vanno avanti con Delap, poi i Villans ribaltano la partita in meno di trenta minuti con Watkins protagonista che prima fa assist a Rogers e poi segna su invito di Bailey. Al 72’ gli uomini di McKenna riportano l’incontro in equilibrio, con la doppietta personale di Delap.

In chiusura, la brutta sconfitta del Manchester United contro il Tottenham per 0-3. Pronti via e gli ospiti colpiscono subito, con van de Ven che parte in solitaria dalla difesa, arriva fino in fondo e apparecchia per il tocco facile facile di Johnson per l’1-0 al terzo minuto. Nel Tottneham mancano Son e Richarlison, ma i ragazzi di Postecoglu hanno vita facile contro uno United che, tolti due tiri di Zirkzee e Garnacho fatica a creare. A pochi istanti dall’intervallo la partita cambia nuovamente, con la follia di Bruno Fernandes che alza la gamba sulla coscia di Maddison e viene espulso. Nella ripresa è assolo Spurs, sfruttando l'uomo in più. al 47’: galoppata sulla destra di Johnson, che tocca al centro per la zampata dell’ex Juventus Kulusevski. A meno di un quarto d’ora dal termine la squadra di Postecoglou scrive la parola fine al match, con Solanke che sfiora quanto basta a pochi passi dalla linea di porta dopo la spizzata di Sarr.