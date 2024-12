Premier League, ufficiale Juric al Southampton. City, crisi senza fine: ko anche con l’Aston Villa

Il Manchester City non riesce a uscire dalla crisi. La squadra di Pep Guardiola, nella 17esima giornata di Premier League, è stata sconfitta ieri per 2-1 in casa dell’Aston Villa, che ha colto l’occasione per strapparle il quinto posto in classifica. I giocatori di Unai Emery hanno aperto le marcature al 16’ con il colombiano Jhon Duran e al 19 della ripresa ha raddoppiato Morgan Rogers. È arrivato troppo tardi, al 48’, il gol del 2-1 realizzato da Phil Foden. Nelle ultime dodici partite, tra tutte le competizioni, il City ha ottenuto solo una vittoria, contro nove sconfitte e due pareggi.

Guardiola ora deve fare i conti anche con l’assenza di Ruben Dias, difensore che dovrà stare fuori per infortunio alcune settimane.

Il Liverpool capolista è atteso oggi all’esame Tottenham in trasferta (17.30). Due punti più giù c’è il Chelsea guidato da Enzo Maresca, atteso oggi (15) dalla sfida in casa dell’Everton.

Esonerato poco più di un mese fa dalla Roma, Ivan Juric torna subito in pista: ufficiale l’ingaggio del 49enne croato come nuovo allenatore del Southampton al posto di Russell Martin. Contratto di 18 mesi per Juric, che avrà il compito di condurre i Saints, ora ultimi, alla salvezza.