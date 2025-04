Il PSG è imbattibile: battuto il record del Milan degli “invincibili”

Parigi, 23 aprile 2025 – Continua la stagione pressoché perfetta del Paris Saint-Germain, che si prepara per la semifinale di Champions contro l'Arsenal. Lo scorso 5 aprile, i parigini si sono laureati come campioni di Francia per il quarto anno consecutivo, con ben sei giornate d'anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Nonostante avessero già raggiunto l'obiettivo, gli uomini di Luis Enrique non si sono fermati, e mirano a chiudere il campionato da imbattuti. Finora, Donnarumma e compagni hanno collezionato 24 vittorie e 6 pareggi a fronte di 83 gol fatti e 28 subiti. L'ultima gara, giocata ieri contro il Nantes, è terminata 1-1, ma è stato comunque un risultato importante per Luis Enrique e i suoi. Nonostante non sia arrivata la vittoria, infatti, i parigini hanno superato il record del Milan di maggior numero di gare consecutive in trasferta senza subire una sconfitta. I rossoneri avevano registrato ben 38 gare esterne senza subire una sconfitta a cavallo tra il 1991 e il 1993, e ieri, con il pari in trasferta contro il Nantes, questo primato è stato infranto dal PSG, che è salito a 39 partite senza ko. Il tecnico spagnolo ha parlato di questo risultato, descrivendolo come la dimostrazione di un ottimo lavoro della sua squadra. Adesso, tutte le attenzioni dei parigini sono rivolte alla Champions League, dove saranno impegnati in semifinale contro l'Arsenal. Dopo un inizio complicato, con la qualificazione ai playoff maturata dopo essere arrivata quindicesima nella league phase, la squadra di Luis Enrique ha liquidato il Brest con un 10-0 complessivo, per poi avere la meglio sul Liverpool agli ottavi di finale. Ai quarti, i parigini hanno rischiato, ma alla fine sono riusciti a superare l'Aston Villa con il risultato complessivo di 5-4, e ora di fronte a loro ci sarà l'Arsenal di Arteta, che ha eliminato i campioni in carica del Real Madrid. Grazie alla vittoria del campionato in anticipo, il mister spagnolo potrà dosare al meglio le forze della sua squadra per affrontare nel modo migliore il doppio confronto con i gunners, con la semifinale di andata che si giocherà all'Emirates Stadium il 29 aprile e il ritorno al Parco dei Principi mercoledì 7 maggio. Per quanto riguarda le competizioni nazionali, Donnarumma e compagni sono riusciti a fare la storia, ora devono riuscirci anche in Europa, dove il finale è ancora tutto da scrivere.