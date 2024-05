Reus lascia il Borussia Dortmund dopo dodici anni

Roma, 3 maggio 2024 – Dopo dodici anni Marco Reus lascia il Borussia Dortmund. A comunicarlo è stato lo stesso calciatore, con un video pubblicato sui social e rivolto ai suoi tifosi: “Il club e io abbiamo deciso di comune accordo di non prolungare il contratto. Sono grato di aver potuto giocare per questo club per così tanti anni. È dura per me ora trovare le parole giuste. Ma è importante che lo dica io per primo a voi tifosi”.

Quasi in contemporanea è giunta anche l’ufficialità dal club: “Il Borussia Dortmund e il suo storico capitano Marco Reus hanno concordato di comune accordo di non prolungare il contratto, in scadenza a fine stagione”.

Reus, che oggi ha 35 anni, è cresciuto nelle giovanili del club giallonero. A 17 anni il giovane talento cambiò squadra per poi tornare al Borussia nel 2012, all’inizio dell’era Klopp. E fu proprio con ‘The Normal One’ che Reus esplose, assieme a Mario Goetze e Lewandowski. Dei tre grandi del Borussia allenati da Klopp, Reus è stato l’unico a non cedere alle proposte del Bayern Monaco. Ed è sempre rimasto, fra alti e bassi, con la sua squadra del cuore.

“Più alti che bassi”, come dice lui stesso nel video di oggi. A pesare è soprattutto la sconfitta in finale di Champions League del 2013 contro i rivali del Bayern Monaco che avevano da poco acquistato il suo amico Mario Goetze. Reus in maglia giallonera ha vinto tre Supercoppe di Germania e due Coppe di Germania. Nel 2014 dovette saltare, causa infortunio, il mondiale vinto dalla Germania e due anni dopo gli Europei. Il capitano del Borussia non ha mai vinto né la Champions League né la Bundesliga.

Ora però ci crede. La squadra di Terzic è in lotta per un posto nella finale di Champions League contro il PSG e ha vinto per 1-0 il match di andata. A dare la carica è lo stesso Reus, sempre nel video con cui annuncia che lascerà il club: “Abbiamo ancora un grande obiettivo, vogliamo andare a Wembley e portare questo trofeo a Dortmund”.